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Известный финансист сравнил с "ипотечным пузырем" рост акций Tesla

08:00 11.01.2021 Фото: РИА
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В течение 2020 года ценные бумаги Tesla подорожали на 743%, а состояние основателя компаний Илона Маска впервые превысило $200 миллиардов.

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В течение 2020 года ценные бумаги Tesla подорожали на 743%, а состояние основателя компаний Илона Маска впервые превысило $200 миллиардов.

Американский финансист и инвестор Майкл Бьюрри, одним из первых предсказавший крах рынка ипотечного кредитования в США, сравнил в своем Твиттере стремительно растущие в цене акции Tesla с "ипотечным пузырём" 2008 года.

В четверг, 7 января, стоимость акций Tesla подорожала на 8%. Таким образом, рыночная капитализация компании подскочила на $60 миллиардов всего за сутки.

"Это эквивалентно стоимости General Motors, двух Hershey's, трёх Etsy, четырёх Dominos и десяти Vornados", написал Бьюри в Твиттере.

В течение 2020 года ценные бумаги Tesla подорожали на 743%, а состояние основателя компаний Илона Маска впервые превысило $200 миллиардов.

"Наслаждайтесь, пока это не закончилось", — посоветовал финансист.

Позже инвестор удалил свой пост в Твиттере, однако в Google сохранилась его заархивированная версия.

tesla крах рынка ипотечного кредитования в США
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