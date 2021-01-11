Как быстро уснуть, если вы проснулись среди ночи

Пробуждение среди ночи может надолго перебить ваш сон, если действовать неправильно

Пробуждение среди ночи может надолго перебить ваш сон, если действовать неправильно.

Если вам знакома ситуация, когда вы просыпаетесь посреди ночи, а потом долго ворочаетесь, не в состоянии уснуть, попробуйте в следующий раз действовать по следующим принципам.

1. Не вставайте в туалет

Если нет острой необходимости сходить в туалет, то лучше не идите. Намного сложнее будет уснуть после того, как вы уже встали и прошлись. Оставаться в кровати нужно для того, чтобы не учащать сердечный ритм, потому даже садиться не стоит. Чтобы снова уснуть, вам нужно замедлить пульс, на это потребуется больше времени, если вы вставали с постели.

2. Не смотрите на время

Это трудновыполнимо, но нужно постараться не проверять часы, иначе ваш мозг сразу активизируется. И, конечно же, не проверяйте телефон, не читайте уведомления, иначе вы рискуете больше не уснуть.

3. Не считайте часы до подъема

Чем больше вы будете переживать, что не уснете, не выспитесь и ваш день пойдет насмарку, тем выше вероятность, что так и произойдет. Необходимо максимально отключить мысли, дышать медленно и глубоко, поочереедно расслабить руки, ноги, шею, челюсть, лицо - и тогда вы быстрее заснете.

Источник: kolobok.ua