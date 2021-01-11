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С Международным Днем «спасибо» 2021 поздравления в стихах необычайной красоты

14:57 11.01.2021 Фото: pixabay.com
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День 11 января считается самым вежливым днем в году, в этот день весь мир отмечает Международный день «спасибо».

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Вежливость ценилась во все времена, ведь слова благодарности имеют магическую силу

Вежливость ценилась во все времена, ведь слова благодарности имеют магическую силу. С их помощью люди передают друг другу радость, положительные эмоции, свое внимание. Психологи рекомендуют произносить слова благодарности как можно чаще, улыбаясь при этом и произнося их от чистого сердца. Ведь слово «спасибо» произошло от сочетания слов «спаси бог», которое раньше произносилось очень часто. Благодарить людей нельзя в состоянии раздражения, потому что тогда благодарность не достигнет своей цели – она не принесет радость. День 11 января считается самым вежливым днем в году, в этот день весь мир отмечает Международный день «спасибо».

***

Миру спасибо я говорю

За то, что живу, мечтаю, люблю.
Небу спасибо, солнцу, луне,
Спасибо живущим на нашей земле.

Всех с Днем спасибо я поздравляю,
Весь мир это слово доброе знает.
Желаю «спасибо» вам не забывать
И чаще друг другу его повторять.

***

Давайте скажем всем «спасибо»,
За теплоту, заботу и добро.
Всем тем, кто дарит нам улыбку,
И с кем нам просто и легко.

Вы благодарность выражайте,
Сказать не бойтесь добрых слов.
И близким Вы хорошего желайте,
Чтоб каждый был из них здоров.

***

Сегодня замечательный праздник. Я желаю каждому, чтобы в это утро вы желали друг другу не только «хорошего дня», но и просто сказали «спасибо». Спасибо за родные улыбки, спасибо за каждодневную помощь, спасибо за любовь и внимание, которые вам дарят каждый день родные и близкие люди. Улыбнитесь в родные глаза и поблагодарите, просто за то, что они есть. С международным днем «спасибо».

***

Поздравляю с Днём «спасибо»!
Пусть приходит благодарность
В виде ярких дней счастливых,
Что приносят только радость.

И пускай волшебным словом

Завершатся все дела,
Лишь вперёд, к успехам новым
Чтоб судьба тебя вела!

***

В Международный день «спасибо»
Вас от себя благодарю,
За то, что Вы душой красивы,
Вам благо искренне дарю!

Не за мораль, не за манеры
Вас уважаю и ценю,
За то, что сердце в доброте не знает меры
Сто тысяч раз «Спасибо!» — говорю.

***

День «спасибо» отмечая,
Вас за всё благодарю,
Много радости желаю

И беречь любовь свою.

Пусть успех к вам прилетает,
Поздравления с ним летят,
Люди пусть вам помогают
И «спасибо» говорят!

Вежливого окружения,
Чтоб другого и не знать,
И желаний исполнения

Я стремлюсь вам пожелать!

***

В слове «спасибо» есть нечто такое,
Что дарит нам крылья порой за спиною.
Давайте же чаще его говорить,
Над серостью будней легко чтоб парить.

Спешите всегда благодарными быть
И слово простое легко говорить,

Ведь нет ничего ни приятней, ни проще.
«Спасибо» пусть будет по жизни лишь больше.

***

С днем «спасибо» поздравляю
Всех на свете я людей,
С каждым пусть «спасибо» наша
Жизнь становится добрей.

Благодарные слова

Чтоб по всей земле звучали,
Чтоб обид и зла на сердце
Никогда мы не держали.

Я желаю, чтобы к счастью
Нас вели одни дороги,
Говорили мы «спасибо»
Миру, небу, солнцу, Богу.

***

«Спасибо» слово непростое,
Его всем нужно говорить,
Ведь благодарность помогает
Счастливо и спокойно жить.

Благодарить не забывайте,
Чтоб больше вам судьба дала,
Любовь, добро и понимание
Она чтоб всем вам принесла.

Сказать «спасибо» ведь несложно,
А сколько в слове том тепла,
С ним все обиды и ненастья
Сгорают сразу и дотла.

***

Скажите тем «благодарю»,
Кто делает добро для вас,
Кто душу дарит вам свою,

Скажите пару добрых фраз!

«Спасибо» нужно нам сказать
Родным, друзьям, коллегам нашим,
Ведь нужно должное отдать
Всем тем, кто в нашей жизни важен!

«Мерси» скажите продавцу,
Курьеру, доктору, соседям,
Ведь рады доброму словцу

Все люди, что живут на свете!

***

С Международным днем «спасибо» поздравляю!
Ну, и конечно же, благодарю тебя.
Счастливым быть всегда желаю,
Желаю бесконечного добра.

Пусть окружают радость и улыбки,
Пусть согревают нежность, теплота.

В делах пусть не случаются ошибки,
Ничто пусть не тревожит никогда.

Источник: pozdravok.ru

11 января 2021 Международный день «спасибо» поздравления смс стихи
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Всех с Днем спасибо поздравляем!

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