Можно ли детям колядовать и когда лучше это делать?

Перед Старым новым годом тоже есть обычай ходить в гости с песнями, нет причин запрещать детям, если у них есть желание.

Святки – период веселья и особенных развлечений

Святки – период веселья и особенных развлечений. Только в январе мы колядуем, щедруем и посеваем!

Можно ли детям колядовать?

Дети уже много лет колядуют как со взрослыми, так и самостоятельно.

Если подросткам уже лет 12-13, они сами способны собрать вертеп и пойти в гости. Более младшие дети, как правило, идут с родителями. Для самых младших коляда всегда интересна, и переодеться можно, и по улице погулять, и сладости получить.

Можно ли детям щедровать?

Щедривки – это песни, которые люди поют на Щедрый вечер, 13 января.

Перед Старым новым годом тоже есть обычай ходить в гости с песнями, нет причин запрещать детям, если у них есть желание.

Дети и посевание

Посевать или засевать должны мужчины, однако делать это могут и мальчики. Посевание проводят утром 14 января, на Старый Новый год. Мальчик может пойти к самым близким, например, в гости к бабушке и дедушке.

Источник: kolobok.ua