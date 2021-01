Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 11 января 2021 в России и мире

Международный день спасибо отмечается 11 января

• Международный день «Спасибо» (International Thank You Day)

• День кофейных грёз

• День тайного приятеля (Secret Pal Day)



• День заповедников и национальных парков• Международный день равенства на работе (International Parity at Work Day)• День памяти Вифлеемских младенцев• Всемирный день скетчноутинга (World Sketchnote Day)• День «Девочки обнимают мальчиков» (National Girl Hug Boy Day) - США• День очистки своего стола (National Clean Your Desk Day) - США• День опасности сигарет для вашего здоровья (Cigarettes are Hazardous to Your Health Day) - США• День совершеннолетия - Япония• День молока (National Milk Day) - США• День прыгания по лужам и обрызгивания друзей (National Step in a Puddle and Splash Your Friend Day) - США• День «Узнайте своё имя в азбуке Морзе» (Learn Your Name in Morse Code Day) - США• День коктейля «Горячий Тодди» (National Hot Toddy Day) - США• День детей - Тунис• День республики - Албания• Церемония «открытия зеркала» (Кагами Бираки) - Япония• День манифеста о независимости - Марокко• Национальный день объединения (Prithvi Jayanti) - Непал• День осведомлённости о торговле людьми (National Human Trafficking Awareness Day) - США• День Конституции Кусаие - Микронезия• Именины у Марка, Анны, Ивана, Феофила, Георгия, Натальи• Иосиф Обручник (Страшный день)

Важные даты

1700 в России вместо византийского календаря введён юлианский календарь. После 31 декабря 7208 года наступило 1 января 1700 года. Начало года перенесёно на 1 января.

1787 Уильям Гершель открыл существование Титании и Оберона – спутников планеты Уран.



1892 Рязанско–Козловская железная дорога вошла в состав общества Рязано–Уральской железной дороги1899 Министр иностранных дел России граф Михаил Николаевич Муравьёв обратился к другим державам с нотой, в которой содержались предложения о проведении международной мирной конференции по проблемам разоружения и сохранения мира. Такая конференция была созвана в мае этого же года в Гааге.1917 на территории России создан первый заповедник – Баргузинский. С 1997 года отмечается как День заповедников и национальных парков.1919 Совет народных комиссаров РСФСР принял декрет о введении продразвёрстки.1922 четырнадцатилетний канадец Леонард Томпсон стал первым в мире человеком, для лечения которого от диабета был применён инсулин.1940 в Ленинграде состоялась премьера балета Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта»1960 в СССР, в Звёздном городке, создан Центр подготовки космонавтов.1994 начал работу новый парламент России – Федеральное собрание Российской Федерации, избранный 12 декабря 1993 года и состоящий из двух палат: верхней – Совета Федерации и нижней – Государственной думы.2004 на Октябрьской железной дороге произошел инцидент с электропоездом №1908, в ходе которого, грузовой состав, под управлением машиниста с психическим расстройством, пролетел ряд станций на запрещающий сигнал светофора, пока его спустя 47 минут не остановили, отключив питание.2011 прекращена общая поддержка операционной системы Windows XP Service Pack 3.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend