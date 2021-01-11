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С Днем заповедников и национальных парков замечательные поздравления 11 января 2021 года в стихах

07:33 11.01.2021 Фото: wikimedia.org
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Всероссийский День заповедников и национальных парков появился в календаре не так давно. Впервые его отметили в 1997 году.

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Ежегодно 11 января российские экологи и все те, кому небезразлично сохранение природы, отмечают День заповедников и национальных парков

Ежегодно 11 января российские экологи и все те, кому небезразлично сохранение природы, отмечают День заповедников и национальных парков. За основу даты праздника был взят день, в который был создан первый российский заповедник. Это событие произошло 29 декабря в 1916 году (что соответствует 11 января по новому стилю). Баргузинский заповедник, расположенный на берегу Байкала, по сей день продолжает выполнять свои задачи.

Всероссийский День заповедников и национальных парков появился в календаре не так давно. Впервые его отметили в 1997 году. Инициаторами учреждения праздника выступил Центр охраны дикой природы при поддержке Всемирного фонда дикой природы.

***

Заповедная природа,
Заповедный дивный край,
Радуга под небосводом —
Цвет любимый выбирай!

Эти чистые озёра,
Лес и реки, и луга
Под защитой государства —
Заповедны берега.

Здесь животные и птицы
По полям без страха бродят.
Сохраним эти крупицы,
Сохраним нашу природу!

***

День заповедников и парков
В стране сегодня отмечают,
И пусть в январский день не жарко,

Но всем нам душу согревают
О красоте природы мысли,
Так сохраним ее все вместе,
Леса, поля, низины, выси,
Вершины гор до поднебесья!

***

Берегите Землю, люди, берегите!
Хрупкую планету внукам сохраните.

Чтоб они, гуляя по тропам заповедным,
Сердцем приникали к истинам заветным.
Чтоб леса шумели, чтоб шептали травы...
На любовь к природе им оставьте право!

***

Есть особый день в России,
Он природе посвящен.
Заповедникам красивым

И нац. паркам всем поклон.

Про сохранность дикой флоры
Нам сей праздник говорит,
Чтобы Родины просторы
Каждый смог бы оценить.

***

Сберечь природу — долг и мой и твой,
Не дать погибнуть ей в пожаре дней.

Природа сердце раскрывает пред тобой,
Скорей же ты его согрей.

Не рви цветок, а лучше клумбу посади,
Не мучай листик, он живой как ты,
Ты лучше дерево взрасти,
Для птиц, смотрящих с высоты.

***

Природа в России — роскошна, прекрасна,

Красив заповедник, хоть в песнях спою.
Чудесные парки живут не напрасно
Они украшают природу мою!

Давайте восхвалим работников этих,
Что их создают, и нам дарят уют!
Для нашей души и для душ наших тесных,
Порою, они всем нам дарят приют!

***

Как прекрасна наша зелёная планета,
Когда вокруг полно тепла и света.
Когда везде растут деревья и цветы —
Яркие большие, непревзойденной красоты.

Как хорошо, что есть места на планете,
Которые радуют душу взрослым и детям.
Где играют зверушки без всяких невзгод.
Где о них заботятся круглый год.

Так давайте поддержим в столь радостный день
Каждый листочек, цветочек, тигренка,
Кролика, зайца, слоненка и львенка,
Всех обитателей заповедных лесов,
Зелёных парков и прекрасных садов.

***

С днем заповедников вас поздравляю,
Как же вы много вершите добра,

Лесам и полям, животным лохматым,
Любовь свою дарите, много тепла.

Пусть сердце ваше не зачерствеет,
От злобы людской и мирской суеты,
Заботой своей в мир вы приносите,
Много тепла, любви, красоты!

***

Заповедники и парки

Призываю вас беречь.
Это место для мечтаний,
Для прогулок, теплых встреч.

Пусть всегда вам радость дарят
Эти славные леса,
Начинается за ними
Пусть лишь счастья полоса.

***

Прекрасны заповедные места,
Гармония природы восхищает,
И мощь лесов огромна и чиста,
И как магнит к себе безумно тянет.

И в этот день нельзя не вспомнить тех,
Кто все это богатство сохраняет,
Пусть вашу жизнь преследует успех,
И добротой природа отвечает!

Источник: pozdravok.ru

11 января 2021 День заповедников и национальных парков поздравления смс стихи
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С днем заповедников вас поздравляем!

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