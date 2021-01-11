День совершеннолетия в Японии отмечается 11 января 2021 года: Что это за праздник?

В 20 лет японские юноши и девушки получают права и обязанности взрослых: с этого возраста они могут принимать участие в выборах, несут полную ответственность перед законом, на них распространяется трудовое законодательство.

Совершеннолетними в Японии становятся в 20 лет, и каждый год во второй понедельник января вся Япония отмечает День совершеннолетия

Дата события уникальна для каждого года. В 2021 году эта дата — 11 января.

«Я хочу найти престижную работу и подняться по служебной лестнице», «Я буду продолжать семейный бизнес и сделаю все, чтобы фирма отца процветала», «Я хочу удачно выйти замуж и жить в большом доме», «Я хочу заработать много денег, путешествовать по миру и изучать культуру разных народов»...

Это только некоторые ответы юношей и девушек, участвующих в церемонии вступления в совершеннолетие, на вопрос: «Чего вы хотите достигнуть, став взрослыми?».

Совершеннолетними в Японии становятся в 20 лет, и каждый год во второй понедельник января вся Япония отмечает День совершеннолетия (Сейдзин-но Хи).

В 20 лет японские юноши и девушки получают права и обязанности взрослых: с этого возраста они могут принимать участие в выборах, несут полную ответственность перед законом, на них распространяется трудовое законодательство. Кроме того, именно с 20 лет молодым людям официально разрешается курить и употреблять спиртные напитки.

В День совершеннолетия все, кому в текущем году исполнилось или исполнится 20 лет, принимают поздравления и напутствия на специально организованной церемонии. Девушки, как правило, облачаются в кимоно ярких расцветок с длинными рукавами, так называемые фурисоде. Юноши обычно надевают праздничные черные костюмы, хотя в последние годы многие отдают предпочтение мужскому кимоно.

Обычно городские власти устраивают торжественные сборы и вечеринки для «новоиспеченных взрослых», на которых виновникам торжества вручаются памятные подарки. Каждому приходит персональное приглашение от главы местной администрации или учебного заведения. Список 20-летних граждан власти получают, как ни странно, из налогового управления: каждый японец обязан платить налог за проживание.

Уклоняющиеся от уплаты налогов приглашений не получают и на церемонию не допускаются. Сами же виновники торжества, ощутив свободу, не всегда могут вовремя остановиться. Перебравших лишнего доставляют домой товарищи, но на следующее утро их не будет мучить совесть, ибо такое поведение (в дозволенных законом и моралью рамках) в этот день не считается зазорным.

Официально День совершеннолетия стал праздничным днем в 1948 году. До этого же церемония посвящения во взрослую жизнь проходила не публично, а в местном храме или тихо в кругу семьи.

Первоначально День совершеннолетия отмечался 15 января, и, естественно, что часто праздничный выходной попадал на середину недели. Всего лишь один день по такому случаю — это очень мало, и, кроме того, у молодежи существует традиция на День совершеннолетия возвращаться в родной город в родительский дом и праздновать совершеннолетие вместе с родными и друзьями детства.

В 1998 году был принят закон, по которому с 2000 года праздник перенесли с фиксированной даты на второй понедельник января. Молодежь получила законные три дня на празднование, а все японцы стали называть день «счастливым понедельником».

Источник: calend.ru