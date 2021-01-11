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Здоровье / Общество

Эти 8 симптомов указывают на панкреатит

10:50 11.01.2021 Фото: pxhere.com
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Признаки острого панкреатита выражены довольно ярко — это тошнота и рвота. Затем появляются вздутие живота и жидкий стул.

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Панкреатитом называют воспаление поджелудочной железы

Панкреатитом называют воспаление поджелудочной железы. Этот орган отвечает за секрецию пищеварительных ферментов и выработку инсулина — гормона, из-за дефицита которого развивается сахарный диабет. Какие симптомы и последствия панкреатита нельзя игнорировать? Об этом подробно читайте в нашей статье.

Панкреатит бывает двух видов — хронический и острый. Последний проявляется внезапно и длится на протяжении нескольких дней. Его относят к легким формам, с которыми организм может справиться самостоятельно. Однако в некоторых случаях возникает угроза для жизни, поэтому при неприятных ощущениях в области желудка следует незамедлительно обращаться к врачу.

Почему возникает панкреатит

Воспаление происходит по причине активации пищеварительных ферментов еще в поджелудочной железе. Они раздражают клетки железы и тем самым провоцируют развитие панкреатита. Повторные случаи наносят вред поджелудочной, что со временем приводит к хроническому панкреатиту. А он в свою очередь усугубляет пищеварение, вызывая диабет. Также на развитие данного недуга влияют следующие факторы: алкоголизм, длительное употребление некоторых лекарств, курение, абдоминальная хирургия, семейный анамнез панкреатита, инфекционные заболевания, кистозный фиброз, повышенный уровень кальция в крови, высокий уровень триглицеридов в крови.

Симптомы панкреатита

Признаки острого панкреатита выражены довольно ярко — это тошнота и рвота. Затем появляются вздутие живота и жидкий стул. Чаще всего они возникают после приема жирной пищи или злоупотребления алкоголя. Проходит недуг обычно в течение недели. А вот хронический панкреатит незаметен очень долго. Если симптомы проявляются, то следует как можно скорее обращаться к врачу. Одним из ключевых признаков является сильная острая боль в животе с иррадиацией в спину. Также возможны лихорадка, рвота, тошнота, общая слабость, снижение аппетита и кашицеобразный стул с непереваренными частицами пищи. Очень важно не игнорировать признаки панкреатита, поскольку болезнь способна вызвать серьезные осложнения. Недуг может стать причиной внутреннего кровотечения и инфекции, сделать поджелудочную железу уязвимой для бактерий, привести к сахарному диабету и самое страшное — раку!

Источник: moirebenok.ua

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