Места для купания на Крещение в Москве в 2021 году

Будут ли организованы церковью купания на Крещение в Москве в 2021 году

Перед православными верующими в России в 2021 году стоит вопрос, будут ли организованы мета для купания во время праздника Крещение Господне. Это связано с обострённой эпидемиологической ситуацией, которая вызвана распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Согласно Федеральному законодательству, власти отдельно взятых регионов имеют права устанавливать ограничительные меры, чтобы обеспечить безопасность её жителей. Таким образом, купания на Крещения могут быть не проведены в отдельных субъектах федерации. Например, в Перми не будут организованы специальные места.

В ночь с 18 до 19 января 2021 года в городе Москва будет открыто около полусотни мест и площадок, предназначенных для купания во время праздника Крещение. Искупаться можно будет до 18:00 по московскому времени 20 января. С данного момента площадки будут закрываться. Примечательно, что в центре города их будет минимальное количество для того, чтобы избежать больших скоплений людей. Многие площадки будут организованы церковью и властями на территории Новой Москвы. Рядом с ними в обязательном порядке будут установлены тёплые раздевалки и туалеты.

На каждой площадке, предназначенной для купания, будут находиться сотрудники МЧС и скорой помощи. Их запрещено посещать в нетрезвом виде. В противном случае человека могут не допустить купанию в проруби. Самой большой площадкой в центре Москвы стонет Дворцовый пруд, находящийся возле Останкинской телебашни. Перед этим рекомендуется присутствовать на службе, которая будет проводиться во всех храмах страны. Второй по величине площадкой станет Малое Бездонное озеро, находящееся на ул. Таманская 55. До купели можно будет добраться пешком через Серебряный бор.

Купания в Москве с 18 января будут осуществляться в Саду имени Н.Э. Баумана, в Красном, в Большом Воронцовском, в Мещерском и в Оленьем пруду. Согласно прогнозу погоды, составленному 10 января 2021 года, во время праздника «Крещение Господне» среднесуточная температура будут держаться в районе -7°C. Предполагается, что ночью температура может понизиться до -10°C. По словам синоптиков, зима в 2021 году останется тёплой. Это значит, что участие в купаниях смогут принять большое количество верующих.

Что можно и нельзя делать во время купания на Крещение Господне в 2021 году

Существует несколько запретов и рекомендаций, которые касаются процедуры купания во время празднования Крещения Господнего в 2021 года. В первую очередь не разрешается приходить на организованные пункты в нетрезвом виде, а также согреваться алкогольными напитками после окунания в воду. Запрещается участвовать в купаниях людям, имеющим хронические заболевания, если они не прошли соответствующую консультацию с врачом. Это связано с тем, что при погружении в холодную воду сосудистая, дыхательная и мышечная системы испытывают значительный стресс.

Для того чтобы избежать резкого перепада температур, можно не снимать с себя всю одежду. Наличие нательной рубашки во время омовения позволяет сохранить благопристойный вид. Помимо этого, известно, что Русская православная церковь (РПЦ) неоднократно называла купание в проруби необязательным. Об этом сказал митрополит Илларион в эфире телеканала «Россия-24» в 2020 году.

Во избежание несчастных случае на организованных пунктах будут дежурить машины скорой помощи и сотрудники МЧС. На данное обстоятельство следует особенно обратить внимание, если человек намерен погружаться в ледяную воду впервые. Осуществление процедуры омовения без подготовки и наличия опыта может быть опасным для здоровья. С собой необходимо иметь большое махровое полотенце, которым можно будет вытереться и замотать голову по пути в раздевалку. С собой разрешается брать термос с чаем, так как горячий напиток позволит быстрее согреться.

Власти Перми отказались от проведения купания в день Крещения Господнего в 2021 году

7 января 2021 года глава города Пермь Алексей Дёмкин написал на личной странице в социальной сети «Вконтакте», что купания в день праздника «Крещение» не будут проводиться в связи с обострённой эпидемиологической ситуацией. Он заявил, что власти не будут прорубать купели во льду на реках и озёрах. Он резюмировал своё сообщение словам о том, что в настоящее время в Пермском крае действуют ограничительные меры, не позволяющие проводить мероприятия, предполагаемые присутствие на них массовых народных скоплений.

Администрация губернатора Пермского края сообщала, что ограничения разрешают проводить события на открытом воздухе, где может находиться до 50 человек. Известно, что в Перми сотрудниками МСУ и органов исполнительной власти не был предложен план, позволяющий организовать проведение купания в день Крещения Господнего в 2021 году безопасно. По этой причине было решено не организовывать специальные места с купелями. Остальные регионы Российской Федерации прежде чем утвердить проведение массовых купаний, обязаны согласовать мероприятие с Роспотрабнадзором.

Источник: https://www.1rre.ru/