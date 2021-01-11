Можно ли работать на Старый Новый год 2021? Приметы важного праздника

Вечером 13 января вся семья должна собраться дома, ведь это очень семейный праздник и наши предки верили — сколько людей будет за праздничным столом, столько счастья ожидает семью в наступающем году.

Новый год почти во всех странах бывшего СНГ отмечают в ночь с 13 на 14 января

Парадоксальный праздник, который образовался после смены системы летоисчисления и до сих пор Новый год почти во всех странах бывшего СНГ отмечают в ночь с 13 на 14 января. При этом наши предки накануне Старого Нового года отмечали по особому, и с ним связано немало народных поверий, традиций и даже запретов.

Вечер и ночь 13 января накануне старого Нового года отмечают день памяти преподобной Мелании (Меланки), а называют этот период Щедрый вечер. Такое название канун старого Нового года получил неспроста – самое важное блюдо в этот день, как и на Святвечер, это кутья. Но в отличие от постной, предрождественской, кутья на Меланки «щедрая», сдобренная маслом или даже салом.

Что можно и нужно делать на старый новый год

На Щедрый вечер хозяйки накрывали богатые столы, на которых кроме обязательной «щедрой» кутьи были блюда из свинины, колбасы, вареники и пироги. А вообще – ограничений для предновогоднего застолья практически нет, ведь пост уже закончился и запреты сняты.

Вечером 13 января вся семья должна собраться дома, ведь это очень семейный праздник и наши предки верили — сколько людей будет за праздничным столом, столько счастья ожидает семью в наступающем году. 13 и 14 января, на Меланки и Василя, всегда было принято улаживать конфликты, просить прощения и обязательно прощать. Старый Новый год это день примирения и взаимного прощения – так было еще в давние, дохристианские времена. 14 января, день святого Василия – здесь странным образом переплелись церковные и старославянские корни праздника. На Василия считается хорошей приметой, если на праздничном столе есть зажаренный поросенок – символ плодородия земли и плодовитости скота в наступающем году. Принято на Щедрый вечер ходить по соседям и петь щедривки, желая удачи всем в наступающем году. Кстати, щедривки на Меланки несколько отличаются от колядок перед Рождеством и пожелания в них, как правило, более конкретные. Известная народная песня «Щедрик» в обработке Леонтовича, имеет прямое отношение именно к Щедрому вечеру. Засевать соседей и родственников отправлялись уже на Василя, 14 января и действо это может продолжаться до самого вечера. Ряженые компании взрослых и детей с пением «посевалок» посыпают дом зерном, чаще всего пшеницей. Хозяева угощают засевальщиков пирогами, блинами, варениками и по возможности щедро одаривают – кто деньгами, кто конфетами, сладостями и другой едой.

Что нельзя делать на старый Новый год

Запретов на Меланки и Василя не слишком много, никто не мешает в эти дни работать, хотя отмечающие праздник предпочитают отдыхать и веселиться. На Щедрый вечер и Василя нельзя отказывать человеку в прощении, если он его попросил. Считается, что если отказать, весь год будут преследовать неудачи. Плохой приметой считалось готовить на старый Новый год и Щедрый вечер рыбу и птицу – наши предки предполагали, что так счастье может уплыть или улететь из дома. На старый Новый год не принято ничего давать в долг и одалживать самому – считалось, что так весь наступающий год можно провести в долгах. Утром или днем 14 января из дома выносили Дидуха (сноп из колосков, который стоял в красном углу с Рождества) и сжигали его. Поскольку сейчас роль Дидуха у нас выполняет украшенная к Новому году елочка, самое время ее разобрать и вынести.

Приметы на старый Новый год

Утром 14 января первым в дом должен войти мужчина (или мальчик), если же зайдет женщина (девочка), семью в новом году ждут сплошные неприятности. Именно поэтому засевать отправляются в основном мужчины, по крайней мере, в дом а входят первыми именно они. Если на старый Новый год наступает оттепель, лето будет теплым но дождливым Снегопад на Меланки и Василя – лето обещает быть дождливым Верить или нет приметам, придерживаться ли традиций – вопрос личного выбора, но почему бы не узнать о том, чем жили наши предки?

Источник: moirebenok.ua