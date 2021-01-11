Сегодня именины: 11 января отмечается 14 именин по церковному календарю

Мужчины
|Вениамин
|от древнееврейского имени Биньямин - «сын правой руки»
|Георгий
|от древнегреческого имени Георгиос, происходящее от георгос - «земледелец», «возделывающий землю»
|Егор
|русский вариант древнегреческого имени Георгий - «земледелец», «возделывающий землю»
|Иван
|от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом»
|Лаврентий
|от римского родового имени Laurentius - «лаврентский, житель города Лаврент»
|Марк
|от греческого имени Маркос, происходящее от латинского слова marcus - «молоток» от французского marquis - «маркиз»
|Ян
|польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив»
Женщины
|Агриппина
|женская форма от Агриппин, происходящего от римского родового имени Agrippa, происходящего от древнегреческого агриос - «дикий» + хиппос - «лошадь»
|Анна
|от древнееврейского имени Ханна - «милость», «благодать», «сила», «храбрость»
|Варвара
|от древнегреческого имени Барбара, происходящего от барбарос - «не говорящий по-гречески», «не грек», «чужеземный», а также «грубый», «жестокий»
|Евдокия
|от древнегреческого имени Эудокиа - «благоволение»
|Ефросинья
|от древнегреческого имени Эуфросюне - «веселье», «радость»
|Матрена
|от латинского matrona - «матрона, почтенная замужняя женщина»
|Наталья
|от латинского Natalis Domini - «рождение», «Рождество», «рождественская», «родная»