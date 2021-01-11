Признаки диабета 2 типа

У лиц с сахарным диабетом II типа нарушена выработка или использование инсулина — гормона, регулирующего транспорт глюкозы в клетки.

Голод—один из главных признаков

Сахарный диабет II типа — широко распространенное заболевание, которое может возникнуть в любой период жизни, но чаще всего развивается у лиц среднего и пожилого возраста. Эта патология характеризуется повышенным уровнем глюкозы в крови. Чтобы вовремя выявить заболевание, важно знать первые признаки и симптомы его развития.

У лиц с сахарным диабетом II типа нарушена выработка или использование инсулина — гормона, регулирующего транспорт глюкозы в клетки. Если глюкоза не попадает внутрь клеток, они не могут использовать ее как источник энергии, что проявляется определенными симптомами.

Существует множество симптомов сахарного диабета II типа, и лицам, предрасположенным к этому заболеванию, следует тщательно следить за появлением его первых признаков. Чем раньше будет диагностировано нарушение, тем быстрее пациент сможет получить необходимое лечение.

Симптомы сахарного диабета II типа включают учащенное мочеиспускание и повышенную жажду. Когда глюкоза накапливается в кровяном русле, жидкость выходит из тканей в кровь под силой осмоса. Обезвоживание тканей приводит к появлению жажды, а употребление большого количества жидкости — к учащению мочеиспускания.

Еще одним признаком нарушения обмена глюкозы является сильный голод. Поскольку при сахарном диабете II типа глюкоза не может попасть внутрь клеток, мышцы и другие органы испытывают недостачу энергии, что проявляется усилением чувства голода.

Недостаточная выработка инсулина и нарушение усвоения глюкозы приводят к тому, что организм использует жировые отложения и компоненты мышц как энергетический ресурс. Таким образом, еще одним симптомом сахарного диабета II типа является уменьшение массы тела.

Когда клетки получают недостаточно глюкозы, развивается хроническая усталость, часто сопровождающая рассматриваемое заболевание. Это один из наиболее изнуряющих симптомов расстройства, поскольку он отрицательно влияет на качество жизни.

Затуманенное зрение — еще один повод заподозрить развитие сахарного диабета II типа. При повышенном уровне глюкозы нарушается водный баланс оптических структур глаза, что может отрицательно влиять на ясность зрения.

При нарушении обмена глюкозы замедляется время восстановления после инфекций и открытых поражений кожи в результате нарушения кровообращения и дефицита некоторых питательных веществ.

Наиболее ранним признаком сахарного диабета II типа считают потемнение кожи в области шеи, колен, локтей и других суставов. Классические ранние признаки этого заболевания включают частые инфекции почек, кожи и мочевого пузыря, долго заживающие порезы, усталость, сильный голод и постоянную жажду, учащенное мочеиспускание и затуманенность зрения. Ранние симптомы могут незначительно проявляться несколько лет, после чего их выраженность усиливается и возникают тяжелые проблемы со здоровьем.

При появлении подозрений относительно развития сахарного диабета II типа следует обратиться за консультацией к врачу, поскольку такое нарушение здоровья может иметь долгосрочные осложнения, среди которых сердечно-сосудистые, кожные и почечные заболевания, повреждение нервов и глаз, а также нарушение слуха.

Несмотря на то что сахарный диабет не может быть полностью вылечен, лица с этим нарушением могут держать его под контролем, получая рациональное лечение и придерживаясь здорового образа жизни.

Источник: apteka.ua