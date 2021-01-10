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Суммы снятия или зачисления наличных от 600 тысяч рублей на счет или почтовый перевод в 100 тысяч рублей - под жесткий контроль взяли в России с 10 января 2021

21:31 10.01.2021 Фото: /pixabay.com
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До этого сделки с недвижимостью на сумму от 3 млн руб. были предметом обязательного контроля в случаях, когда их результатом был переход права собственности. Теперь контроль распространяется на все виды сделок, в том числе на договоры аренды.

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Сведения по операциям обязательного контроля передаются в Росфинмониторинг, который занимается борьбой с отмыванием денежных средств, полученных преступным путем

Все случаи снятия и зачисления на банковский счет наличных на сумму от 600 тыс. руб., а также все сделки с недвижимостью на сумму от 3 млн руб. теперь подлежат обязательному контролю. Поправки об этом (№ 208-ФЗ от 13.07.2020) в антиотмывочный закон вступают в силу 10 января, пишет РГ. 

Сведения по операциям обязательного контроля передаются в Росфинмониторинг, который занимается борьбой с отмыванием денежных средств, полученных преступным путем. Банки и сами могут запросить данные об источниках происхождения денег.

До этого сделки с недвижимостью на сумму от 3 млн руб. были предметом обязательного контроля в случаях, когда их результатом был переход права собственности. Теперь контроль распространяется на все виды сделок, в том числе на договоры аренды. Что касается зачисления/снятия наличных на сумму от 600 тыс. руб., то ранее эти операции также подлежали обязательному контролю, но только в тех случаях, когда они не обусловлены характером хозяйственной деятельности компании.

Соответственно, теперь отменяется необходимость установления момента перехода права собственности и характера хозяйственной деятельности юрлица при представлении в Росфинмониторинг информации по сделкам с недвижимостью и операциям по снятию со счета или зачислению на счет крупных сумм наличными. Это позволяет автоматизировать передачу сообщений в Росфинмониторинг.

Также теперь подлежат обязательному контролю почтовые переводы на сумму от 100 тыс. руб. и снятие денег со счетов абонентов сотовой связи на такую же сумму.

600 тысяч рублей контроль за наличкой Росфинмониторинг
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