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Какой будет "цифровая биография" школьников, рассказал Кравцов

08:30 11.01.2021 Фото: pixabay
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В пару кликов каждый ученик может сформировать свой "портфель" успехов и предоставить его в вуз.

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В пару кликов каждый ученик может сформировать свой "портфель" успехов и предоставить его в вуз.
В российских школах внедряется Цифровая образовательная среда. Планируется, что у школьников благодаря ей появится "цифровая биография" со всеми достижениями. Что это такое? Об этом рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов на "Деловом завтраке" в "Российской газете".

Сергей Кравцов: Знаю, что многие родители волновались по этому поводу. Хочу всех успокоить. Речь идет прежде всего об электронном портфолио, которое учитывается при поступлении в высшие учебные заведения. Будут учитываться все победы в олимпиадах, конкурсах, другие внеучебные достижения. Раньше выпускники приносили в вузы огромные пачки разных дипломов и сертификатов, чтобы подтвердить свое право на дополнительные баллы ЕГЭ. Сейчас все это будет храниться в электронном виде. В пару кликов каждый ученик может сформировать свой "портфель" успехов и предоставить его в вуз.

Кроме того, мы планируем внедрить механизм корректировки успешности школьника по анализу его "цифровой биографии". Пройденные уроки, отметки, глубина изучения тем, сложность выполненных заданий, результаты ГИА, олимпиад, чемпионатов WorldSkills - вся эта информация будет собираться и анализироваться. Анализ больших данных позволит школе построить индивидуальный образовательный маршрут для каждого ученика, оценить эффективность своей программы, и в случае необходимости скорректировать ее. Школьнику в автоматическом режиме будут предлагаться материалы для восполнения пробелов в знаниях или для углубленного изучения. То есть внедрение цифровых технологий позволит сделать образовательный процесс более индивидуальным. А значит - эффективным.

егэ цифровая биография школа
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