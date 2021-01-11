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Какие сюрпризы приготовила погода 11 января жителям Бердска

06:30 11.01.2021 Фото: pixabay
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На дорогах гололедица, местами снежные заносы.

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На дорогах гололедица, местами снежные заносы.

Метеорологическая обстановка:

Облачно c прояснениями, ночью небольшой, местами умеренный снег, по северо-западу местами небольшой снег, днем снег, по югу местами сильный, по северу местами небольшой снег. В отдельных районах метели, поземки, при прояснениях изморозь. На дорогах гололедица, местами снежные заносы.

Ветер западный с переходом на северо-восточный 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха: ночью похолодание -16, -21°С, местами до -28°С, днём -11, -16 °С, местами до -24 °С.

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