Отменят ли дистанционный режим обучения в Москве после 17 января 2021 года

Согласно последним данным, в школах и колледжах гораздо меньше зараженных среди младших классов, чем среди старшеклассников. Ученики старших классов до сих пор находятся на “дистанционке”, но в ближайшее время ее могут отменить.

Более подробная информация может появится ближе к 17 января 2021 года. Также господин Кравцов подчеркнул, что обо всем расскажет мэр Москвы Сергей Собянин

Будет ли дистанционное обучение в Москве после 17 января 2021 года является актуальным вопросом. Об отмене «дистанционки» высказались представители Министерства просвещения.

В Москве продлили каникулы до 17 января 2021 года

Столичный градоначальник подписал документ, где сказано, что школьники и студенты вернутся с каникул только 17 января 2021 года. Так, как это воскресный день, учащиеся выйдут в учебные учреждения уже в понедельник, 18 января 2021 года. По словам градоначальника Москвы, такое решение было принято в связи с активным распространением коронавирусной инфекции. Также Сергей Собянин подчеркнул, что обсудил это решение с представителями оперативного штаба по борьбе с распространением заболевания.

Сергей Собянин заявил, что в Москве наблюдается неблагоприятная эпидемиологическая ситуация. В связи с этим было принято решение продлить каникулы с одной до двух недель. Ранее школьники должны были выйти с каникул 11 января 2021 года. Примечательно, что это уже второе продление каникул в Москве за последние несколько месяцев. Осенью 2020 года градоначальник столицы РФ принял такое же решение. Тогда школьники были на карантине 2 недели, а затем вернулись за парты. Однако после возвращения младших классов старшие отправились на дистанционный режим обучения.

По словам мэра Москвы, решение о введении дистанционного обучения для старшеклассников оказалось оправданным. Согласно последним данным, в школах и колледжах гораздо меньше зараженных среди младших классов, чем среди старшеклассников. Ученики старших классов до сих пор находятся на “дистанционке”, но в ближайшее время ее могут отменить.

В Минпросвещении высказались о “дистанционке” после 17 января 2021 года

Руководитель Министерства просвещения Сергей Кравцов высказался об отмене дистанционного режима обучения в Москве. По его словам, он понимает, почему мэр столицы принял решение продлить каникулы для учащихся в школах и колледжах. Однако у него нет точного ответа на вопрос о том, будет ли отменена “дистанционка” или нет. Господин Кравцов подчеркнул, что такой вопрос действительно обсуждается, дистанционный режим обучения могут отменить после 17 января 2021 года, но никакой конкретики нет.

Более подробная информация может появится ближе к 17 января 2021 года. Также господин Кравцов подчеркнул, что обо всем расскажет мэр Москвы Сергей Собянин. Сергей Кравцов также отметил, что дистанционный режим не будет введен на постоянной основе, такой цели у Минпросвещения нет.

Ранее глава ведомства говорил о том, что дистанционный режим обучения является лишь временным явлением. По его словам, к нему (дистанционному обучению) пришлось обратиться во время коронавирусной пандемии.

В Минобрнауки оценили дистанционное обучение

Глава Министерства образования и науки Валерий Фальков заявил, что дистанционный режим обучения оказался менее качественным, чем традиционный. Однако это не значит, что “дистанционка” не оправдывает себя, наоборот, она отлично помогает во время экстренных ситуаций. В ведомстве не обсуждают тему того, будет ли дистанционный режим обучения на постоянной основе, по словам господина Фалькова, в этом вопросе он солидарен с руководителем Министерства просвещения.

Валерий Фальков считает, что необходимо дождаться конца учебного года, чтобы подвести итоги “дистанционки”. Дело в том, что в прошлый раз ее вводили только весной 2020 года, в самый разгар пандемии, тогда у властей не было возможности проверить, как она работает. Теперь же у российских школ и колледжей есть больше времени для анализа.

Как к дистанционному режиму обучения относится Владимир Путин

Глава российского государства Владимир Путин несколько раз говорил о том, что дистанционный режим обучения — это не то, что нужно стране. Он отметил, что «дистанционка» — это вынужденная мера, на данный момент ничего другого нет. Однако вводить такой режим обучения на постоянной основе никто не собирается. Владимир Владимирович подчеркнул, что это плохая идея и дистанционное обучение никогда не заменит традиционный формат.

Слова Владимира Путина продублировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По словам господина Пескова, введение такого формата обучения на постоянной основе никто не обсуждал.

Источник: https://www.1rre.ru/