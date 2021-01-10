Что обязательно сделать на Новолуние 13 января 2021 - ритуалы на деньги, похудение и молодость

Когда новолуние в январе 2021?
Новолуние в январе 2021 года — 13 января 2021 года.
Когда полнолуние в январе 2021?
Полнолуние в январе 2021 года — 28 января 2021 года.
Фазы Луны в январе 2021
Детально о фазах Луны в январе 2021 года смотрите ниже.
Убывающая Луна — с 1 по 12 января 2021 года, с 29 по 31 января 2021 года
Новолуние — 13 января 2021 года
Растущая Луна — с 14 по 27 января 2021 года
Полнолуние — 28 января 2021 года
Когда благоприятные и неблагоприятные дни в январе 2021
c 1 пo 12 янвapя 2021 гoдa — убывaющaя Лунa;
c 14 пo 27 янвapя 2021 гoдa — pacтущaя Лунa;
c 29 пo З1 янвapя 2021 гoдa — убывaющaя Лунa.
Heблaгoпpиятныe дни нa янвapь 2021 гoдa
6 янвapя 2021 гoдa — Пocлeдняя чeтвepть;
13 янвapя 2021 гoдa — Hoвoлуниe;
21 янвapя 2021 гoдa — Пepвaя чeтвepть;
Что сделать на Новолуние - ритуалы
Новолуние весьма сложный период для нашей психики, но вместе с тем это и весьма важный период. В новолуние Луна проходит между Солнцем и Землей и поворачивается к нам своей темной стороной. Напомним, что Луна сама по себе не светиться, а то свечение, которое мы видим – это солнечный свет, отраженный от поверхности Луны, делится сайт https://vershina7.ru/
Именно поэтому считается, что Луна символизирует наше подсознание – то есть отражение нашего сознания.
При этом в новолуние при хорошей погоде также есть возможность увидеть диск Луны – но виден он совсем плохо и светится темным пепельным светом. Это мы видим дважды отраженный солнечный свет – то есть лучи солнце отраженные от Земли, и затем уже от Луны. Эти лучи позволяют нам увидеть как самую темную и тайную сторону Луны, так и самые темные уголки нашей личности.
Издревле Луну связывали с нашими психическими силами и с нашими эмоциями. Соответственно в новолуние, когда мы не видим диск Луны, а сама Луна «рождается заново», также убывают наши психические силы, эмоции сходят на нет, многие чувствуют усталость и упадок духа. На новолуние также приходятся и отливы, так как за жидкость на Земле тоже отвечает Луна.
В день новолуния не стоит предпринимать ничего важного – все начатое в тот день не получит должного заряда ни эмоций, ни энергии, ни силы. Мнение, что дела начинать надо именно в Новолуние ошибочно, дела необходимо начинать после дней Гекаты – когда на небе уже появился видимый серп Луны. А в день Новолуния хорошо пересмотреть свое прошлое, свои дела, мысли и чувства и начать планировать будущее.
В день новолуния следует быть аккуратными со всем, что требует эмоций, внимания и концентрации. Следует быть осторожными при вождении автомобиля или вообще отказаться от поездок. Не стоит назначать на этот день важные переговоры или встречи – ведь сила эмоций на нуле и вы не сможете убедить людей.
Перед самим новолуние желательно провести различные очищающие процедуры:
- принять контрастный душ
- подержать ноги в холодной воде
- вымыть или расчесать волосы
- провести влажную уборку в доме
- отдохнуть и помедитировать
А сразу после Новолуния, когда Луна только родилась, имеет смысл провести ритуалы по закладке намерения. Визуализировать свои желания и планы на ближайший месяц. Планы будут расти вместе с ростом энергии Луны.
Хорошо делать на новолуние практики на похудение. Так как лунный цикл обновляется и обновляются наши эмоции, то это лучшее время пересмотреть свои привычки – в том числе и к еде.
Практики и ритуалы на Новолуние:
Ритуал на омоложение. Приготовить ванну с молоком (1 стакан) и маслом розы (7-10 капель). Перед приемом ванны необходимо произнести на воду:
Ты, вода, слушай меня! Обнови меня, как обновилась Луна!
Не мутись, не кипятись, а за меня возьмись!
Забери все старое и мертвое.
Молоком меня на питай, розой меня обласкай,
Чтобы я была нова, стройна и молода как новая Луна!
Чтобы я как роза юная цвела!»
Ритуал на похудение. Для ритуала понадобятся черная и белая свеча. Зажгите сначала черную свечу, обнесите себя свечой, при этом уделяя большее внимание наиболее проблемным местам. При этом необходимо произнести:
«Свеча гори, жир сожги!
Как Луна на небе исчезла, так ты лишний вес уйди!
Как Луна сегодня не светит, так и жир не приходит, а старый уходит!»
После этого зажгите белую свечу, обнесите ею свое тело и произнесите:
«Свеча гори, стройность дари!
Как Луна светлеет, так моя фигура стройнеет
Как Луна красивеет, так мое тело молодеет!»
Ритуал на деньги. Возьмите монетку или денежный талисман, положите талисман в соленую воду и над ней произнесите:
«Вода смой все долги и всю бедноту,
Как уходит вода, так и уходит нужда»
Воду необходимо вылить, а монетку положить посреди трех зажженных красных свечей и произнести:
«Как растет свет Луны, как горит свеча, так и ты светить мой кошелек,
Богатство приноси, радость дари!» После этого талисман носите в кошельке.