Что обязательно сделать на Новолуние 13 января 2021 - ритуалы на деньги, похудение и молодость

Когда новолуние в январе 2021?

Новолуние в январе 2021 года — 13 января 2021 года.

Когда полнолуние в январе 2021?

Полнолуние в январе 2021 года — 28 января 2021 года.

Фазы Луны в январе 2021

Детально о фазах Луны в январе 2021 года смотрите ниже.

Когда благоприятные и неблагоприятные дни в январе 2021



c 1 пo 12 янвapя 2021 гoдa — убывaющaя Лунa;

c 14 пo 27 янвapя 2021 гoдa — pacтущaя Лунa;

c 29 пo З1 янвapя 2021 гoдa — убывaющaя Лунa.

Heблaгoпpиятныe дни нa янвapь 2021 гoдa

6 янвapя 2021 гoдa — Пocлeдняя чeтвepть;

13 янвapя 2021 гoдa — Hoвoлуниe;

21 янвapя 2021 гoдa — Пepвaя чeтвepть;



28 янвapя 2021 гoдa — Пoлнoлуниe.

Что сделать на Новолуние - ритуалы

Новолуние весьма сложный период для нашей психики, но вместе с тем это и весьма важный период. В новолуние Луна проходит между Солнцем и Землей и поворачивается к нам своей темной стороной. Напомним, что Луна сама по себе не светиться, а то свечение, которое мы видим – это солнечный свет, отраженный от поверхности Луны

Именно поэтому считается, что Луна символизирует наше подсознание – то есть отражение нашего сознания.

При этом в новолуние при хорошей погоде также есть возможность увидеть диск Луны – но виден он совсем плохо и светится темным пепельным светом. Это мы видим дважды отраженный солнечный свет – то есть лучи солнце отраженные от Земли, и затем уже от Луны. Эти лучи позволяют нам увидеть как самую темную и тайную сторону Луны, так и самые темные уголки нашей личности.

Издревле Луну связывали с нашими психическими силами и с нашими эмоциями. Соответственно в новолуние, когда мы не видим диск Луны, а сама Луна «рождается заново», также убывают наши психические силы, эмоции сходят на нет, многие чувствуют усталость и упадок духа. На новолуние также приходятся и отливы, так как за жидкость на Земле тоже отвечает Луна.

В день новолуния не стоит предпринимать ничего важного – все начатое в тот день не получит должного заряда ни эмоций, ни энергии, ни силы. Мнение, что дела начинать надо именно в Новолуние ошибочно, дела необходимо начинать после дней Гекаты – когда на небе уже появился видимый серп Луны. А в день Новолуния хорошо пересмотреть свое прошлое, свои дела, мысли и чувства и начать планировать будущее.

В день новолуния следует быть аккуратными со всем, что требует эмоций, внимания и концентрации. Следует быть осторожными при вождении автомобиля или вообще отказаться от поездок. Не стоит назначать на этот день важные переговоры или встречи – ведь сила эмоций на нуле и вы не сможете убедить людей.

Перед самим новолуние желательно провести различные очищающие процедуры:

принять контрастный душ

подержать ноги в холодной воде

вымыть или расчесать волосы

провести влажную уборку в доме

отдохнуть и помедитировать

А сразу после Новолуния, когда Луна только родилась, имеет смысл провести ритуалы по закладке намерения. Визуализировать свои желания и планы на ближайший месяц. Планы будут расти вместе с ростом энергии Луны.

Хорошо делать на новолуние практики на похудение. Так как лунный цикл обновляется и обновляются наши эмоции, то это лучшее время пересмотреть свои привычки – в том числе и к еде.

Практики и ритуалы на Новолуние:

Ритуал на омоложение. Приготовить ванну с молоком (1 стакан) и маслом розы (7-10 капель). Перед приемом ванны необходимо произнести на воду:

Ты, вода, слушай меня! Обнови меня, как обновилась Луна!

Не мутись, не кипятись, а за меня возьмись!

Забери все старое и мертвое.

Молоком меня на питай, розой меня обласкай,

Чтобы я была нова, стройна и молода как новая Луна!

Чтобы я как роза юная цвела!»

Ритуал на похудение. Для ритуала понадобятся черная и белая свеча. Зажгите сначала черную свечу, обнесите себя свечой, при этом уделяя большее внимание наиболее проблемным местам. При этом необходимо произнести:

«Свеча гори, жир сожги!

Как Луна на небе исчезла, так ты лишний вес уйди!

Как Луна сегодня не светит, так и жир не приходит, а старый уходит!»

После этого зажгите белую свечу, обнесите ею свое тело и произнесите:

«Свеча гори, стройность дари!

Как Луна светлеет, так моя фигура стройнеет

Как Луна красивеет, так мое тело молодеет!»

Ритуал на деньги. Возьмите монетку или денежный талисман, положите талисман в соленую воду и над ней произнесите:

«Вода смой все долги и всю бедноту,

Как уходит вода, так и уходит нужда»

Воду необходимо вылить, а монетку положить посреди трех зажженных красных свечей и произнести:

«Как растет свет Луны, как горит свеча, так и ты светить мой кошелек,

Богатство приноси, радость дари!» После этого талисман носите в кошельке.