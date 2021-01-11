11.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Дала рецепт антиковидного "бутерброда здоровья" диетолог

08:45 11.01.2021 Фото: pexels
1

Правильное питание и витамины помогут противостоять COVID-19.

Сюжет: Вторая волна COVID-19
Сколько заразилось коронавирусом педагогов и школьников в первый день после новогодних каникул 2021 в Бердске, стало известноНазвано число зараженных коронавирусом за сутки на 11 января 2021 в БердскеЕщё 1104 новостей
% name% title
Сейчас, в зимний период, не стоит слишком строго придерживаться диет, предупреждает диетолог.
Заведующая кафедрой здорового образа жизни и диетологии Ростовского государственного медицинского университета, диетолог с большим стажем Ирина Дядикова уверена, что в меню больных с поражением легких должны быть жиры животного происхождения.

"Заболевания легких издавна лечили жиром. Вспомните народные средства: свиной жир, козий жир, барсучий, - говорит диетолог. - Им намазывали грудь и спину, давали растопленным внутрь с молоком. Переболевшим пациентам очень рекомендуется сливочное масло с какао, с медом".

Конечно, уточняет специалист, это не означает, что жиры нужно потреблять тарелками. Ведь вирус бьет и по поджелудочной, и по печени. Это ни в коем случае не шашлык и не жареная свинина, а легко усваиваемое сливочное масло.

Сегодня в отношении ковида еще много предположений по логике и практике. Утвержденных до конца стандартов нет. Но уже не осталось сомнений, что COVID-19 очень коварный вирус.

Сейчас, в зимний период, не стоит слишком строго придерживаться диет, предупреждает диетолог. По ее словам, нужно следить, чтобы в рационе было достаточное количество не только белков, но и жиров животного происхождения. Питание должно быть полноценным.

Врач для профилактики рекомендует "бутерброд здоровья": размолоть в пасту сало, добавить туда зерна кинзы, укропа, черного перца. Сложить в баночку и намазывать утром хлеб.

Во второй половине зимы очень важно поднять иммунитет. Бактерицидным и иммуностимулирующим действием обладают чеснок, лук и имбирь. Но это не панацея. Многие сомневаются, принимать или нет аптечные витамины, не лучше ли заменить их натуральными продуктами.

Правильное питание и витамины помогут противостоять COVID-19

"Многочисленные исследования показывают, что у большинства людей в организме недостаток витаминов Д, Е, группы В, а также микроэлементов - кальция, магния, селена, цинка, железа и других. К сожалению, состав нынешних фруктов и овощей отличается от того, какой был даже 60 лет назад. Поэтому из продуктов эти вещества в том объеме, который нам нужен, получить сегодня нельзя", - говорит эксперт. И рекомендует профилактический прием витаминов, желательно в комплексе, и, повторимся, полноценное питание.

Кстати, по ее словам, витамина С в красном болгарском перце - больше, чем в лимоне.

Идеальный завтрак от диетолога Дядиковой

Салат зеленый: помидор, огурец, зелень, брынза или белый сыр, чайная ложка масла подсолнечного с соком лимона.

Каша пшеничная или овсяная (зерна с оболочкой), в которой содержатся главные витамины. Варится на воде и в конце добавляется ложка сливок.

Сыр или отварное в мешочек яйцо.

Кофе свежемолотый.

Источник: РГ 

диетолог завтрак коронавирус пандемия правильное питание
Мнение читателей
0
0
0
1
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Что у вас на завтрак?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Пустили ракету СХТ-40 в окно жилого дома неизвестные
09:30 11-01-2021
Пустили ракету СХТ-40 в окно жилого дома неизвестные
БердскСколько заразилось коронавирусом педагогов и школьников в первый день после новогодних каникул 2021 в Бердске, стало известно
09:21 11-01-2021
Сколько заразилось коронавирусом педагогов и школьников в первый день после новогодних каникул 2021 в Бердске, стало известно
Как написать контрольную работу по иностранному языку?
09:21 11-01-2021
Как написать контрольную работу по иностранному языку?
11 января - День Республики Албания: Традиции праздника и история
09:20 11-01-2021
11 января - День Республики Албания: Традиции праздника и история
БердскНазвано число зараженных коронавирусом за сутки на 11 января 2021 в Бердске
09:18 11-01-2021
Названо число зараженных коронавирусом за сутки на 11 января 2021 в Бердске
Одержал третью победу подряд «Ювентус» , дожав «Сассуоло». Узнайте счет
09:15 11-01-2021
Одержал третью победу подряд «Ювентус» , дожав «Сассуоло». Узнайте счет
УЗИ сосудов, сердца, допплерометрия плодово-маточного кровотока в клинике Веритас
09:02 11-01-2021
УЗИ сосудов, сердца, допплерометрия плодово-маточного кровотока в клинике Веритас
Угодил под колеса машины 10-летний мальчик на тюбинге. Родители посадили "ватрушку" на трос
09:00 11-01-2021
Угодил под колеса машины 10-летний мальчик на тюбинге. Родители посадили
Мы в instagram - меховое ателье "Людмила"
08:52 11-01-2021
Мы в instagram - меховое ателье
Экзоты на дачах Сибири: какие овощи редко выращивают дачники, а зря
08:50 11-01-2021
Экзоты на дачах Сибири: какие овощи редко выращивают дачники, а зря