У полуслепой учительницы-пенсионерки уничтожил мебель и ремонт потоп от соседей сверху в Бердске

Пожилая бердчанка осталась один на один со своими проблемами. Денег на то, чтобы отремонтировать залитую водой квартиру и купить новую мебель у нее нет. Соседка, у которой "прорвало" стиральную машинку, компенсировать убытки не спешит.

Пожилой человек остался без поддержки со своей бедой

8 января 2021 года исполнилось два месяца с того момента, как 67-летняя бердчанка Татьяна Анашенко пережила большую (по её меркам) трагедию: соседи сверху затопили её квартиру. Соседка ушла из дома, не дождавшись, когда стиральная машинка завершит стирку. В итоге у «стиралки» сорвало шланг, и вся вода из неё беспрепятственно вылилась на пол, а оттуда – в квартиру снизу. Скажете, мелочь?

А вам понравится, что всё испортили?

Что ж, давайте посчитаем, в какую копеечку соседке снизу влетела безответственность соседки сверху.

- После «потопа» побеленные потолки в комнате, коридоре и в ванной украшены грязными бурыми разводами. Отмыть потолки не получится. Белить придётся. А за побелку придётся заплатить!

- Такие же бурые потёки и на побеленных стенах. И их не отмоешь. И стены белить придётся. И опять придётся раскошелиться!

- Деревоплита на полу в комнате набухла от большого объёма воды, вылившейся из квартиры сверху. Теперь эту деревоплиту нужно менять. Реставрации она не подлежит. Ох, снова финансовые расходы!

- Балконную дверь и деревянное окно в комнате «повело» от сырости. Пусть они были не новые, но хорошо открывались и закрывались. А что теперь? Как минимум, ремонтировать придётся. А за ремонт… Правильно, нужно заплатить!

- Шкаф от большого количества влаги пришёл в полную негодность. Восстановлению он не подлежит. А денег на покупку новой корпусной мебели Татьяна Георгиевна выкроить не может, потому что каждая копеечка её скромной пенсии на счету.

- Практически новый холодильник «Дэу» в результате «потопа» перегорел. Его ремонт обошёлся Татьяне Георгиевне в 4000 рублей. Квитанция об оплате ремонта имеется.

Насмешки ранят

Татьяне Георгиевне уже какой месяц совершенно не смешно. Но выхода из этой проблемной ситуации она не видит.

- К уже имевшимся у меня проблемам добавилась ещё одна, довольно для меня серьёзная, - вздыхает Татьяна Георгиевна. - Да, я живу не слишком богато. Старый диван пришлось выбросить. Он совсем развалился. Сплю на полу, на одеялах. Соседка сверху, которая затопила мою квартиру, приходила посмотреть на результат «потопа», стала предлагать помощь: «Давайте мы вам раскладушку купим». Поблагодарила я её, но от раскладушки отказалась: нельзя в моём возрасте на раскладушке спать, спина и так болит. Другая соседка сказала, что виновница «потопа» готова дать мне продукты и немного денег. Сколько – не уточнила. Но я и от этого отказалась. Неловко мне как-то «дары» принимать. А, может, просто помню фразу: «Бойтесь данайцев, дары приносящих». Многие мудрые мысли из книг на всю жизнь впечатались в память.

Она много лет работала учителем русского языка и литературы в Бердске - в 13-й школе преподавала, в 10-й, во 2-й. Потом продолжила работать в техникуме – дворником 6 лет, затем в лицее №7, только уже гардеробщицей и техничкой.

Ну а потом проблемы начались. Точнее, они посыпались, как из рога изобилия. Пенсионерка не могла выбраться из банковских кредитов. Оказалась в бездонной долговой яме.

Сейчас, когда она с огромным трудом из неё выбралась, подумала, что кредиты и кредитные карты пенсионерам (даже под пресловутые «выгодные проценты») нужно запретить на государственном уровне, чтобы не провоцировать их на необдуманные поступки, не погружать пожилых людей в долговые ямы, не мотать им нервы, не подрывать здоровье.

- Моей пенсии мне, вроде бы, хватало, - говорит Татьяна Георгиевна и тут же уточняет:

- На продукты. Но «возрастные» проблемы со здоровьем начали перетягивать финансы на себя. Я стала слепнуть. А что такое слепота? Физический дискомфорт. Душевные переживания. Невозможность подрабатывать. Консультации у разных специалистов. И везде только успевай оплачивать то приём врача, то лекарство.

В итоге она перенесла пять операций на обоих глазах. Хрусталики поменяли. Но всё равно один глаз совсем не видит, а на другом удалось сохранить зрение только на 30 %. Глаукома.

- Газетные заголовки я ещё прочту, но саму статью – уже нет. А привычка читать осталась. Я и в детстве много читала. И в педагогическом институте. И вообще всю жизнь читаю. Точнее, читала… Теперь вот привыкаю жить по-новому, - сетует бывший педагог.

Классический вопрос: что делать?

Может быть, кому-то покажется, что Татьяна Георгиевна напрасно переживает. Всё равно ведь не видит. И какая ей разница, есть потёки на потолке и стенах или нет? Разбухла деревоплита на полу или нет? Повело от сырости дверь и окно или нет?

Нашла же она деньги, чтобы починить перегоревший в результате «потопа» холодильник! Кстати, копию квитанции об оплате ремонта холодильника соседка сверху, из-за которой и произошёл «потоп», взяла. На память, наверное. Потому что затраты на ремонт пока не компенсировала. Говорит, денег нет.

Кто «топит»? И «кто платит»?

Беспокоит другой вопрос: почему соседка сверху решила, что пожилая женщина, имеющая к тому же серьёзные проблемы со здоровьем, должна влезать в долги и исправлять чужие ошибки? Разве не логично, что ошибки должен исправлять тот, кто их совершил? За свой счёт исправлять, между прочим, а не за чужой. Не за счёт пострадавшей от чужой невнимательности к безопасному сосуществованию в условиях многоквартирного дома!

Татьяне Георгиевне дали направление в область на оформление инвалидности по зрению, но из-за пандемии и объявленной самоизоляции инвалидность ей пока не оформили. Так что надеяться на то, что к её скромной пенсии добавится пенсия по инвалидности, после чего появятся деньги на ремонт затопленной квартиры, не стоит.

- Последствия затопления видели многие - и соседка, и старшая по дому приходила, и комиссия УК «Вербена», и представители социальной защиты населения у меня уже были, - объясняет Татьяна Георгиевна. - От соцзащиты мне пообещали прислать женщину, которая будет делать в моей квартире влажную уборку. Я же не вижу. Да и нагибаться мне нельзя. И больше пяти килограммов нельзя поднимать. Много проблем возникает, когда здоровье подорвано. После зимних каникул, наверное, сотрудница соцзащиты придёт. Хотя мне объяснили, что народу у них сейчас работает мало, многие сотрудники болеют. Ковид! Будь он неладен…

Никто из тех, кто посмотрел на результат «потопа», не сказал мне, что теперь делать. Видимо, так и буду в нищете да в разрухе прозябать. Кому нужны не очень старые, но больные и одинокие люди?..

Полезная информация

В бердском Центре социальной помощи семье и детям «Юнона» (ул. К. Маркса, 27, тел. +7 (38341) 2-08-09, +7 (38341) 2-08-80) есть отделение для женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию. А в этом отделении, предъявив паспорт, можно бесплатно (!) получить помощь юриста, психолога и других специалистов. Уж они-то (не хуже Герцена и Чернышевского!) наверняка скажут: кто виноват и что делать.

Волонтёры и меценаты, ау!

Дорогие читатели, вам интересно читать истории с «хэппи эндом»? Так вот, в этой истории счастливого финала нет.

За два месяца после «потопа» никто (никто!) не предложил Татьяне Георгиевне помощь. Почему? Во-первых, ковид (будь он неладен!), во-вторых, о волонтёрстве и меценатстве в Бердске чаще говорят, чем оказывают людям какую-то реальную помощь.

У нас, видите ли, помощь носит заявительный характер: пока не заявишь о проблеме, никто тебе не поможет. Или я не права?

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