Один кожный симптом может указывать на рак

Симптом с виду настолько безобидный, что это наверняка заставит вас беспокоиться

Каждый день на коже человека могут происходить различные изменения: зуд, покраснения, раздражения, появление прыщиков и т.д. В связи с этим многие люди относятся к этому, как к нормальному течению вещей. Тем не менее недавно учёные сообщили, что за каждым изменением стоит определённый процесс.

Немецкий дерматолог Яэль Адлер рассказал, что зуд является самым опасным кожным проявлением. По его словам, он проявляется из-за нарушения обмена веществ, а оно часто происходит из-за развития раковых клеток. Помимо этого зуд может быть "тревожным звоночком", который говорит о развитии сахарного диабета.

Появление прыщиков же может указывать на наличие проблем с внутренними органами. При этом, врачи отмечают интересную особенность - место, в котором выявлены кожные симптомы указывают на орган, который необходимо лечить.

Напомним, что среди факторов риска возникновения онкологических заболеваний медики называют:

курение;

наследственный фактор;

канцерогены в окружающей среде;

неправильное питание. Консерванты и пестициды в продуктах питания могут повысить риск возникновения рака. Более того, повторно нагретые продукты, переваренные, приготовленные на перегретом или подогретом масле, также могут стать канцерогенными;

вирусы.

Источник: zdorove.clutch.ua