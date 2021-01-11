11 января - День Республики Албания: Традиции праздника и история

29 ноября 1944 года Албанская Национальная освободительная армия изгнала последних оккупантов, а 11 января 1946 года была официально провозглашена независимая Народная республика Албания.

Столица Албании Тирана

День Республики Албания (или День провозглашения Республики) — это один из наиболее значимых национальных праздников в стране. Начиная с 1946 года он отмечается ежегодно 11 января.

В 1939 году Албания была оккупирована фашистской Италией. Албанская Конституция была отменена, была организована местная фашистская партия, а албанская армия в 1940 году была включена в состав итальянской.

В том же 1940 году началось формирование антифашистских партизанских чет, возглавлявшихся региональными вождями, представителями интеллигенции и религиозными деятелями. Отдельные группы албанских коммунистов 8 ноября 1941 года основали Коммунистическую партию Албании.

По мере распада итальянской армии немцы форсировали оккупацию городов и прибрежной равнины. К сентябрю 1943 года Албания оказалась оккупированной войсками фашистской Германии. Но уже в октябре 1944 года, под давлением отрядов сопротивления, началось отступление немцев из Албании.

29 ноября 1944 года Албанская Национальная освободительная армия изгнала последних оккупантов, а 11 января 1946 года была официально провозглашена независимая Народная республика Албания.

В настоящее время ежегодно этот праздник отмечается по всей стране различными праздничными мероприятиями — концертами, массовыми гуляниями людей, военными парадами, демонстрациями и пр. Также по традиции над всеми официальными учреждениями в Албании День Республики сопровождается подъемом государственного флага.

Источник: calend.ru