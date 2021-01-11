Когда сажать перец 2021

Перец выращивают только рассадным способом. По этой причине важно знать, когда сажать перец на рассаду в 2021 году по лунному календарю в Подмосковье. Подскажет таблица, подготовленная астрологами.
Влияние Луны на рассаду
Спутник Земли постоянно движется, это определяет процессы циркуляции воды и соков в растениях. В результате стимулируется их рост и развитие, корневая система больше и лучше впитывает полезные вещества из почвы. Когда Луна отдаляется от Земли, ее влияние снижается на 50%. Растения хуже растут, «отдыхают».
По фазам Луны определяются виды работ с семенами и рассадой:
- Во время растущей Луны соки растений стремятся от корней вверх. Это благодарное время для высевания семян для рассады. Происходит активизация роста.
- В новолуние наступает неблагоприятное время для обработки почвы и высевания рассады.
- Полнолуние считается неблагоприятным периодом для работы с семенным материалом и рассадой. Нужно уничтожать вредителей, бороться с сорняками, болезнями растений.
- В период убывающей Луны нельзя проводить работы, которые связаны с корневой системой, то есть пересаживать растения в открытый грунт. В это время происходит рост корневой системы, утолщение стеблей.
Зная, как сажать перец на рассаду в 2021 году по лунному календарю в Подмосковье, можно распланировать работы на огороде. Тогда хватит сил и времени, чтобы высадить все овощи.
Влияние знаков зодиака
Зодиакальные созвездия оказывают отрицательные и положительные воздействия на рост и развитие растений. При выборе срока посадки семенного материала надо учитывать прохождение Луны через знаки зодиака.
Сажать перец надо, когда Луна находится в созвездии:
- Рыб;
- Рака;
- Козерога;
- Скорпиона.
Знаки для посева семян: Близнецы, Весы, Володей, Лев. Их надо избегать при планировании посадок. Нейтральные знаки: Овен, Стрелец, Дева. Заниматься семенами, рассадой, посадками в это время можно, но результаты могут быть неутешительными.
Особенности сортов
Перец любит тепло и солнце. У него длительный вегетационный период, поэтому сажают его только рассадным способом. Высеивают семена примерно за 65 дней до даты переноса рассады в открытый грунт.
Для правильного расчета надо учитывать сорт выбранного вида перца:
- ранние сорта — 65 дней со времени появления всходов;
- среднеспелые — от 75 до 80 дней;
- поздние — от 80 до 85 дней.
Нужно прибавлять 10 дней — это время прорастания семян.
Место для перцев
Подмосковье имеет особый климат. Заморозки в этом регионе бывают и в мае. Для перцев в открытом грунте такие условия могут оказаться губительными, поэтому торопиться с высадкой не стоит. Для выращивания хорошего урожая подойдут неотапливаемые теплицы, парники с полиэтиленовой пленкой.
Зная, как сажать перец на рассаду в 2021 году по лунному календарю в Подмосковье, можно распланировать свои работы на огороде. Для средней полосы нашей страны надо высеивать семена во второй половине февраля или в начале марта, если перец будет выращиваться в закрытом грунте. В теплицу нужно высаживать в конце апреля или начале мая.
В феврале хорошо сажать среднеспелые и поздние сорта. Но обычно рассаду начинают выращивать в начале марта. В таком случае она не успевает перерасти. Если растения слишком переросли, их помещают в прохладное место, это замедляет рост сеянцев перца.
Поливая рассаду переросших перцев специальными растворами (ретардантами), можно приостановить их рост. Перед высадкой в открытый грунт некоторые сеянцы могут цвести и иметь завязь. Основная цель — не повредить корневую систему, иначе растение заболеет, сбросит завязь.
Лунный посадочный календарь на 2021 год подскажет, когда стоит заниматься семенами и рассадой. Ориентируясь на данные таблицы, представленной ниже, можно получить хороший урожай теплолюбивого перца в Подмосковье.
|Дата
|Возможные работы
|01.02.2021
|Неблагоприятный день для посева рассады, плоды будут мелкими
|02.02.2021
|Хороший день для посадки
|03.02.2021
|Благоприятный день. Можно получить хороший урожай
|04.02.2021
|Неблагоприятный день
|05.02.2021
|Отличный день для получения богатого урожая для употребления, заготовок, получения посевного материала.
|06.02.2021
|Неблагоприятный день
|07.02.2021
|Много хлопот с плодами, плодов будет мало, но получатся хорошие семена
|08.02.2021
|Посредственный день с получением среднего урожая
|09.02.2021
|Получится небольшой урожай, но качественные семена
|10.02.2021
|Результаты посева не будут радовать
|11.02.2021
|Неблагоприятный день
|12.02.2021
|Благоприятный день для высаживания рассады
|13.02.2021
|Удачное время для посадок и пересадок
|14.02.2021
|Из рассады вырастет богатый урожай
|15.02.2021
|Нейтральное время для посева семян
|16.02.2021
|Слабая завязь
|17.02.2021
|Благоприятный день
|18.02.2021
|Рассада задержится со всходами, но будет дружно расти
|19.02.2021
|Нейтральный день
|20.02.2021
|Рассада будет сильно тянуться вверх
|21.02.2021
|Плоды будут не вкусными, урожай небольшим
|22.02.2021
|Растения будут невысокими, но с хорошей корневой системой
|23.02.2021
|Плоды вкусные, но семена не пригодны для посева
|24.02.2021
|Хороший урожай, но долго не хранится
|25.02.2021
|Неблагоприятный день
|26.02.2021
|Надо заниматься подготовкой семян для посева
|27.02.2021
|Неблагоприятный день
|28.02.2021
|Неблагоприятный день
|01.03.2021
|Удачный день для рассады, будет хороший урожай
|02.03.2021
|Рассада получится вытянутая
|03.03.2021
|Нейтральный день
|04.03.2021
|Плоды получатся вкусные, ароматные, семена качественные
|05.03.2021
|Ожидается хороший урожай
|06.03.2021
|Благоприятный день для посадки
|07.03.2021
|Нейтральный день
|08.03.2021
|Удачный день для рассады
|09.03.2021
|Неблагоприятный день для посадок
Советы дачникам
Чтобы результат порадовал, стоит воспользоваться советами опытных овощеводов. О том, как сажать перец на рассаду в 2021 году по лунному календарю в Подмосковье для получения хорошего урожая:
- Семена перца сохраняют всхожесть 2 года. Потом, перед посевом, их надо обрабатывать стимуляторами роста.
- Не стоит сажать семена слишком глубоко (не более 0,5 см).
- Лучшая температура для перца +25 °С. Если ее снизить, то активизируются грибки.
Перец — хороший овощ для выращивания. Несмотря на теплолюбивость растения, его можно с успехом вырастить и в регионах с прохладным климатом, таких, как Подмосковье.
Подведем итог
- Для выращивания перца в Подмосковье нужно применять рассадный метод.
- По лунному календарю легко определить неблагоприятные дни для высевания семенного материала или переноса рассады в открытый грунт.
- Работы рекомендуется планировать с учетом благоприятных дат по лунному календарю на 2021 год.
Источник: kleo.ru