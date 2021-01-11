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Общество / Стиль жизни

Сегодня именины: 11 января отмечается 14 именин по церковному календарю

07:10 11.01.2021 Фото: pxhere
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По святцам 11 января отмечается 14 именин: 7 мужских и 7 женских.

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Поздравляем!

Мужчины

Вениамин от древнееврейского имени Биньямин - «сын правой руки»
Георгий от древнегреческого имени Георгиос, происходящее от георгос - «земледелец», «возделывающий землю»
Егор русский вариант древнегреческого имени Георгий - «земледелец», «возделывающий землю»
Иван от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом»
Лаврентий от римского родового имени Laurentius - «лаврентский, житель города Лаврент»
Марк от греческого имени Маркос, происходящее от латинского слова marcus - «молоток» от французского marquis - «маркиз»
Ян польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив»

Женщины

Агриппина женская форма от Агриппин, происходящего от римского родового имени Agrippa, происходящего от древнегреческого агриос - «дикий» + хиппос - «лошадь»
Анна от древнееврейского имени Ханна - «милость», «благодать», «сила», «храбрость»
Варвара от древнегреческого имени Барбара, происходящего от барбарос - «не говорящий по-гречески», «не грек», «чужеземный», а также «грубый», «жестокий»
Евдокия от древнегреческого имени Эудокиа - «благоволение»
Ефросинья от древнегреческого имени Эуфросюне - «веселье», «радость»
Матрена от латинского matrona - «матрона, почтенная замужняя женщина»
Наталья от латинского Natalis Domini - «рождение», «Рождество», «рождественская», «родная»
день ангела именинники именины
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