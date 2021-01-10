Где разрешат купаться в проруби на Крещение 19 января 2021 в Новосибирске и Бердске

Традиционно на Крещение в Новосибирской области сооружают проруби, где желающие могут окунуться 19 января. Как будет совершаться обряд в условиях коронавируса? В региональном управлении МЧС напомнили, что из-за неблагоприятной эпидобстановки действуют ограничения на массовые мероприятия. Напомним, что введены они даже в православных храмах.
Ранее в мэрии Новосибирска объявили об отмене празднования Крещения.
— Это массовое мероприятие, а все официальные массовые мероприятия, согласно распоряжению Губернатора области, запрещены. Пока решения о количестве прорубей и их оборудовании не принято. Что касается единичных купаний в проруби, то люди пусть сами решают: если хотят, пусть купаются, — цитирует КП пресс-службу мэрии.
Обычно в Новосибирске 19 января открывают порядка 6 купелей, а в области больше 20, в том числе одна официальная в Бердске - на Бердском заливе, возле парка отдыха "Ремикс".
Предварительные места купелей на Крещение в 2021 году:
в протоке р. Обь возле микрорайона «Европейский берег» в Октябрьском районе;
в карьере Юго-западного жилмассива в Ленинском районе;
в озере Спартак в Новосибирском районе;
на пляже «Бумеранг» МАУК ПКиО «У моря Обского» в Советском районе;
в р. Обь возле микрорайона Затон на улице Заобская, 97 в Ленинском районе;
в обводненном котловане-озере Жеичужина Сибири в Заельцовском районе;
в р. Обь в акватории пожарного причала в Ленинском районе;
на Бердском заливе в Бердске у парка отдыха "Ремикс".