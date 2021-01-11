BATTERFLAY поможет побороть лишние волосы на теле быстро, качественно и эффективно!

Бритье провоцирует увеличение толщины и жесткости лишних волос, они укрепляются, луковицы прорастают глубже

БРИТВА - главный враг в борьбе с лишними волосками!

Бритье провоцирует увеличение толщины и жесткости лишних волос, они укрепляются, луковицы прорастают глубже...

Вот так, борясь с лишними волосками, женщина лишь подкармливает и лелеет своего "врага"! Выход есть! Восковая депиляция!

BATTERFLAY поможет побороть лишние волосы на теле быстро, качественно и эффективно!

Запись по тел:8- 983-306- 93-92

Ждем Вас по адресу: г. Бердск, ул. Лунная, 8

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами

Источник: Раздел салона красоты BATTERFLAY на сайте Весь Бердск