УЗИ сосудов, сердца, допплерометрия плодово-маточного кровотока в клинике Веритас

Дуплексное сканирование сосудов шеи является скринингом в ранней диагностике атеросклероза и показано всем людям старше 40 лет. Рекомендуется регулярно проходить допплерографию для своевременного выявления всех патологий сосудов.

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Дуплексное сканирование, ультразвуковая допплерография (УЗДГ) и эхокардиография (Эхо-КГ) – современные методы исследования кровотока в сосудах, которые отличаются неинвазивностью, безопасностью для пациента, информативностью и доступностью по цене.

Что такое УЗИ с доплеровскими методиками?

В основе ультразвуковых методик, используемых для сосудистых исследований, лежит эффект Допплера, описанный Кристианом Допплером в 1842 году. Регистрация кровотока при ультразвуковых исследованиях основана на изменении частоты ультразвукового сигнала при отражении его от движущихся частиц крови, основную массу которых составляют эритроциты, или красные кровяные тельца. Таким образом, дуплексное сканирование позволят получать объективную информацию о кровотоке внутри практически любого сосуда в организме человека.

Где применяют доплеровские методики?

Основными направлениями в сосудистых исследованиях, где допплеровские методики нашли наиболее широкое применение, являются:

Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий (ДС БЦА) или дуплексное сканирование магистральных артерий головы (ДС МАГ). Является базовым исследованием при оценке кровоснабжения головного мозга. При этом оцениваются общие, наружные, внутренние сонные и позвоночные артерии на шее.

Дуплексное сканирование интракраниальных, т.е. внутричерепных отделов этих же артерий и их ветвей (ТКДС).

транскраниальное дуплексное сканирование (ТКДС)

дуплексное сканирование артерий и вен конечностей

дуплексное сканирование аорты и нижней полой вены

дуплексное сканирование почечных артерий и вен

дуплексное сканирование артерий и вен глазного яблока

эхокардиография

В каких случаях проводится допплерография (дуплексное сканирование) сосудов?

Если у пациента есть жалобы на головную боль, боли в области шеи, головокружение, мигрень, шум в ушах, снижение памяти, невозможность сконцентрироваться, беспричинное состояние тревоги и беспокойства, а также другая неврологической симптоматика: мельканием мушек перед глазами, нарушение сна, эпизоды кратковременных потерь сознания, онемение и слабость в руках и ногах, речевые нарушения. Возможно, что причина - нарушение кровообращения в сосудах головы и шеи. При первых проявлениях одного или нескольких этих симптомов необходимо срочно пройти допплерографию сосудов головы и шеи, т.к. отсутствие своевременного лечения может привести к серьезным осложнениям.

Допплерография (дуплексное сканирование) сосудов шеи и головного мозга необходимо проводить лицам, перенесшим сосудов шеи и головного мозга необходимо проводить лицам, перенесшим инсульты или транзиторные ишемические атаки.

Дуплексное сканирование сосудов позволяет оценить состояние сосудистой стенки, просвета сосуда, выявить наличие бляшек и стенозов (сужений), деформаций хода и врожденных аномалий развития сосудов (гипоплазии, аневризмы). С помощью метода ультразвуковой допплерографии возможно оценить скорость кровотока в любой точке сосудистого русла, получить полное представление о состоянии сосудов и возникших в них изменениях, помогая правильно диагностировать заболевание и индивидуально подобрать полное, адекватное, правильное лечение.

Дуплексное сканирование сосудов шеи является скринингом в ранней диагностике атеросклероза и показано всем людям старше 40 лет. Рекомендуется регулярно проходить допплерографию для своевременного выявления всех патологий сосудов. Рекомендуется регулярно проходить допплерографию для своевременного выявления всех патологий сосудов.

ДС сосудов шеи и почечных артерий показано пациентам с повышением артериального давления. ДС артерий нижних конечностей необходимо проводить лицам с жалобами на боли в мышцах ног при ходьбе, онемение в ногах, трофические нарушения на коже ног. Исследование позволяет выявить характер поражения сосудов ног и его локализацию. ДС вен нижних конечностей должно проводиться пациентам с выраженной венозной сетью на ногах и отеками ног. При исследовании вен нижних конечностей можно диагностировать варикозную болезнь, тромбозы глубоких и поверхностных вен нижних конечностей.

дуплексного сканирования относятся: возможность выявления ранних доклинических признаков заболевания с оценкой сосудистых поражений, а также изменений гемодинамики в режиме реального времени с выявлением не только органических, но и функциональных нарушений кровотока с возможностью изучения функционального состояния сосудистой системы. К основным преимуществам методаотносятся: возможность выявления ранних доклинических признаков заболевания с оценкой сосудистых поражений, а также изменений гемодинамики в режиме реального времени с выявлением не только органических, но и функциональных нарушений кровотока с возможностью изучения функционального состояния сосудистой системы. Что такое допплерометрия плодово-маточного кровотока?

Допплерометрия – это один из методов пренатальной диагностики, которая позволяет определить характер и скорость кровотока в сосудах (обычно исследуют сосуды пуповины, матки, среднюю мозговую артерию и аорту плода), обнаружить наличие признаков нарушения в кровотоке и функции плаценты, из-за которых малыш может не получать необходимые для его здорового развития вещества. С помощью этой процедуры врач может вовремя диагностировать такие заболевания как фетоплацентарная недостаточность или гипоксия плода.



По результам допплерометрии врач подбирает соответствующее лечение беременной и намечает подходящую тактику в проведении родов. Проведение допплерометрии рекомендуется со сроков в 22-24 недели. В первую очередь врачи назначают данную процедуру беременным из группы риска. К ним относятся женщины со следующими заболеваниями: гипертонией, анемией, гестозом, болезнями почек и сердечно-сосудистой системы, с сахарным диабетом, резус-сенсибилизацией (то есть при наличии в крови резус-антител). Также к группе риска относят беременных с диагнозами "преждевременное созревание плаценты", "хромосомная патология плода", "синдром задержки развития плода", "маловодие" или "многоводие", "несоответствие размеров плода сроку беременности" и др.По результам допплерометрии врач подбирает соответствующее лечение беременной и намечает подходящую тактику в проведении родов.

Как проходит дуплексное сканирование?

Процедура допплерографии сосудов абсолютно безболезненна и не требует специальной подготовки. Обследуемого УЗДГ пациента укладывают на кушетку в комфортную позу, при этом его голова немного приподнята. Врач УЗДГ, проводящий дуплексное сканирование, смазывает гелем датчик УЗДГ аппарата, чтобы во время исследования он мог легко и свободно двигаться по коже пациента. Полученная УЗДГ датчиком информация преобразуется аппаратом в цифровой сигнал и отображается на экране монитора,кроме этого, изображение выноситься на большой экран телевизора, позволяя пациенту наблюдать за ходом ультразвукового обследования в реальном времени.

Клиника Веритас проводит дуплексное сканирование на новейшем высококачественном УЗДГ оборудовании УЗИ-аппарате «Samsung Medison” , которое способно выявить малейшие изменения в сосудах, нарушения кровотока и препятствия току крови в сосудах. Поэтому вопрос: “Где в Бердске сделать дуплексное сканирование сосудов?” Вас больше не должен волновать! Процедура дуплексного сканирования длится около получаса, длительность может варьироваться в зависимости от объема УЗДГ сканирования.

Кто проводит дуплексное сканирование?

Современное оборудование требует высокой квалификации врачей.

Исследование сосудов любого региона в нашей клинике проводит ведущий специалист МДЦ Веритас, врач высшей квалификационной категории, с 38-летним стажем работы Николай Георгиевич Максимов, который имеет специализации (по УЗД): УЗИ поверхностных органов: щитовидной, молочных желез, мягких тканей и лимфатических узлов; внутренних органов; УЗИ в урологии и нефрологии, в гинекологии; УЗИ сердца, сосудов конечностей; головного мозга, суставов, любого региона в нашей клинике проводит ведущий специалист МДЦ Веритас, врач высшей квалификационной категории, с 38-летним стажем работы, который имеет специализации (по УЗД): УЗИ поверхностных органов: щитовидной, молочных желез, мягких тканей и лимфатических узлов; внутренних органов; УЗИ в урологии и нефрологии, в гинекологии;, суставов, УЗИ сердца плода . Допплерометрию плодово-маточного кровотока, выполняет врач высшей квалификационной категории, со стажем работы - более 30 лет: Азовцев Александр Иванович

Противопоказания дуплексного сканирования:

В отличие от многих других методов диагностики, допплерография не имеет противопоказаний и возрастных ограничений, поэтому дуплексное сканирование сосудов может проводиться повторно столько раз, сколько это может потребоваться для точного подтверждения диагноза без вреда, как для взрослых, так и для детей.

Клиника Веритас - не только диагностическое, но и лечебное учреждение. Врач УЗ-диагностики тесно сотрудничает с врачом кардиологом и врачом неврологом . Это позволяет быстро проводить наиболее полное УЗДГ обследование пациента и своевременно назначать адекватное и максимально эффективное лечение на основе полученных в результате допплерографии и других исследований данных.