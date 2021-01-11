7 подарков, которые нельзя дарить на свадьбу

Приглашение на свадьбу всегда сопровождается поисками подарка. Не промахнуться с выбором и подарить действительно нужные вещи поможет список запрещенных подарков.

Прежде чем бежать за подарком для молодоженам, следует ознакомиться с тем, что не стоит дарить

Приглашение на свадьбу всегда сопровождается поисками подарка. Не промахнуться с выбором и подарить действительно нужные вещи поможет список запрещенных подарков. Стоит исключить их, чтобы не обидеть молодоженов и не навлечь ненароком на молодую семью неприятности.

Существуют подарки с плохой энергетикой, дарить которые — не просто дурной тон, но и опасно. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают узнать, какие предметы будут опасны и вредны в качестве подарка на свадьбу.

Свадебные подарки: что нельзя дарить молодоженам

1. Вещи с историей. Специалисты в области биоэнергетики не рекомендуют дарить молодой семье антиквариат. Старые вещи несут в себе энергетику прошлых хозяев и могут навредить молодоженам. Особенно это касается зеркал и кроватей. Лучше выбрать новую вещь, сделанную под старину.

2. Свечи. Красивые, стильные, ароматические, свечи дарят уют и комфорт, однако в качестве подарка на свадьбу не подойдут. Свеча для молодой семьи будет символом скорой разлуки, и когда она догорит, отношения могут разладиться. Несмотря на то, что многие не верят в приметы и суеверия, от таких подарков лучше отказаться, чтобы ненароком не разрушить счастливый брак.

3. Часы. Их не рекомендуют дарить никому, и тем более молодым. Этот подарок будет напоминать о скоротечности времени и может стать настоящим проклятьем для семьи. Считается, что часы — это вестники скорой разлуки, и с каждым движением стрелки они приближают неизбежное расставание. Кроме того, часы могут стать причиной вечной пешки и раздражения, что никак не улучшит взаимоотношения в семье.

4. Вещи для детей. Молодоженам иногда дарят вещи для малышей, даже если пополнение в семье не планируется. Суеверные люди боятся таких подарков из-за возможности сглаза или порчи, когда энергетика подарка может навредить настолько, что пополнения в семье не будет вовсе или беременность будет сложной. Так или иначе, дарить такие личные вещи на свадьбу — дурной тон.

5. Вазы. Подарить молодым пустую вазу — к бедности и проблемам. Тем, кто планирует подарить подобное изделие, стоит помнить о том, что оно не должно быть пустым. Но даже если в вазу бросить монету, такой подарок будет не самым приятным из-за суеверий. Считается что хрупкие бьющиеся предметы, подаренные молодоженам — к конфликтам и разногласиям в семье.

6. Острые предметы. Ножи, вилки, иголки, булавки — все эти вещи не стоит дарить на свадьбу. Суеверия гласят, что острые предметы не принесут в жизнь молодых ничего хорошего, а лишь спровоцируют частые конфликты на пустом месте. Красивые и дорогие наборы столовой утвари лучше дарить по обоюдному соглашению, чтобы ненароком не обидеть молодых.

7. Непарные вещи. Молодая семья — это единое целое, и дарить нужно парные вещи. Если речь идет о кошельке, то их нужно также подарить два, причем положить внутрь равные суммы, чтобы обеспечить семье хороший старт и не вносить разногласия в их отношения.

Каждый подарок несет особый смысл, и для того, чтобы он доставил только приятные эмоции, к выбору нужно подойти с умом. В современном мире молодожены все чаще просят о конкретных подарках, и их мнение стоит учесть, чтобы помочь молодой семье обустроиться в уютном гнездышке, а не дарить бесполезные сувениры, которые будут лишь собирать пыль.

Источник: dailyhoro.ru