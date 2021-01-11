Можно ли детям колядовать и когда лучше это делать?

Святки – период веселья и особенных развлечений. Только в январе мы колядуем, щедруем и посеваем!
Можно ли детям колядовать?
Дети уже много лет колядуют как со взрослыми, так и самостоятельно.
Если подросткам уже лет 12-13, они сами способны собрать вертеп и пойти в гости. Более младшие дети, как правило, идут с родителями. Для самых младших коляда всегда интересна, и переодеться можно, и по улице погулять, и сладости получить.
Можно ли детям щедровать?
Щедривки – это песни, которые люди поют на Щедрый вечер, 13 января.
Перед Старым новым годом тоже есть обычай ходить в гости с песнями, нет причин запрещать детям, если у них есть желание.
Дети и посевание
Посевать или засевать должны мужчины, однако делать это могут и мальчики. Посевание проводят утром 14 января, на Старый Новый год. Мальчик может пойти к самым близким, например, в гости к бабушке и дедушке.
Источник: kolobok.ua