Главные молитвы на Крещение Господне в январе 2021 года

На Крещение читаются особые молитвы, одна из которых — молитва на Крещение Господне — читается в Крещенский Сочельник, а также после акафиста Богоявлению Господню.

В этот день, 19 января, в храмах служится литургия и проводится великое водоосвящение

Великое событие, которое произошло впервые в день Крещения Господня, стало отмечаться православными христианами как праздник Богоявления. В этот день, 19 января, в храмах служится литургия и проводится великое водоосвящение.

Следует понимать, что после крещения Иисус Христос не стал Богом, потому что он им был от воплощения. Он впервые явил себя частью Святой Троицы – вот в чем суть праздника Богоявления.

О празднике Крещение Господне

Суть Богоявления в том, что в этот день Иисус Христос пожелал креститься от Иоанна Крестителя, показав пример всем своим ученикам и последователям. Так как он взял на себя грехи всего мира, то решил очистить их единственным возможным способом – Святым Крещением и отречением от греха. Сам Господь не нуждался в очищении, он был безгрешен, но желал освятить своим Крещением естество воды и явить всем свидетелям Бога. И это действие было отмечено великим событием – Святая Троица явилась в своем единстве, то есть произошло явление Бога в трех лицах.

В момент крещения Иисуса Христа с неба под сверкание молнии раздался глас Господень и возвестил: «Сие есть сын мой возлюбленный и в нем мое благоволение». И в тот же миг Дух Святой снизошел на Иисуса, и в виде белого голубя опустился ему на плечо. Данный факт был зафиксирован множеством свидетелей, он стал столпом православия, примером всем, кто желает соединиться с Церковью путем крещения.

Как читать молитвы на Крещение Господне?

Именно поэтому на Крещение читаются особые молитвы, одна из которых — молитва на Крещение Господне — читается в Крещенский Сочельник, а также после акафиста Богоявлению Господню. В ней кратко описываются события дня Крещения и возносятся мольбы к Господу о даровании душевных сил, необходимых для очищения и сохранения этой чистоты.

С празднованием Крещения связано множество языческих суеверий, традиций, которые выдаются за требования Церкви. На самом деле, такие вещи, как купание в ледяной проруби и обязательное мытье в бане в этот день никого не очистит от греха само по себе, не подарит благополучие и здоровье. Даже если перед купанием в проруби прочесть молитву и перекреститься! Для очищения нужно потрудиться: молиться, в том числе читать молитву 19 января на Крещение Господне, исповедоваться и причаститься Святых Тайн. А затем приложить массу усилий, чтобы не грешить, или хотя бы меньше поддаваться соблазнам. Только тогда можно будет почувствовать всю благодать, полученную от таких экстремальных процедур.

Хочется отметить, что эту воду нужно употреблять натощак, не хранить ее целый год неизвестно для чего, а использовать для здоровья. Лучше, конечно, не полениться и прочесть текст молитвы на Крещение Господне. Но и просто с верой и словами «Во имя Отца и Сына, и Святого Духа» принятая крещенская вода способна творить чудеса.

Тексты молитв

Тропарь, глас 1

Во Иорда́не креща́ющуся Тебе́, Го́споди,/ Тро́ическое яви́ся поклоне́ние:/ Роди́телев бо глас свиде́тельствоваше Тебе́,/ возлю́бленнаго Тя Сы́на имену́я,/ и Дух в ви́де голуби́не,/ изве́ствоваше словесе́ утвержде́ние./ Явле́йся Христе́ Бо́же,// и мир просвеще́й, сла́ва Тебе́.

Перевод: При крещении Твоем во Иордане, Господи, открылось поклонение Троице: ибо голос Родителя свидетельствовал о Тебе, возлюбленным Тебя Сыном именуя, и Дух в виде голубя подтверждал Его слова непреложность. Явившийся Христе Боже и мир просветивший, слава Тебе!

Кондак, глас 4

Яви́лся еси́ днесь вселе́нней,/ и свет Твой, Го́споди, зна́менася на нас,/ в ра́зуме пою́щих Тя:/ прише́л еси́, и яви́лся еси́,// свет непристу́пный.

Перевод: Явился Ты в сей день вселенной, и свет Твой, Господи, запечатлелся на нас, в полноте знания воспевающих Тебя: «Пришел, явился Ты, Свет неприступный!»

Величание

Велича́ем Тя,/ Живода́вче Христе́,/ нас ра́ди ны́не пло́тию Крести́вшагося/ от Иоа́нна// в вода́х Иорда́нских.

Молитва

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий Единоро́дный, от Отца́ пре́жде всех век рожде́нный, Све́те от Све́та, просвеща́яй вся́ческая, в после́дняя же ле́та от Пресвяты́я Де́вы Мари́и нетле́нно воплоще́нный и в мир сей на спасе́ние на́ше прише́дый! Ты бо не потерпе́л еси́ ви́дети от диа́вола му́чима ро́да челове́ча и сего́ ра́ди в пресве́тлый день Богоявле́ния Твоего́ прише́л еси́ на Иорда́н ко гре́шником и мытаре́м крести́тися от Иоа́нна, безгре́шен сый, да испо́лниши вся́кую пра́вду и да во́зьмеши в вода́х Иорда́нских грехи́ всего́ ми́ра, я́ко А́гнец Бо́жий, во е́же понести́ их на Себе́ и искупи́ти Креще́нием кре́стным, пречи́стою Кро́вию Твое́ю. Сего́ ра́ди погрузи́вшуся Тебе́ в вода́х, отверзо́шася Тебе́ небеса́ Ада́мом заключе́нная и Дух Святы́й сни́де на Тя в ви́де голуби́не, просвеще́ние и обоже́ние нося́й естеству́ на́шему, и Пребоже́ственный Оте́ц Твой возвести́ Тебе́ небе́сным гла́сом благоволе́ние Свое́, зане́ сотвори́л еси́ во́лю Его́ и челове́к грехи́ восприя́л еси́ и Себе́ на закла́ние уже́ предугото́вал еси́, я́коже Сам рекл еси́: «Сего́ ра́ди лю́бит Мя Оте́ц, я́ко Аз ду́шу Мою́ полага́ю, да па́ки прииму́ ю́», и та́ко во всесве́тлый день сей, Ты, Го́споди, положи́л еси́ нача́ло искупле́ния на́шего от грехопаде́ния прароди́тельскаго. Сего́ ра́ди вся си́лы небе́сныя ра́дуются и вся тварь весели́тся, ча́юще свобожде́ние свое́ от рабо́ты истле́ния, глаго́люще: Прии́де просвеще́ние, благода́ть яви́ся, избавле́ние наста́, мир просвети́ся и лю́дие ра́достию исполня́ются. Да весели́тся ны́не не́бо и земля́ и мир весь да игра́ет; ре́ки да пле́щут; исто́чницы и озе́ра, бе́здны и моря́ да сра́дуются, я́ко Боже́ственным Креще́нием освяти́ся днесь естество́ их. Да ра́дуются днесь и челове́ков собо́ри, я́ко естество́ их взы́де ны́не па́ки к пе́рвому благоро́дию и вси с ра́достию пою́т: Богоявле́ния вре́мя. Прииди́те мы́сленно на Иорда́н, виде́ние ве́лие в нем у́зрим: Христо́с ко Креще́нию гряде́т. Христо́с ко Иорда́ну прихо́дит. Христо́с на́ши в воде́ погреба́ет грехи́. Христо́с овча́ похи́щеннаго и заблу́ждшаго прихо́дит иска́ти и обре́т е́ вво́дит в рай.

Сего́ Боже́ственнаго та́инства воспомина́ние пра́зднующе, усе́рдно мо́лимся Тебе́, Человеколю́бче Го́споди: сподо́би нам жа́ждущим по гла́су Твоему́ приити́ к Тебе́, Исто́чнику присноживо́тныя воды́, да почерпе́м во́ду благода́ти Твоея́ и оставле́ние грехо́в на́ших и да отве́ргшеся нече́стия и мирски́х по́хотей; целому́дренно и де́вственно, и пра́ведно и благоче́стно поживе́м в ны́нешнем ве́це, жду́ще блаже́ннаго упова́ния и явле́ния сла́вы Твоея́, Вели́каго Бо́га и Спа́са на́шего, да не от дел на́ших спасе́ши нас, но по Твое́й ми́лости и по обновле́нию Свята́го Ду́ха Твоего́ ба́нею пакибытия́, Его́же оби́льно излия́л еси́, да оправди́вшеся благода́тию Его́, насле́дницы бу́дем ве́чныя жи́зни во Ца́рствии Твое́м, иде́же со все́ми святы́ми сподо́би нам просла́вити всесвято́е И́мя Твое́ со Безнача́льным Твои́м Отце́м и со Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Источник: omolitvah.ru