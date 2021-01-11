Эти сны всегда приносят счастье и удачу. Их ровно 10

Очень важно не только то, что снится, но и кому. Ознакомьтесь с толкованием снов по Знаку Зодиака, чтобы правильно объяснять себе их тайный смысл.

С глубокой древности люди придавали снам особое значение

С глубокой древности люди придавали снам особое значение. Как показывают наблюдения, есть несколько типов сновидений, которые явно указывают на приближение чего-то хорошего в жизни.

Очень важно не только то, что снится, но и кому. Ознакомьтесь с толкованием снов по Знаку Зодиака, чтобы правильно объяснять себе их тайный смысл.

Найти клад во сне

Бывает так, что люди находят сокровища или огромную кучу денег. Если во сне такое происходит и с вами, это значит, что впереди вас ожидает большая удача. Сюда можно отнести любые приятные повороты, связанные с финансами, — например, вы во сне едете в новой машине или живете в квартире мечты.

Приятные животные

Очень хорошим является сон, в котором вы видите своего домашнего питомца или получаете удовольствие от общения с лошадью, собакой, котом или другим приятным вам животным. Согласно приметам, такие сновидения говорят о том, что в скором времени жизнь даст вам новые возможности и много радости. По восточным повериям большой удачей является увидеть во сне ручную крысу или мышь. Если во сне вы увидели черепаху, это к богатству. В восточной философии фэн-шуй это животное символизирует достаток.

Мед

Когда человек кушает мед во сне, это значит, что в скором времени его жизнь станет «слаще». Любая сладость тоже может указывать на то, что жизнь скоро подарит вам удовольствие и благо. Возможно, это сулит встречу с новой любовью.

Полет

Полет на самолете или свободный полет, как у птицы, — разницы нет. Если вы летаете во сне, это значит, что очень скоро Вселенная окрылит вас. Скорее всего, сами собой разрешатся какие-то проблемы и неурядицы. Сюда же стоит отнести сны, в которых вы созерцаете мир с высокой горы или прыгаете с парашютом.

Солнечные лучи

Если во сне вы видите рассвет или вас греют лучи солнца, это очень хорошая примета. В большинстве случаев это говорит о том, что очень скоро вы услышите очень приятные слова от близкого человека. Возможно, кто-то признается вам в любви.

Водоемы

Если вы стоите в водоеме или плывете, это говорит о том, что очень скоро вы почувствуете себя, как рыба в воде. Например, если вы устроились на новую работу, вам удастся быстро вникнуть в должность, освоить нужную информацию, адаптироваться к изменениям.

Праздничный стол

Огромный стол, на котором много еды, всегда снится к удаче. Если вам во сне привиделся стол, полный вкусностей, старайтесь наяву не упускать возможностей. Если рядом со столом вам приснятся ваши близкие, это еще лучше.

Любимый человек

Если вы во сне видите того, кто спит с вами в одной постели, это значит, что ваши отношения окрепнут. Если любимый человек сейчас не рядом, то этот сон говорит о том, что он о вас думает и очень сильно скучает.

Уборка в своем доме

Если вы убираетесь в своем, а не в вымышленном или чужом доме, то это хороший знак. Эксперты считают: это указывает на то, что из вашей жизни очень скоро исчезнет все лишнее. Это могут быть не только вещи, но и люди. Скорее всего, это говорит о том, что неприятные знакомые сами перестанут вам докучать.

Дождь

Если вы стоите под приятным теплым дождем, это означает, что скоро с вас «смоются» все проблемы. Сюда же можно отнести сновидения, в которых вы принимаете душ. В ближайшее время вы станете лучшей версией себя.

Не забывайте и о вещих снах: они также играют огромную роль в предсказании будущего. Ранее мы уже рассказывали, когда они могут сниться. Не стоит недооценивать важность того, что вам снится, ведь это может быть предупреждением от Вселенной.

Источник: dailyhoro.ru