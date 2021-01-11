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Точный гороскоп на понедельник 11 января 2021 года для каждого знака зодиака индивидуально

03:00 11.01.2021 Фото: pxhere.com
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Для мужчин-Близнецов перегрузки и нервное напряжение могут стать причиной стрессов и заболеваний.

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Гороскоп на 11 января 2021 года

Гороскоп на 11 января 2021 года.

КОЗЕРОГ (Capricornus, 22.XII–20.I)
Напряженный день, связанный с духовным очищением, познанием нравственных законов, прозрением. Следует активно искать новые источники заработка, но при этом избегать сомнительных предложений.

ВОДОЛЕЙ (Aquarius, 21.I–19.II)
День может быть очень тяжелым. Для пожилых Водолеев перегрузки и нервное напряжение могут стать причиной стрессов и заболеваний. Им следует принять все меры предосторожности во избежание серьезных заболеваний. Личная жизнь у многих Водолеев сложится неудачно - у влюбленных и супругов вероятны серьезные ссоры, возможно взаимное охлаждение.

РЫБЫ (Pisces, 20.II–20.III)
День символизирует активизацию стихий, разрушение. Не рекомендуется перенапрягаться. Автолюбителям сегодня нужно быть особенно осторожными. Вероятны мелкие недоразумения, ощущение незащищенности, тяжелые предчувствия. Вовсе не обязательно отказывать себе во всем. Отвлекитесь от мрачных мыслей, доставив себе маленькое удовольствие, но тратить деньги по пустякам не стоит. Сны могут быть вещими.

ОВЕН (Aries, 21.III–20.IV)
Напряженный день. Сегодня следует разумно и осмотрительно подходить к каждой проблеме, к каждому предложению, к каждому знакомству. Звезды не рекомендуют принимать глобальных решений, гнаться за новизной и переменами — отложите это на следующий день. Наведите порядок в документах.

ТЕЛЕЦ (Taurus, 21.IV–21.V)
Для мужчин перегрузки и нервное напряжение могут стать причиной стрессов и заболеваний. Им следует обратить больше внимания на состояние своего здоровья, точнее соблюдать режим отдыха и сна.

БЛИЗНЕЦЫ (Gemini, 22.V–21.VI)
День может быть очень тяжелым. Для мужчин-Близнецов перегрузки и нервное напряжение могут стать причиной стрессов и заболеваний.

РАК (Cancer, 22.VI–22.VII)
Отношения стабилизируются, девиз дня - любовь, спокойствие и согласие. Постарайтесь много времени провести с любимым человеком, что благотворно скажется на вас обоих, так как вы зарядите друг друга любовью и энергией на вторую половину недели.

ЛЕВ (Leo, 23.VII–23.VIII)
День несет двойственную характеристику. В первой половине дня вероятны желанные встречи и контакты, приятные новости, комплименты. Хорошее настроение позволит активно включиться в партнерские отношения, укрепить личные связи, расширить круг общения. Проблемы могут возникнуть только из-за тщеславия.

ДЕВА (Virgo, 24.VIII–23.IX)
Неблагоприятный день. Интриги, зависть, неожиданные препятствия будут затягивать осуществление ваших планов: Может возникнуть необходимость в помощи друзей, родственников или влиятельных людей. Проведите день на природе, не обращая внимания на мрачные мысли. Лягте спать пораньше, чтобы хорошо выспаться, так как следующий день тоже обещает быть тяжелым.

ВЕСЫ (Libra, 24.IX–23.X)
Сатанинский день. Перегрузки и нервное напряжение могут стать причиной стрессов и заболеваний. Звезды предостерегают от излишней увлеченности. Новое знакомство не окажется длительным.

СКОРПИОН (Scorpius, 24.X–22.XI)
Сатанинский день, который несет иллюзии и заблуждения. Старайтесь им не поддаваться. Прогоните из своего сердца зависть и злобу. Успокойтесь, так как немотивированные страхи неблагоприятно действуют на многие системы организма. Возможно обострение или возникновение заболеваний.

СТРЕЛЕЦ (Sagittarius, 23.XI–21.XII)
День может быть очень тяжелым. Энергетический, творческий и сексуальный потенциал все еще на низком уровне. Особенно это касается мужчин-Стрельцов. Поэтому необходимо собраться и определить отношения с окружающими. Постарайтесь не проявлять новаторство и оригинальность — действуйте старыми, проверенными способами. Не забудьте купить своей избраннице букет цветов. Женщин-Стрельцов звезды предупреждают о возможных осложнениях в отношениях с партнером. Ваша сентиментальность под маской внешней суровости, язвительность или сомнительные кулинарные способности могут вызвать недовольство спутника. Однако веселая шутка или поцелуй приведет к примирению. Сегодня вам предстоят поздравления, комплименты и подарки. Звезды предостерегают от излишней увлеченности или легкомыслия по отношению к новым знакомым.

Источник: supercook.ru

астрология гороскоп гороскоп на понедельник знаки зодиака
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