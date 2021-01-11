11.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Стиль жизни

Международный день «спасибо» отмечается 11 января. Кому нужно говорить сегодня это слово?

08:50 11.01.2021 Фото: pixabay.com
0

Психологи уверены, что слова благодарности — это «устные поглаживания», которые способны успокоить и согреть своей теплотой.

% name% title
11 января можно без преувеличения назвать одной из самых «вежливых» дат в году — сегодня отмечается Международный день «спасибо»

11 января можно без преувеличения назвать одной из самых «вежливых» дат в году — сегодня отмечается Международный день «спасибо» (International Thank You Day).

С каждым годом все больше стран и людей присоединяется к празднованию этого дня. Молодежь участвует в конкурсах и флешмобах, на плакатах и открытках пишут «спасибо» на разных языках, обмениваются подарками, не забывая благодарить друг друга.

Все мы прекрасно осознаем значение хороших манер, их необходимость в повседневной жизни, но большую часть благодарностей мы выражаем, как бы невзначай, не задумываясь об их смысле. Однако, слова благодарности обладают магическими свойствами — с их помощью люди дарят радость друг другу, выражают внимание и передают положительные эмоции — то, без чего наша жизнь стала бы скудной и мрачной.

Неспроста во многих туристических путеводителях и наставлениях туристам часто указывается: слово «спасибо», произнесенное даже с акцентом на языке страны пребывания, повышает скорость, качество обслуживания и помогает наладить спокойный и приятный отдых.

Считается, что русское слово «спасибо» родилось в 16 веке из часто произносимого словосочетания «спаси Бог».

Неслучайно издавна существовало очень мудрое поверье — не произноси слова благодарности в состоянии раздражения.

Интересно, что и корни английского аналога — Тhank you — также уходят гораздо глубже простой благодарности. Это говорит о том, что и русское «спасибо», и «спасибо», произнесенные практически на всех языках мира, имели и имеют чрезвычайно важное значение для культуры любого народа.

Известно, что староверы не используют слово «спасибо», они избегают его в своей речи, поскольку считают, что это слово родилось из словосочетания «спаси Бай». Бай — это имя одного из языческих богов.

Психологи уверены, что слова благодарности — это «устные поглаживания», которые способны успокоить и согреть своей теплотой. Главное, чтобы слова благодарности произносились от чистого сердца!

Источник: calend.ru

11 января 2021 история Международный день «спасибо» праздник
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Спасибо!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскСколько заразилось коронавирусом педагогов и школьников в первый день после новогодних каникул 2021 в Бердске, стало известно
09:21 11-01-2021
Сколько заразилось коронавирусом педагогов и школьников в первый день после новогодних каникул 2021 в Бердске, стало известно
Как написать контрольную работу по иностранному языку?
09:21 11-01-2021
Как написать контрольную работу по иностранному языку?
11 января - День Республики Албания: Традиции праздника и история
09:20 11-01-2021
11 января - День Республики Албания: Традиции праздника и история
БердскНазвано число зараженных коронавирусом за сутки на 11 января 2021 в Бердске
09:18 11-01-2021
Названо число зараженных коронавирусом за сутки на 11 января 2021 в Бердске
Одержал третью победу подряд «Ювентус» , дожав «Сассуоло». Узнайте счет
09:15 11-01-2021
Одержал третью победу подряд «Ювентус» , дожав «Сассуоло». Узнайте счет
УЗИ сосудов, сердца, допплерометрия плодово-маточного кровотока в клинике Веритас
09:02 11-01-2021
УЗИ сосудов, сердца, допплерометрия плодово-маточного кровотока в клинике Веритас
Угодил под колеса машины 10-летний мальчик на тюбинге. Родители посадили "ватрушку" на трос
09:00 11-01-2021
Угодил под колеса машины 10-летний мальчик на тюбинге. Родители посадили
Мы в instagram - меховое ателье "Людмила"
08:52 11-01-2021
Мы в instagram - меховое ателье
Экзоты на дачах Сибири: какие овощи редко выращивают дачники, а зря
08:50 11-01-2021
Экзоты на дачах Сибири: какие овощи редко выращивают дачники, а зря
Международный день «спасибо» отмечается 11 января. Кому нужно говорить сегодня это слово?
08:50 11-01-2021
Международный день «спасибо» отмечается 11 января. Кому нужно говорить сегодня это слово?