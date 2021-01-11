С Международным Днем «спасибо» 2021 поздравления в стихах необычайной красоты

Вежливость ценилась во все времена, ведь слова благодарности имеют магическую силу. С их помощью люди передают друг другу радость, положительные эмоции, свое внимание. Психологи рекомендуют произносить слова благодарности как можно чаще, улыбаясь при этом и произнося их от чистого сердца. Ведь слово «спасибо» произошло от сочетания слов «спаси бог», которое раньше произносилось очень часто. Благодарить людей нельзя в состоянии раздражения, потому что тогда благодарность не достигнет своей цели – она не принесет радость. День 11 января считается самым вежливым днем в году, в этот день весь мир отмечает Международный день «спасибо».
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Миру спасибо я говорю
Небу спасибо, солнцу, луне,
Спасибо живущим на нашей земле.
Всех с Днем спасибо я поздравляю,
Весь мир это слово доброе знает.
Желаю «спасибо» вам не забывать
И чаще друг другу его повторять.
***
Давайте скажем всем «спасибо»,
За теплоту, заботу и добро.
Всем тем, кто дарит нам улыбку,
И с кем нам просто и легко.
Вы благодарность выражайте,
Сказать не бойтесь добрых слов.
И близким Вы хорошего желайте,
Чтоб каждый был из них здоров.
***
Сегодня замечательный праздник. Я желаю каждому, чтобы в это утро вы желали друг другу не только «хорошего дня», но и просто сказали «спасибо». Спасибо за родные улыбки, спасибо за каждодневную помощь, спасибо за любовь и внимание, которые вам дарят каждый день родные и близкие люди. Улыбнитесь в родные глаза и поблагодарите, просто за то, что они есть. С международным днем «спасибо».
***
Поздравляю с Днём «спасибо»!
Пусть приходит благодарность
В виде ярких дней счастливых,
Что приносят только радость.
И пускай волшебным словом
Лишь вперёд, к успехам новым
Чтоб судьба тебя вела!
***
В Международный день «спасибо»
Вас от себя благодарю,
За то, что Вы душой красивы,
Вам благо искренне дарю!
Не за мораль, не за манеры
Вас уважаю и ценю,
За то, что сердце в доброте не знает меры
Сто тысяч раз «Спасибо!» — говорю.
***
День «спасибо» отмечая,
Вас за всё благодарю,
Много радости желаю
Пусть успех к вам прилетает,
Поздравления с ним летят,
Люди пусть вам помогают
И «спасибо» говорят!
Вежливого окружения,
Чтоб другого и не знать,
И желаний исполнения
***
В слове «спасибо» есть нечто такое,
Что дарит нам крылья порой за спиною.
Давайте же чаще его говорить,
Над серостью будней легко чтоб парить.
Спешите всегда благодарными быть
И слово простое легко говорить,
«Спасибо» пусть будет по жизни лишь больше.
***
С днем «спасибо» поздравляю
Всех на свете я людей,
С каждым пусть «спасибо» наша
Жизнь становится добрей.
Благодарные слова
Чтоб обид и зла на сердце
Никогда мы не держали.
Я желаю, чтобы к счастью
Нас вели одни дороги,
Говорили мы «спасибо»
Миру, небу, солнцу, Богу.
***
«Спасибо» слово непростое,
Его всем нужно говорить,
Ведь благодарность помогает
Счастливо и спокойно жить.
Благодарить не забывайте,
Чтоб больше вам судьба дала,
Любовь, добро и понимание
Она чтоб всем вам принесла.
Сказать «спасибо» ведь несложно,
А сколько в слове том тепла,
С ним все обиды и ненастья
Сгорают сразу и дотла.
***
Скажите тем «благодарю»,
Кто делает добро для вас,
Кто душу дарит вам свою,
«Спасибо» нужно нам сказать
Родным, друзьям, коллегам нашим,
Ведь нужно должное отдать
Всем тем, кто в нашей жизни важен!
«Мерси» скажите продавцу,
Курьеру, доктору, соседям,
Ведь рады доброму словцу
***
С Международным днем «спасибо» поздравляю!
Ну, и конечно же, благодарю тебя.
Счастливым быть всегда желаю,
Желаю бесконечного добра.
Пусть окружают радость и улыбки,
Пусть согревают нежность, теплота.
Ничто пусть не тревожит никогда.
Источник: pozdravok.ru