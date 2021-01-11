Как найти свое призвание по гороскопу? Идеальная работа для каждого знака зодиака

Сочетание звезд при рождении определяет, какая профессия лучше всего подойдет различным представителями астрологическою круга

Сочетание звезд при рождении определяет, какая профессия лучше всего подойдет различным представителями астрологическою круга.

Многие не любят понедельники потому, что им приходится вновь идти на нелюбимую работу. Место службы большинство выбирает тщательно, но почему-то все равно потом остается недовольными. Астролог Анна Зорина убеждена, что еще до начала трудовой деятельности стоит свериться с гороскопом и понять, в какой области у вас получится преуспеть. И тогда такой проблемы не будет.

Овны

Уверенные в себе Овны гордятся собой не просто так — они отлично справляются почти с любой работой. Им неплохо дается управление другими людьми и организация труда в крупных компаниях. Так что Овнам лучше всего сразу стремиться к руководящей должности, а вот направление работы выбирать по складу ума и интересам.

Тельцы

Тельцы очень хороши в притягивании денег, поэтому им отлично дается игра на бирже и прочие финансовые операции. Но при этом им нелегко дается смена одной работы на другую, особенно если они уже добились на первой определенных карьерных высот. Им очень важна материальная составляющая и постоянное продвижение по карьерной лестнице — а работа в области финансов это им дает сполна.

Близнецы

Ума и сообразительности Близнецам не занимать, как и трудоспособности. Для них главное понимать, что результат их труда нужен людям. Но и доход имеет значение! А лучше всего дается им профессия журналиста — очень часто они не только находят себя в этой профессии, но и становятся первоклассными специалистами.

Раки

Раки — добрые, семейные люди, которым нравится заботиться о других. Если они свяжут свою судьбу с профессией, где нужно за кем-то ухаживать, их ждет успех. Воспитатель в детском саду, учитель, медсестра или ветеринар — это для Раков.

Львы

Короли астрологического круга всегда окружены вниманием, многим из них на работе требуется быть лидером. Но при этом Львы очень творческие и тонко чувствующие люди. Интересно, что из Львов получаются как прекрасные актеры, музыканты, танцоры или художники, так и серьезные руководители в самых разных областях.

Девы

Девам часто не просто найти свою идеальную работу. Им очень важны похвала и вера в их способности — не каждая профессия готова им такое предоставить. При этом у них отлично работает голова. Аналитические способности Дев таковы, что лучше всего им будет работать в сфере финансовых операций и игры на бирже.

Весы

Для Весов очень важно соблюдение баланса в жизни. Нет какой-то одной профессиональной области, которой им стоило бы себя посвятить. Представители этого знака зодиака отлично трудятся в сфере PR, становятся художниками, помогают людям сохранять красоту — в парикмахерских или кабинетах косметолога.

Скорпионы

Скорпионам часто хочется чего-то заметного и важного в качестве работы. Все потому, что им нравится получать существенный результат, будь то работа или итоги их исследований. Это может быть наука, разработка программного обеспечения, искусство и даже изобретательство — все зависит от склада ума каждого конкретного представителя этого знака зодиака.

Стрельцы

Кто-то любит спокойную работу, где все остается неизменным годами. Но это точно не про Стрельцов — им подавай постоянное движение вперед, внедрение новых технологий и процессов. Кроме того, им нравится общаться с людьми — и получается это делать. Профессии врача, психолога, ученого, специалиста по работе с детьми даются им особенно хорошо.

Козероги

Козероги достаточно консервативны, большинство из них не любит что-то менять. Им нравится основательная и скрупулезная работа — архитектура, техника, финансы, наука. В этих областях они умеют применить свои способности и устраиваются очень хорошо.

Водолеи

Действительно уникальный знак — представители Водолея могут отлично работать в любой сфере! Причем в детстве это проявляется в том, что они далеки от амбициозных планов на будущее и долго не знают, кем им стать. В юности они пробуют себя в самых разных специальностях, так что потом эти умения помогают им в выбранной специальности.

Рыбы

Представители знака Рыбы одновременно стремятся к творчеству и много мечтают, но при этом хотят много зарабатывать. Свойственная им практичность порой не дает Рыбам идти на творческую специальность из страха безденежья. А зря — из них получаются отличные художники, музыканты и танцоры, причем многие добиваются известности и признания.

Источник: 5-tv.ru