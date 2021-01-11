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Чего нельзя делать 11 января, в Страшной день? Есть ли запрет на работу

08:33 11.01.2021 Фото: pixnio.com
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В этот день происходит больше несчастных случаев, аварий, ссор и возрастает вероятность заразиться серьезным заболеванием.

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Этот день считается самым опасным в году

Этот день считается самым опасным в году. Как его правильно провести, чтобы уберечь себя и близких от беды, читайте в нашем материале.

11 января церковь почитает память всех невинно убиенных младенцев, которых казнили по приказу царя Ирода. Он желал убить новорожденного Иисуса Христа. В тот вечер погибло 14 тысяч малышей.

Согласно поверьям, сегодня по земле разгуливает нечистая сила и нападает на людей. В этот день происходит больше несчастных случаев, аварий, ссор и возрастает вероятность заразиться серьезным заболеванием.

Чего нельзя делать 11 января, в Страшной день:

1. Выходить на улицу после заката солнца, иначе можно встретиться с нечистью.

2. Работать. В этот день принято отдыхать и из дома не выходить.

3. Детям запрещено выходить на улицу.

4. Охать и причитать, иначе можно привлечь беду.

5. Обзываться и браниться. Если ослушаться, то в семье кто-то непременно заболеет.

6. Начинать важные дела. В этот несчастливый день ничего хорошего не получится.

Источник: mk.ru

11 января 2021 запреты дня Страшной день
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