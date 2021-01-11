Что можно и нельзя делать на Крещение Господне 19 января 2021 года?

В день праздника не следует заниматься домашними делами. Все домашние обязанности стараются выполнить заранее, чтобы посвятить время молитвам и духовному росту.

Важный православный праздник Крещения — время, когда верующие соблюдают церковные предписания, чтобы ненароком не разгневать Небеса

Важный православный праздник Крещения — время, когда верующие соблюдают церковные предписания, чтобы ненароком не разгневать Небеса. В этот день многие вспоминают и о заветах предков, чтобы привлечь в жизнь счастье и удачу.

В 2021 году 19 января верующие вновь будут отмечать Крещение, один из важнейших православных праздников. В этот день православные люди будут соблюдать множество традиций, которые помогут очистить души от негатива и раскрыть сердца Господу. Эксперты рекомендуют познакомиться с традициями и запретами этого дня, чтобы избежать неприятностей.

Что можно делать на Крещение в 2021 году

В день праздника по традиции верующие ходят на торжественные службы, посвященные празднику, возносят молитвы Высшим Силам и просят прощения за неблаговидное поведение.

В день праздника принято набирать крещенскую воду, которая хранится в течение года и обладает уникальными целебными свойствами.

На Крещение принято устраивать семейный обед, за которым также возносят молитвы. Праздничная трапеза, как правило, скромная, и верующие исключают продукты животного происхождения,

Еще одна традиция — освящение жилища святой водой, набранной в источнике или в церкви после службы. Такой обряд помогает очистить дом от негативной энергетики и защитить домочадцев от любого зла.

Крещение считается семейным праздником, и 19 января священнослужители призывают всех без исключения провести время в кругу семьи, созвониться с родственниками, живущими далеко, попросить друг у друга прощения за неблаговидные поступки.

Что нельзя делать на Крещение в 2021 году

На Крещение нельзя сквернословить и ругаться. В этот день лучше промолчать, чем сказать что-то необдуманное и обидное.

В день праздника принято поститься: верующим нельзя вкушать пищу животного происхождения, а также потакать любым дурным привычкам.



Праздничный день — не время для шумных вечеринок, и священнослужители рекомендуют отказаться от увеселительных мероприятий в пользу скромному празднованию в кругу семьи.В день праздника не следует заниматься домашними делами. Все домашние обязанности стараются выполнить заранее, чтобы посвятить время молитвам и духовному росту.Крещение — время, когда нельзя отказывать ближним, если те нуждаются в помощи. Добрые деяния возвращаются сторицей, поэтому так важно откликаться на просьбы.

Праздник Крещения — время, когда каждый может попросить прощения за свои неблаговидные поступки, очистить душу от негатива и найти общий язык с близкими людьми. Искренние молитвы в этот день будут услышаны, и верующие могут попросить у Господа исполнения заветных желаний.

Источник: dailyhoro.ru