Редчайшее соединение Меркурия с Сатурном и Юпитером: Что нужно обязательно сделать в понедельник 11 января 2021 года

В этот понедельник нужно будет четко следовать намеченному пути. Ни в коем случае нельзя начинать новых дел и резко менять планы.

10 и 11 число можно назвать одними из самых опасных дней января

10 и 11 число можно назвать одними из самых опасных дней января. Всему виной соединение Меркурия с двумя самыми большими планетами Солнечной Системы — Юпитером и Сатурном.

Недавно произошло соединение Сатурна и Юпитера, что стало важнейшим астрологическим событием ушедшего 2020 года. Его влияние простирается далеко в будущее — на недели, месяцы и даже годы. Меркурий внесет свою свою лепту 10 и 11 числа, поочередно соединившись сначала с Сатурном, а затем с Юпитером.

Что нас ждет 10 и 11 января

Астрологи и эксперты отмечают, что Сатурн и Юпитер, будучи в соединении, движутся сейчас по ночному небу практически синхронно и очень близко друг к другу. Это очень редкое явление, которое человечество сможет увидеть в следующий раз лишь через несколько поколений.

Сами по себе Сатурн и Юпитер крайне неблагоприятно влияют на человечество и каждого человека в частности, но 10 и 11 числа к ним присоединится Меркурий, расположившись с ними по одну сторону от Солнца.

10 и 11 января произойдет резкий всплеск негативной энергии. Соединение мощного и быстрого Меркурия и двух самых тяжелых планет внесет смуту во все сферы жизни людей. Будет очень сложно принимать важные решения.

Астрологи считают, что больше всего пострадает сфера денег и работы, так как именно ими управляет Меркурий. В эти два дня не стоит совершать дорогостоящих покупок. Стоит пользоваться финансовыми оберегами, чтобы уберечь себя от внезапных трат и проблем.

Очень опасными станут поездки. Эксперты настоятельно рекомендуют не отправляться в дальнюю дорогу. Это чревато проблемами. Если все-таки придется куда-то поехать, нужно будет тщательно проверять документы и собираться в путь очень внимательно.

В эти два дня у людей будет мало сил и много конфликтов, как внутренних, так и внешних. У многих из нас появится склонность к жадности. Очень важно избегать общения с людьми, которые часто врут, распускают слухи и сплетни.

Ожидаются затруднения в юридических делах. Также людям сложнее будет находить общий язык. Могут проснуться старые комплексы и обиды. Это дни, в которые лучше не говорить окружающим неприятных вещей. Это может поставить крест на дружбе и любви, навсегда развести близких людей по разным берегам. Последствия необдуманных поступков могут быть необратимыми.

Как обойти стороной препятствия 10 и 11 января

Первое, что следует сделать, — как следует отдохнуть 10 числа. Удачно, что 10 января выпадает на воскресенье, и первый из двух опасных дней можно провести дома. Ознакомившись с нашим лунным календарем, вы сможете понять, как стоит вести себя 10 и 11 числа.

10 января лунная энергетика спасет нас от многих проблем. 11 января ситуация будет куда хуже. В этот понедельник нужно будет четко следовать намеченному пути. Ни в коем случае нельзя начинать новых дел и резко менять планы. Это может привести к большим проблемам.

Главный совет на 10 и 11 число — нужно знать во всем меру. Все должно оставаться в гармонии. Нельзя нарушать принятые правила, переутомляться и принуждать близких людей к чему-то.

Ознакомьтесь с другими опасными и благоприятными днями в январе 2021 года, чтобы знать, когда удача будет на вашей стороне, а когда нужно быть предельно осторожными. Следуйте за здравым смыслом и поступайте по совести в дни, подобные грядущему воскресенью и понедельнику.

Источник: dailyhoro.ru