С Днем заповедников и национальных парков замечательные поздравления 11 января 2021 года в стихах

Всероссийский День заповедников и национальных парков появился в календаре не так давно. Впервые его отметили в 1997 году.

Ежегодно 11 января российские экологи и все те, кому небезразлично сохранение природы, отмечают День заповедников и национальных парков

Ежегодно 11 января российские экологи и все те, кому небезразлично сохранение природы, отмечают День заповедников и национальных парков. За основу даты праздника был взят день, в который был создан первый российский заповедник. Это событие произошло 29 декабря в 1916 году (что соответствует 11 января по новому стилю). Баргузинский заповедник, расположенный на берегу Байкала, по сей день продолжает выполнять свои задачи.

Всероссийский День заповедников и национальных парков появился в календаре не так давно. Впервые его отметили в 1997 году. Инициаторами учреждения праздника выступил Центр охраны дикой природы при поддержке Всемирного фонда дикой природы.

***

Заповедная природа,

Заповедный дивный край,

Радуга под небосводом —

Цвет любимый выбирай!

Эти чистые озёра,

Лес и реки, и луга

Под защитой государства —

Заповедны берега.

Здесь животные и птицы

По полям без страха бродят.

Сохраним эти крупицы,

Сохраним нашу природу!

***

День заповедников и парков

В стране сегодня отмечают,

И пусть в январский день не жарко,



Но всем нам душу согреваютО красоте природы мысли,Так сохраним ее все вместе,Леса, поля, низины, выси,Вершины гор до поднебесья!

***

Берегите Землю, люди, берегите!

Хрупкую планету внукам сохраните.



Чтоб они, гуляя по тропам заповедным,Сердцем приникали к истинам заветным.Чтоб леса шумели, чтоб шептали травы...На любовь к природе им оставьте право!

***

Есть особый день в России,

Он природе посвящен.

Заповедникам красивым



И нац. паркам всем поклон.

Про сохранность дикой флоры

Нам сей праздник говорит,

Чтобы Родины просторы

Каждый смог бы оценить.

***

Сберечь природу — долг и мой и твой,

Не дать погибнуть ей в пожаре дней.



Природа сердце раскрывает пред тобой,Скорей же ты его согрей.

Не рви цветок, а лучше клумбу посади,

Не мучай листик, он живой как ты,

Ты лучше дерево взрасти,

Для птиц, смотрящих с высоты.

***

Природа в России — роскошна, прекрасна,



Красив заповедник, хоть в песнях спою.Чудесные парки живут не напрасноОни украшают природу мою!

Давайте восхвалим работников этих,

Что их создают, и нам дарят уют!

Для нашей души и для душ наших тесных,

Порою, они всем нам дарят приют!

***

Как прекрасна наша зелёная планета,

Когда вокруг полно тепла и света.

Когда везде растут деревья и цветы —

Яркие большие, непревзойденной красоты.

Как хорошо, что есть места на планете,

Которые радуют душу взрослым и детям.

Где играют зверушки без всяких невзгод.

Где о них заботятся круглый год.

Так давайте поддержим в столь радостный день

Каждый листочек, цветочек, тигренка,

Кролика, зайца, слоненка и львенка,

Всех обитателей заповедных лесов,

Зелёных парков и прекрасных садов.

***

С днем заповедников вас поздравляю,

Как же вы много вершите добра,



Лесам и полям, животным лохматым,Любовь свою дарите, много тепла.

Пусть сердце ваше не зачерствеет,

От злобы людской и мирской суеты,

Заботой своей в мир вы приносите,

Много тепла, любви, красоты!

***

Заповедники и парки



Призываю вас беречь.Это место для мечтаний,Для прогулок, теплых встреч.

Пусть всегда вам радость дарят

Эти славные леса,

Начинается за ними

Пусть лишь счастья полоса.

***

Прекрасны заповедные места,

Гармония природы восхищает,

И мощь лесов огромна и чиста,

И как магнит к себе безумно тянет.

И в этот день нельзя не вспомнить тех,

Кто все это богатство сохраняет,

Пусть вашу жизнь преследует успех,

И добротой природа отвечает!

Источник: pozdravok.ru