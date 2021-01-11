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Красота / Общество

Как можно быстро похудеть? Эффективная рыбная диета на целый день

18:50 11.01.2021 Фото: pxhere.com
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В период рыбной диеты необходимо максимально ограничить количество соли. Лучше использовать любимые травы и специи.

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Общеизвестным является тот факт, что рыба — источник полиненасыщенных жирных кислот омега-3

Попробуйте рыбную диету! С ее помощью можно сбросить до 4 кг за 10 дней.

Общеизвестным является тот факт, что рыба — источник полиненасыщенных жирных кислот омега-3. А добавление к рациону еще и морепродуктов способствует улучшению работы сердца, укрепляет иммунитет, насыщает организм кальцием. К тому же рыба и морепродукты малокалорийны, а это очень важный фактор.

Во время диеты нужно выпивать около 2 л чистой воды (первый стакан с утра натощак и по стакану перед едой). Помимо этого пить соки цитрусовых, зеленый чай без сахара, есть овощные салаты с большим количеством зелени.

Меню для рыбной диеты

8.00 —стакан чистой воды.
8.30 — 150 г нежирного творога, стакан зеленого чая без сахара.
9.30 — стакан чистой воды, кусочек рыбы 180–200 г, ломтик черного хлеба.
10.30 — стакан апельсинового сока (фрэш) без сахара.
11.00 — стакан воды.
12.00 — стакан воды, 200–250 г отварной рыбы или морепродуктов, овощной салат с большим количеством зелени, заправленный оливковым маслом, ломтик черного хлеба.
13.30 — стакан зеленого чая без сахара.

14.30 — стакан воды.
16.00 — те же продукты что и на обед.
17.00 — стакан грейпфрутового сока (фрэш).
18.00 — стакан чистой воды.
18.30 — стакан нежирного кефира или нежирного йогурта.

В период рыбной диеты необходимо максимально ограничить количество соли. Лучше использовать любимые травы и специи.

Источник: moirebenok.ua

10 дней как быстро похудеть омега-3 рыбная диета
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