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Какой сегодня церковный праздник? Почему 11 января в народе прозвали Страшным днем?

07:20 11.01.2021 Фото: pixabay.com
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Детей в этот день полагалось особенно тщательно оберегать от злых сил — молитвами и доброй заботой.

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Считалось, что в огне должны сгореть все болезни и беды
Сюжет: Православные обряды
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Какой сегодня церковный праздник? Почему 11 января в народе прозвали Страшным днем?Можно ли выливать святую воду? Как обращаться со святынейЕщё 631 новостей

Дата по старому стилю: 29 декабря.
Страшный день получил такое название потому, что в этот вечер особенно неистовствовала нечистая сила. Чтобы уберечься от ее проделок, принято было совершать определенные обряды. С Красной горки приносили колья, оставленные там днем раньше, и складывали их во дворе. Старики натрясали сверху соломы из своих постелей. Знахарка приносила угли из печи и разжигала костер. Считалось, что в огне должны сгореть все болезни и беды.

Прежде существовало множество страшных историй, посвященных этому дню. Их, а также сказки, рассказывали детям под вечер. Кроме того, было принято загадывать загадки. Начинали с серьезных, познавательных — об окружающем мире, природе и труде, – а позже переходили на шуточные — о предметах быта и домашних животных.

Кстати, детей в этот день полагалось особенно тщательно оберегать от злых сил — молитвами и доброй заботой. Эта традиция сложилась в память о младенцах, «в Вифлееме Иродом избиенных».

Пока родители занимались с детьми, молодые люди проводили время на посиделках. Святочные гуляния продолжались, и даже Страшный день и предполагаемый разгул нечисти не мешали парням и девушкам веселиться.

Существовали для этого дня и особые приметы на погоду. В частности, говорили, что если дует северный ветер, а облаков на небе нет, то скоро начнутся морозы.

Именины в этот день
Агриппина, Анна, Варвара, Вениамин, Георгий, Евдокия, Евфросиния, Иван, Лаврентий, Марк, Матрона, Наталья, Фаддей, Феофил

Источник: calend.ru

11 января 2021 именины история праздник Страшный день
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