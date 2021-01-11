Когда сажать перец 2021

Перец выращивают только рассадным способом. По этой причине важно знать, когда сажать перец на рассаду в 2021 году по лунному календарю в Подмосковье. Подскажет таблица, подготовленная астрологами.

Влияние Луны на рассаду

Спутник Земли постоянно движется, это определяет процессы циркуляции воды и соков в растениях. В результате стимулируется их рост и развитие, корневая система больше и лучше впитывает полезные вещества из почвы. Когда Луна отдаляется от Земли, ее влияние снижается на 50%. Растения хуже растут, «отдыхают».

По фазам Луны определяются виды работ с семенами и рассадой:

Во время растущей Луны соки растений стремятся от корней вверх. Это благодарное время для высевания семян для рассады. Происходит активизация роста. В новолуние наступает неблагоприятное время для обработки почвы и высевания рассады. Полнолуние считается неблагоприятным периодом для работы с семенным материалом и рассадой. Нужно уничтожать вредителей, бороться с сорняками, болезнями растений. В период убывающей Луны нельзя проводить работы, которые связаны с корневой системой, то есть пересаживать растения в открытый грунт. В это время происходит рост корневой системы, утолщение стеблей.

Зная, как сажать перец на рассаду в 2021 году по лунному календарю в Подмосковье, можно распланировать работы на огороде. Тогда хватит сил и времени, чтобы высадить все овощи.

Влияние знаков зодиака

Зодиакальные созвездия оказывают отрицательные и положительные воздействия на рост и развитие растений. При выборе срока посадки семенного материала надо учитывать прохождение Луны через знаки зодиака.

Сажать перец надо, когда Луна находится в созвездии:

Рыб;

Рака;

Козерога;

Скорпиона.

Знаки для посева семян: Близнецы, Весы, Володей, Лев. Их надо избегать при планировании посадок. Нейтральные знаки: Овен, Стрелец, Дева. Заниматься семенами, рассадой, посадками в это время можно, но результаты могут быть неутешительными.

Особенности сортов

Перец любит тепло и солнце. У него длительный вегетационный период, поэтому сажают его только рассадным способом. Высеивают семена примерно за 65 дней до даты переноса рассады в открытый грунт.

Для правильного расчета надо учитывать сорт выбранного вида перца:

ранние сорта — 65 дней со времени появления всходов;

среднеспелые — от 75 до 80 дней;

поздние — от 80 до 85 дней.

Нужно прибавлять 10 дней — это время прорастания семян.

Место для перцев

Подмосковье имеет особый климат. Заморозки в этом регионе бывают и в мае. Для перцев в открытом грунте такие условия могут оказаться губительными, поэтому торопиться с высадкой не стоит. Для выращивания хорошего урожая подойдут неотапливаемые теплицы, парники с полиэтиленовой пленкой.

Зная, как сажать перец на рассаду в 2021 году по лунному календарю в Подмосковье, можно распланировать свои работы на огороде. Для средней полосы нашей страны надо высеивать семена во второй половине февраля или в начале марта, если перец будет выращиваться в закрытом грунте. В теплицу нужно высаживать в конце апреля или начале мая.

В феврале хорошо сажать среднеспелые и поздние сорта. Но обычно рассаду начинают выращивать в начале марта. В таком случае она не успевает перерасти. Если растения слишком переросли, их помещают в прохладное место, это замедляет рост сеянцев перца.

Поливая рассаду переросших перцев специальными растворами (ретардантами), можно приостановить их рост. Перед высадкой в открытый грунт некоторые сеянцы могут цвести и иметь завязь. Основная цель — не повредить корневую систему, иначе растение заболеет, сбросит завязь.

Лунный посадочный календарь на 2021 год подскажет, когда стоит заниматься семенами и рассадой. Ориентируясь на данные таблицы, представленной ниже, можно получить хороший урожай теплолюбивого перца в Подмосковье.

Дата Возможные работы 01.02.2021 Неблагоприятный день для посева рассады, плоды будут мелкими 02.02.2021 Хороший день для посадки 03.02.2021 Благоприятный день. Можно получить хороший урожай 04.02.2021 Неблагоприятный день 05.02.2021 Отличный день для получения богатого урожая для употребления, заготовок, получения посевного материала. 06.02.2021 Неблагоприятный день 07.02.2021 Много хлопот с плодами, плодов будет мало, но получатся хорошие семена 08.02.2021 Посредственный день с получением среднего урожая 09.02.2021 Получится небольшой урожай, но качественные семена 10.02.2021 Результаты посева не будут радовать 11.02.2021 Неблагоприятный день 12.02.2021 Благоприятный день для высаживания рассады 13.02.2021 Удачное время для посадок и пересадок 14.02.2021 Из рассады вырастет богатый урожай 15.02.2021 Нейтральное время для посева семян 16.02.2021 Слабая завязь 17.02.2021 Благоприятный день 18.02.2021 Рассада задержится со всходами, но будет дружно расти 19.02.2021 Нейтральный день 20.02.2021 Рассада будет сильно тянуться вверх 21.02.2021 Плоды будут не вкусными, урожай небольшим 22.02.2021 Растения будут невысокими, но с хорошей корневой системой 23.02.2021 Плоды вкусные, но семена не пригодны для посева 24.02.2021 Хороший урожай, но долго не хранится 25.02.2021 Неблагоприятный день 26.02.2021 Надо заниматься подготовкой семян для посева 27.02.2021 Неблагоприятный день 28.02.2021 Неблагоприятный день 01.03.2021 Удачный день для рассады, будет хороший урожай 02.03.2021 Рассада получится вытянутая 03.03.2021 Нейтральный день 04.03.2021 Плоды получатся вкусные, ароматные, семена качественные 05.03.2021 Ожидается хороший урожай 06.03.2021 Благоприятный день для посадки 07.03.2021 Нейтральный день 08.03.2021 Удачный день для рассады 09.03.2021 Неблагоприятный день для посадок

Советы дачникам

Чтобы результат порадовал, стоит воспользоваться советами опытных овощеводов. О том, как сажать перец на рассаду в 2021 году по лунному календарю в Подмосковье для получения хорошего урожая:

Семена перца сохраняют всхожесть 2 года. Потом, перед посевом, их надо обрабатывать стимуляторами роста. Не стоит сажать семена слишком глубоко (не более 0,5 см). Лучшая температура для перца +25 °С. Если ее снизить, то активизируются грибки.

Перец — хороший овощ для выращивания. Несмотря на теплолюбивость растения, его можно с успехом вырастить и в регионах с прохладным климатом, таких, как Подмосковье.

Подведем итог

Для выращивания перца в Подмосковье нужно применять рассадный метод. По лунному календарю легко определить неблагоприятные дни для высевания семенного материала или переноса рассады в открытый грунт. Работы рекомендуется планировать с учетом благоприятных дат по лунному календарю на 2021 год.

Источник: kleo.ru