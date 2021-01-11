Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 11 января 2021 в России и мире

• Международный день «Спасибо» (International Thank You Day)
• День кофейных грёз
• День тайного приятеля (Secret Pal Day)
• Международный день равенства на работе (International Parity at Work Day)
• День памяти Вифлеемских младенцев
• Всемирный день скетчноутинга (World Sketchnote Day)
• День «Девочки обнимают мальчиков» (National Girl Hug Boy Day) - США
• День очистки своего стола (National Clean Your Desk Day) - США
• День опасности сигарет для вашего здоровья (Cigarettes are Hazardous to Your Health Day) - США
• День совершеннолетия - Япония
• День прыгания по лужам и обрызгивания друзей (National Step in a Puddle and Splash Your Friend Day) - США
• День «Узнайте своё имя в азбуке Морзе» (Learn Your Name in Morse Code Day) - США
• День коктейля «Горячий Тодди» (National Hot Toddy Day) - США
• День детей - Тунис
• День республики - Албания
• Церемония «открытия зеркала» (Кагами Бираки) - Япония
• День манифеста о независимости - Марокко
• День осведомлённости о торговле людьми (National Human Trafficking Awareness Day) - США
• День Конституции Кусаие - Микронезия
• Именины у Марка, Анны, Ивана, Феофила, Георгия, Натальи
• Иосиф Обручник (Страшный день)
Важные даты
1700 в России вместо византийского календаря введён юлианский календарь. После 31 декабря 7208 года наступило 1 января 1700 года. Начало года перенесёно на 1 января.
1787 Уильям Гершель открыл существование Титании и Оберона – спутников планеты Уран.
1899 Министр иностранных дел России граф Михаил Николаевич Муравьёв обратился к другим державам с нотой, в которой содержались предложения о проведении международной мирной конференции по проблемам разоружения и сохранения мира. Такая конференция была созвана в мае этого же года в Гааге.
1917 на территории России создан первый заповедник – Баргузинский. С 1997 года отмечается как День заповедников и национальных парков.
1919 Совет народных комиссаров РСФСР принял декрет о введении продразвёрстки.
1922 четырнадцатилетний канадец Леонард Томпсон стал первым в мире человеком, для лечения которого от диабета был применён инсулин.
1940 в Ленинграде состоялась премьера балета Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта»
1960 в СССР, в Звёздном городке, создан Центр подготовки космонавтов.
1994 начал работу новый парламент России – Федеральное собрание Российской Федерации, избранный 12 декабря 1993 года и состоящий из двух палат: верхней – Совета Федерации и нижней – Государственной думы.
2011 прекращена общая поддержка операционной системы Windows XP Service Pack 3.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend