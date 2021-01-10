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Где разрешат купаться в проруби на Крещение 19 января 2021 в Новосибирске и Бердске

18:43 10.01.2021 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Названы предварительные места, поскольку еще не дано официальное добро на массовое купание в крещенских купелях в Новосибирской области. Причина тому - коронавирусные ограничения.

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Крещенскую прорубь традиционно сооружают в Бердске на заливе

Традиционно на Крещение в Новосибирской области сооружают проруби, где желающие могут окунуться 19 января. Как будет совершаться обряд в условиях коронавируса? В региональном управлении  МЧС напомнили, что из-за неблагоприятной эпидобстановки действуют ограничения на массовые мероприятия. Напомним, что введены они даже в православных храмах.

Ранее в мэрии Новосибирска объявили об отмене празднования Крещения.

— Это массовое мероприятие, а все официальные массовые мероприятия, согласно распоряжению Губернатора области, запрещены. Пока решения о количестве прорубей и их оборудовании не принято. Что касается единичных купаний в проруби, то люди пусть сами решают: если хотят, пусть купаются, — цитирует КП пресс-службу мэрии.

Обычно в Новосибирске 19 января открывают порядка 6 купелей, а в области больше 20, в том числе одна официальная в Бердске - на Бердском заливе, возле парка отдыха "Ремикс".

Предварительные места купелей на Крещение в 2021 году:

в протоке р. Обь возле микрорайона «Европейский берег» в Октябрьском районе;
в карьере Юго-западного жилмассива в Ленинском районе;
в озере Спартак в Новосибирском районе;
на пляже «Бумеранг» МАУК ПКиО «У моря Обского» в Советском районе;
в р. Обь возле микрорайона Затон на улице Заобская, 97 в Ленинском районе;
в обводненном котловане-озере Жеичужина Сибири в Заельцовском районе;

в озере Медвежье на улице Станционная в Ленинском районе;
в р. Обь в акватории пожарного причала в Ленинском районе;

на Бердском заливе в Бердске у парка отдыха "Ремикс".

массовые мероприятия окунуться прорубь
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