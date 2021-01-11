Гороскоп на сегодня: советы Павла Глобы на 11 января 2021 года для всех знаков зодиака

В этот день не стоит гоняться за двумя зайцами, а лучше выполнять дела одно за другим. Это же касается и любых других планов и действий.

В этот день не стоит гоняться за двумя зайцами, а лучше выполнять дела одно за другим

Овен

Овнам в этот день стоит избегать разговоров, которые неприятны вашим собеседникам. Если будете просить в этот день о каких-то услугах, учтите чужие интересы и переживания. Уделите сегодня больше времени размышлениям о будущем.

Телец



Тельцам не стоит в этот день тратить большую сумму денег. По возможности, проводите сегодня время на свежем воздухе.

Близнецы

Близнецам в этот день стоит заняться своим внутренним миром. Больше времени уделите изучению искусства, литературы и музыки. С неприятными людьми сегодня ограничьте общение.

Рак

Раков в этот день ждут мелкие хлопоты. Цените свое время и не тратьте его на пустые разговоры. Сегодня вас ждет успех в давно начатом деле. Также можно поэкспериментировать с имиджем.

Лев

Львам в этот день стоит заняться работой, которая требует абсолютной жертвенности и отдачи. Вам надо наконец доделать то, что вы должны были завершить уже давным-давно.

Дева



Девы в этот день почувствуют, как сдвинулись с места в положительном направлении. Разделите свои маленькие победы с семьей. Однако новых дел сегодня начинать не надо.

Весы

Астрологи напоминают Весам, что мысли порождают действия. Контролируйте все, что приходит вам в голову и не пропускайте мимо ни одну идею. За новые дела не беритесь, лучше сконцентрируйтесь на срочных вопросах.

Скорпион

Скорпионам не рекомендовано решать проблемы в порыве гнева. Есть вероятность того, что вы поссоритесь с родными по пустякам.

Стрелец

Отпустите ситуацию, дайте делам в жизни происходить естественным образом, и вы будете удивлены, когда увидите, как изменится ваша реальность и насколько счастливее вы станете.

Козерог



Козерогам сегодня следует достаточно времени отвести для заботы о своем здоровье. Подумайте, не стоит ли пересмотреть вам режим дня, питание и привычки. Звезды будут способствовать изменениям.

Водолей

Сегодня Водолеям можно смело полагаться на интуицию – она подскажет правильные пути. Впрочем, полагаться на нее стоит лишь при стопроцентной уверенности, если ее нет – отложите дело до лучших времен.

Рыбы

Сделайте что-то необычное и попытайтесь вырваться из рутины. Можете смело решаться на что-то новое и попробовать поэкспериментировать.



Источник: Новости Ю