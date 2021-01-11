Как убрать второй подбородок? 2 действенных способа

Сутулая спина укорачивает шею, а чем она короче, тем больше образуется складка под подбородком!

Второй подбородок может появиться даже у стройных женщин, но не красит от никого

Второй подбородок может появиться даже у стройных женщин, но не красит от никого. Как избавиться от второго подбородка, не прибегая к помощи хирурга? На помощь придут массажи и правильный уход.

Почему появляется второй подбородок

Прежде чем начать бороться со вторым подбородком, нужно определить причину его появления. По большому счету их две: избыток подкожно-жировой клетчатки из-за лишнего веса и ослабление подкожной мышцы шеи (платизмы). Ослабевать и терять эластичность она может по разным причинам. Например, из-за нехватки мышечной массы у худеньких девушек или из-за неправильной осанки. Сутулая спина укорачивает шею, а чем она короче, тем больше образуется складка под подбородком! Поэтому следи за осанкой: расправляй плечи, приподнимай вверх голову. С возрастом ухудшается выработка коллагена и эластина и происходит опущение тканей (птоз). Не допустить провисание кожи помогут кремы и сыворотки с эффектом лифтинга или биоармирования (подтяжки овала). Если время позволяет, устрой себе домашнюю «процедуру красоты»: умойся, сделай переменные компрессы для шеи холодным и теплым полотенцами (замена контрастному душу) и нанеси крем. На работе в течение дня стой несколько минут у стены, выравнивая тело по прямой линии от макушки до пяток. Мышцы шеи тоже будут подтягиваться.

Как избавиться от второго подбородка в домашних условиях

Для профилактики появления второго подбородка можно делать дома разные упражнения. Например, одно из простых: поочередно верхнюю губу тянуть вниз, а нижнюю – наверх. Повторяйте 7–10 раз в течение пяти минут. Дополнять упражнения полезно интенсивными похлопываниями и контрастным душем с переменными горячими и холодными компрессами. Убрать второй подбородок в домашних условиях можно с помощью массажа с полотенцем. Разведите 2 ст. ложки соли в теплой воде. Поместите полотенце в раствор на пару минут, достаньте, отожмите. Закрутите полотенце (один конец тяни на себя, другой — от себя), держите его под подбородком так, чтобы середина немного провисала (как скакалка). Начинайте крутить полотенце — серединка будет касаться проблемной области, эффективно массажируя ее. Сделайте 10−15 повторов. Повторяйте массаж с полотенцем каждый день.

Как убрать второй подбородок в салоне

С избыточным подкожным жиром бороться легче, чем с платизмой. Достаточно интенсивных массажных движений, расщепляющих подкожно-жировые клетки. Результат заметен после 5–6 сеансов. Платизма требует более глубокой и длительной проработки. Требуется расслабить нижнюю треть лица, включая жевательные мышцы и шейно-воротниковую зону. Для этого к стандартной процедуре добавляется буккальный массаж, прорабатывающий мышечные волокна через полость рта. Курс – не меньше 10 сеансов.

Если причина обвисания кожи вызвана возраcтными особенностями организма, хороший укрепляющий эффект дают аппаратные процедуры: например, RF-лифтинг. Он активизирует естественные омолаживающие процессы, стимулируя клетки активно воспроизводить коллаген и эластин. На курс нужно около 4 процедур.

Источник: moirebenok.ua