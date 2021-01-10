Как вернут работающим пенсионерам ежегодную индексацию пенсий: три сценария возврата в 2021 году. Что выберет Путин

По данным ПФР, на 1 июля 2020 года в России работало 9,2 млн пенсионеров. В прошлом году работающие пенсионеры в среднем получали 14 тысяч рублей, а неработающие - 16,5 тысячи рублей в месяц.

С 1 января этого года пенсии в России выросли на 6,3%. Но это коснулось не всех, а только неработающих пенсионеров

Президент Владимир Путин дал поручение правительству. Он попросил Кабмин «представить предложения по вопросу индексации пенсий работающих пенсионеров». Об этом говорится на сайте Кремля. В последний год тема поднималась неоднократно. Восстановить справедливость предлагали и депутаты Госдумы, и независимые профсоюзы, и журналисты на большой пресс-конференции главы государства в середине декабря. «Комсомолка» решила выяснить, какие могут быть варианты и насколько они реальны.

СЭКОНОМИЛИ БОЛЬШЕ ТРИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

С 1 января этого года пенсии в России выросли на 6,3%. Но это коснулось не всех, а только неработающих пенсионеров. Такое разделение в России появилось пять лет назад, когда чиновники еще не хотели повышать пенсионный возраст, но сокращать растущий дефицит бюджета Пенсионного фонда уже требовалось.

Разница в размере пенсий работающих и неработающих пенсионеров увеличивалась постепенно. И сейчас достигла приличных сумм. По данным ПФР, на 1 июля 2020 года в России работало 9,2 млн пенсионеров. В прошлом году работающие пенсионеры в среднем получали 14 тысяч рублей, а неработающие - 16,5 тысячи рублей в месяц. В этом году из-за январской индексации разрыв увеличился еще больше.

Таким образом, за пять лет государство сэкономило на работающих пенсионерах больше триллиона рублей. И размер ежегодной экономии постоянно растет – вместе с разницей между средними пенсиями. Только в 2021 году сумма составит свыше 400 млрд рублей.

Сценарий 1. Вернуть все долги

Это самый затратный путь. Тогда придется раздать тот самый триллион рублей между всеми работающими пенсионерами. В среднем каждый из них в этом случае получит по 100 тысяч рублей. Кто-то больше, кто-то меньше. Это будет зависеть от нескольких факторов. Во-первых, от того, какой именно срок из последних пяти лет человек работал и получал сниженную пенсию. Во-вторых, от того, сколько он официально зарабатывал в эти годы. И в-третьих, дожил ли он в принципе до этого прекрасного момента.

Честно говоря, вероятность такого сценария приближается к нулю. Власти, скорее всего, будут объяснять, что это сложно и технически, и юридически. Мол, задним число такие перерасчеты не делаются. Но в реальности причина будет банальна. Лишнего триллиона в бюджете просто нет.

Сценарий 2. Вернуть все индексации

Это вариант, на котором настаивают многие эксперты. Нужно сделать все по справедливости, то есть уравнять работающих и неработающих пенсионеров в пенсионных правах. Это позволит платить всем по заслугам, не делая разницы между теми, кто работает, и теми, кто - нет.

Да, в этом случае компенсировать все накопившиеся долги работающим пенсионерам никто не будет. Но зато они получат приличную прибавку к пенсии – в 3 – 4 тысячи рублей в месяц в среднем.

Правда, у властей свое понятие о справедливости. Глава ведомства Антон Силуанов неоднократно говорил: мол, работающие пенсионеры имеют два источника дохода, поэтому даже при сниженной пенсии они получают больше, чем неработающие. А Владимир Путин, отвечая на вопрос во время большой пресс-конференции, напомнил: «в СССР работающим пенсионерам пенсию вообще не платили». Глава государства тогда пообещал, что правительство подумает на эту тему, но все будет зависеть от «бюджетной обеспеченности».

Вероятность такого сценария – 10%. Так мало, потому что этот вариант потребует от государства дополнительно потратить только в этом году 400 млрд рублей. И взять на себя сопоставимые обязательства на будущие годы.

Сценарий 3. Вернуть только новые индексации

Это наиболее компромиссный вариант. Он предполагает, что в этом случае работающим пенсионерам вернут только возможность получения новых индексаций. Например, с января 2022 года. Тогда пенсия у них будет расти каждый год теми же темпами, что и у неработающих пенсионеров. А вот пропущенные индексации вернут лишь после увольнения и полноценного выхода на заслуженный отдых.

Такой сценарий позволит остановить рост диспропорции. То есть разница между пенсиями работающих и неработающих пенсионеров перестанет с каждым годом увеличиваться. Получится некий компромисс между справедливостью и «бюджетной обеспеченностью».

Вероятность этого сценария – 90%. Для государства это будет значительно дешевле. На все про все потребуется потратить не более 100 млрд рублей в год.

Сколько прибавляют работающим пенсионерам сейчас

Обычная индексация, которая проходит в начале года, им не полагается. Происходит лишь небольшая прибавка в начале августа. Это так называемый «перерасчет страховых прав». То есть добавляют только за те отчисления, которые их работодатели делали в бюджет в прошлом году.

В абсолютных числах прибавка незначительная. В 2020 году максимум был 279 рублей, а в 2021 - 297 рублей (это три пенсионных балла). Но в среднем прибавка составила еще меньше – около 150 рублей, потому что большинство пенсионеров получают минимальные зарплаты. Для сравнения, средняя индексация для неработающих пенсионеров составила около тысячи рублей.

Конкретный размер увеличения зависит от заработной платы. Грубо говоря, максимальную прибавку получат те, кто зарабатывает больше 30 тысяч рублей в месяц. Если официальная зарплата ниже – тогда и прибавка будет пропорционально меньше.

При этом, если работающий пенсионер увольняется, то со следующего календарного месяца он начнет получать повышенную пенсию. То есть, ему сразу же учтут все пропущенные индексации.

К примеру, если пенсионер продолжал работать в последние пять лет, пенсия может увеличиться на 3 - 4 тысячи рублей в месяц. И даже если вновь устроится на работу, его пенсию не снизят, а просто заморозят следующие индексации.

Источник: KP.RU