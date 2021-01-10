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Проверить билет тиража 1370 Русского лото: трансляция от 10 января 2021 в 08:20 - 10 домов разыграны

19:57 10.01.2021 Фото: Столото
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Уже были разыграны первые 10 домов в 1370-м тираже. Победителями стали участники из Москвы и Санкт-Петербурга, Сахалинской, Московской и Свердловской областей, Ставропольского и Краснодарского краёв. ВИДЕО Розыгрыша.

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Результаты тиража №1370, трансляция от 10 января 2021 в 08:20

Результаты тиража №1370, трансляция от 10 января 2021 в 08:20 - проверяйте по ссылке этой. 

Только посмотрите, что вас ждёт в эти выходные в «Русском лото»: Джекпот 500 миллионов рублей, загородные дома и множество других денежных призов». Останется три бочонка — выигрывает каждый третий билет. А ещё горячая акция «Год без забот» — купите билеты на 1370-й, 1371-й или 1372-й тиражи «Русского лото» для участия в розыгрыше миллиона рублей. Не упустите свой шанс!

Розыгрыш 50 загородных домов в январе в «Русском лото» в самом разгаре. Уже были разыграны первые 10 домов в 1370-м тираже. Победителями стали участники из Москвы и Санкт-Петербурга, Сахалинской, Московской и Свердловской областей, Ставропольского и Краснодарского краёв. Поздравляем счастливчиков!
ВИДЕО розыгрыша


Билеты на ближайший тираж продаются на сайте stoloto.ru до 17:20 мск субботы, 16 января.

Трансляция розыгрыша состоится в воскресенье, 17 января, в 8:20 на канале НТВ, в программе «У нас выигрывают!». Время программы может отличаться от указанного, следите за ТВ-анонсами.

Денежный эквивалент загородного дома ― 600 000 рублей.

Фраза «Джекпот 500 миллионов» указывает на минимальный гарантированный размер средств призового фонда, разыгрываемого в категории «Джекпот» в тиражах 1370 (розыгрыш 09.01.2021), 1371 (розыгрыш 16.01.2021), 1372 (розыгрыш 23.01.2021).

Фраза «Выигрывает каждый третий билет» означает, что вероятность совпадения в игре 30 чисел билета до 87-го хода включительно (при общем количестве чисел в билете, равном 30, и общем количестве бочонков в мешке, равном 90) равна 1 к 3,4.

Акция «Год без забот» проводится с 01.01.2021 по 20.03.2021 (с учётом сроков распространения билетов и выдачи призов). Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей, о сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте stoloto.ru или по тел. 8 900 555-00-55.

50 домов проверить билет результат тиража тираж 1370 Русское лото
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