Гороскоп на сегодня: советы Павла Глобы на 11 января 2021 года для всех знаков зодиака

Овен
Овнам в этот день стоит избегать разговоров, которые неприятны вашим собеседникам. Если будете просить в этот день о каких-то услугах, учтите чужие интересы и переживания. Уделите сегодня больше времени размышлениям о будущем.
Телец
Близнецы
Близнецам в этот день стоит заняться своим внутренним миром. Больше времени уделите изучению искусства, литературы и музыки. С неприятными людьми сегодня ограничьте общение.
Рак
Раков в этот день ждут мелкие хлопоты. Цените свое время и не тратьте его на пустые разговоры. Сегодня вас ждет успех в давно начатом деле. Также можно поэкспериментировать с имиджем.
Лев
Львам в этот день стоит заняться работой, которая требует абсолютной жертвенности и отдачи. Вам надо наконец доделать то, что вы должны были завершить уже давным-давно.
Дева
Весы
Астрологи напоминают Весам, что мысли порождают действия. Контролируйте все, что приходит вам в голову и не пропускайте мимо ни одну идею. За новые дела не беритесь, лучше сконцентрируйтесь на срочных вопросах.
Скорпион
Скорпионам не рекомендовано решать проблемы в порыве гнева. Есть вероятность того, что вы поссоритесь с родными по пустякам.
Стрелец
Отпустите ситуацию, дайте делам в жизни происходить естественным образом, и вы будете удивлены, когда увидите, как изменится ваша реальность и насколько счастливее вы станете.
Козерог
Водолей
Сегодня Водолеям можно смело полагаться на интуицию – она подскажет правильные пути. Впрочем, полагаться на нее стоит лишь при стопроцентной уверенности, если ее нет – отложите дело до лучших времен.
Рыбы
Сделайте что-то необычное и попытайтесь вырваться из рутины. Можете смело решаться на что-то новое и попробовать поэкспериментировать.
Источник: Новости Ю