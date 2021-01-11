11.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Здоровье / Общество

Один кожный симптом может указывать на рак

11:50 11.01.2021 Фото: pixabay.com
0

Немецкий дерматолог Яэль Адлер рассказал, что зуд является самым опасным кожным проявлением.

% name% title
Симптом с виду настолько безобидный, что это наверняка заставит вас беспокоиться

Каждый день на коже человека могут происходить различные изменения: зуд, покраснения, раздражения, появление прыщиков и т.д. В связи с этим многие люди относятся к этому, как к нормальному течению вещей. Тем не менее недавно учёные сообщили, что за каждым изменением стоит определённый процесс.

Немецкий дерматолог Яэль Адлер рассказал, что зуд является самым опасным кожным проявлением. По его словам, он проявляется из-за нарушения обмена веществ, а оно часто происходит из-за развития раковых клеток. Помимо этого зуд может быть "тревожным звоночком", который говорит о развитии сахарного диабета.

Появление прыщиков же может указывать на наличие проблем с внутренними органами. При этом, врачи отмечают интересную особенность - место, в котором выявлены кожные симптомы указывают на орган, который необходимо лечить.

Напомним, что среди факторов риска возникновения онкологических заболеваний медики называют:

  • курение;
  • наследственный фактор;
  • канцерогены в окружающей среде;
  • неправильное питание. Консерванты и пестициды в продуктах питания могут повысить риск возникновения рака. Более того, повторно нагретые продукты, переваренные, приготовленные на перегретом или подогретом масле, также могут стать канцерогенными;
  • вирусы.

Источник: zdorove.clutch.ua

врачи дерматолог зуд прыщи рак симптомы
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Задумались распрощаться с вредными привычками?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Планируют внести 153 законопроекта в 2021 году в Госдуму России
12:30 11-01-2021
Планируют внести 153 законопроекта в 2021 году в Госдуму России
Когда сажать перец 2021
12:20 11-01-2021
Когда сажать перец 2021
БердскПредставлен общественности 25-летний директор ОДМ Бердска Владислав Дубровский
12:11 11-01-2021
Представлен общественности 25-летний директор ОДМ Бердска Владислав Дубровский
Назвала самые опасные для здоровья утренние привычки врач
12:00 11-01-2021
Назвала самые опасные для здоровья утренние привычки врач
Ожидает длинная шестидневная рабочая неделя в феврале жителей России
12:00 11-01-2021
Ожидает длинная шестидневная рабочая неделя в феврале жителей России
БердскОтключат горяченькую с 18 до 22 января в школе и жилом доме в Бердске
11:59 11-01-2021
Отключат горяченькую с 18 до 22 января в школе и жилом доме в Бердске
БердскПеред ретроградным Меркурием 2021: Что произойдет с планетой 24 января, объяснила Марина Арцибашева
11:59 11-01-2021
Перед ретроградным Меркурием 2021: Что произойдет с планетой 24 января, объяснила Марина Арцибашева
Один кожный симптом может указывать на рак
11:50 11-01-2021
Один кожный симптом может указывать на рак
Решили ввести новое требование к сигаретам МЧС и Минздрав России. Что изменится?
11:45 11-01-2021
Решили ввести новое требование к сигаретам МЧС и Минздрав России. Что изменится?
Выиграли по лотерейным билетам около 61 млн рублей жители Новосибирской области в 2020 году
11:30 11-01-2021
Выиграли по лотерейным билетам около 61 млн рублей жители Новосибирской области в 2020 году