БРИТВА - главный враг в борьбе с лишними волосками!
Бритье провоцирует увеличение толщины и жесткости лишних волос, они укрепляются, луковицы прорастают глубже...
Вот так, борясь с лишними волосками, женщина лишь подкармливает и лелеет своего "врага"! Выход есть! Восковая депиляция!
BATTERFLAY поможет побороть лишние волосы на теле быстро, качественно и эффективно!
Запись по тел:8- 983-306- 93-92
Ждем Вас по адресу: г. Бердск, ул. Лунная, 8
Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами
Источник: Раздел салона красоты BATTERFLAY на сайте Весь Бердск