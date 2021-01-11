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Нарколог дал советы тем, кто планирует бросить курить в январе 2021

02:00 11.01.2021 Фото: pixabay.com
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Отсутствие работы в офисе и перекуров с коллегами в новогодние каникулы может помочь в борьбе с вредной привычкой.

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Курение никак не защитит вас от коронавируса—это миф

Директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков рассказал в беседе с RT, что нужно сделать россиянам, решившим бросить курить с Нового года.

«Для меня курение практически ничем не отличается от любой иной зависимости. А зависимость — это проблема не столько того химического вещества, от которого ты зависишь, сколько того образа жизни, от которого ты зависишь и который тебя провоцирует на зависимость. В отношении никотиномании это абсолютно справедливо. Поэтому бросить курить можно, только изменив модус поведения, способы коммуникации, общения с окружающим миром. Как правило, всё это сопрягается с тем, как ты себя ведёшь», — пояснил эксперт.

Специалист добавил, что часто тяга к курению появляется в каких-то социальных и коммуникативных ситуациях.

«Если у человека желание покурить связано с физиологической надобностью (например, с приёмом пищи) или какими-то социальными штампами поведения (перекур, компания), это нужно проанализировать. Вот эти связи надо порвать. Прежде всего отказаться от той ситуационной конструкции, которая тебя провоцирует на употребление никотина. И вот тогда, если это осознанный процесс, осмысленный, неоднократный, ты бросишь курить», — добавил Зыков.

Он отметил, что не имеет ничего против никотиновых пластырей в процессе отказа от курения, но негативно относится к различного рода электронным сигаретам.

«Мне не нравятся электронные способы доставки никотина, поскольку сохраняется оральный рефлекс, который сопряжён с табакокурением, а так заместительная терапия при никотиномании в виде никотиновых пластырей имеет право на существование. Но это вторично», — заявил собеседник RT.

Зыков также добавил, что отсутствие работы в офисе и перекуров с коллегами в новогодние каникулы может помочь в борьбе с вредной привычкой.

«Поскольку меняется ритм жизни, ритм общения с окружающим миром, этим можно воспользоваться. Вот эти провоцирующие факторы, если они для этого человека были провоцирующими, как раз уйдут на второй план», — заключил он.

Ранее главный внештатный терапевт Минздрава Оксана Драпкина заявила, что курение не снижает вероятность заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

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