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Детальный гороскоп на неделю с 11 по 17 января 2021 года для каждого знака

05:00 11.01.2021 Фото: pxhere.com
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Звезды дадут Близнецам возможность преуспеть в новых делах, совершить покупки. Большая удача ждет представителей творческих профессий.

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Гороскопы на неделю помогут планировать каждый новый день, привлекать везение и программировать себя на удачу

Гороскопы на неделю помогут планировать каждый новый день, привлекать везение и программировать себя на удачу. Январь 2021 года — отличный период, чтобы следовать к мечте на всех парусах и исполнять свои желания.

Чтобы первая после новогодних каникул неделя прошла успешно, можно следовать за зовом интуиции и почаще вспоминать об аффирмациях на каждый день. Больше уверенности во взгляде: Бык, покровитель наступившего года, любит решительных и стойких.

Овен

Пора перебрать гардероб — избавиться от старых вещей и купить новые. Это идеальное время для создания нового яркого образа в начале 2021 года. Также очень благотворно на энергетике Овнов скажется перестановка мебели дома, генеральная уборка, наведение порядка, избавление от лишнего хлама. Лучше все это сделать заранее — в начале недели, а не на выходных.

Телец

11 и 12 января — идеальные дни для работы, любви и обучения. В это благоприятное время Тельцам удастся преуспеть сразу во всех делах. Нужно лишь немного терпения и план на день. Понедельник и вторник подходят для физической работы и путешествий, командировок. На этой неделе лучше заняться раздачей долгов.

Близнецы

Звезды дадут Близнецам возможность преуспеть в новых делах, совершить покупки. Большая удача ждет представителей творческих профессий. В голову будут то и дело идти разные идеи — некоторые будут гениальны, а другие нет, но каждая из них может оказаться полезной.

Рак

Неделя с 11 по 17 января не про победы и поражения, а про удовольствия. Для Раков очень важно получать радость от жизни и обретать новые силы для движения вперед. Нужно больше отдыхать, развлекаться, но не забывать про самые важные обязанности дома и на работе. Нужно поддерживать чистоту в родных стенах.

Лев

Львы смогут стать центром Вселенной — им будет улыбаться удача в любви, в работе и бизнесе. Это существенно поднимет настроение в начале нового года. Людей этого Знака ожидают сюрпризы, но не всегда приятные. Секрет сохранения успеха в умении относиться к новостям спокойно, без лишнего гнева и негодования.

Дева

В любви Дев ожидает большая удача, но только в период со вторника по пятницу. В остальные дни энергетика звезд и планет будет довольно негативной, поэтому романтические встречи лучше на них не намечать. Всем семейным представителям Знака стоит как можно больше времени проводить с близкими. Не исключено, что кто-то попросит Дев о помощи.

Весы

Весы смогут преуспеть во всех сферах жизни. Им будет улыбаться удача буквально во всем, к чему они приложат свою руку. Самое главное сейчас — не зазнаться и не подумать, что всё дается легко и без усилий. Нужно продолжить усердную работу. Скромность привлечет внимание противоположного пола.

Скорпион

Если придется делать выбор о том, что экономить — деньги или время, то лучше выбрать первое. Время пока что гораздо важнее финансовых средств. Свободную минуту лучше посвятить домашним делам и общению с близкими, поискам второй половинки. Также эксперты советуют Скорпионам не впадать в крайности.

Стрелец

На данном этапе Стрельцов могут ожидать очень важные и даже судьбоносные знакомства делового и личного характера. Нельзя переходить дорогу опасным людям и наживать себе врагов. Это может свести весь достигнутый прогресс к нулю. Очень важны предельная осторожность, предусмотрительность и умение работать в одиночку.

Козерог

Согласно прогнозам экспертов, с четверга начнется энергетический спад, который приведет к сильной усталости. Козерогам нужно будет четко разграничить работу и дом, отдых и труд. Даже небольшие переутомления будут сильно бить по уверенности и самочувствию. Всё должно пребывать в балансе.

Водолей

Начало и конец недели Водолеям лучше посвятить домашним делам, уборке и отдыху после праздников. Очень полезно будет покупать новые растения, заводить домашних питомцев. На работе важно не обходить стороной беспорядок. Нужно разобрать документацию, почистить рабочий стол компьютера от ненужных файлов.

Рыбы

Рыб ждет идеальное время для решения юридических проблем. С 12 января наступит период, подходящий для шопинга, денежных трат и работы. Нужно полностью посвятить себя делам. Вполне возможно, что Рыбам удастся решить проблемы, которые ранее решить не получалось по каким-то веским причинам.

2021 год готовит нам много сюрпризов. Но не стоит бояться их: год Быка для многих обещает быть благоприятным. Кому-то он принесет стабильность, а перед кем-то откроет новые горизонты.

Источник: dailyhoro.ru

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