Когда будет пик геомагнитных колебаний в январе 2021 года? Что пить при метеозависимости в сильные магнитные бури

На Старый Новый год, 13 и 14 января ожидается незначительные магнитные возмущения.

Магнитные бури в январе 2021 года доставят много неприятных моментов метеозависимым людям

Магнитные бури в январе 2021 года доставят много неприятных моментов метеозависимым людям. Влияние неблагоприятных дней смогут ощутить и обычные люди. Чтобы минимизировать их последствия, необходимо следовать советам специалистов.

Влияние вспышек на Солнце на человека

На Солнце регулярно регистрируются вспышки. Во время этих гигантских выбросов энергии к планете устремляются мощнейшие потоки плазмы, а также космического излучения. Земля вынуждена задействовать своё электромагнитное поле, чтобы блокировать эти космические удары. Обычно возмущение магнитного поля планеты происходит спустя три или четыре дня после солнечных взрывов.

Магнитные штормы высокой интенсивности влияют на работу спутников, электронных приборов, систем радиосвязи. В периоды пиковой интенсивности на планете происходят войны, вспыхивает эпидемия, революции. Великолепное зрелище в виде полярных сияний также сигнализирует о сильной магнитной буре.

Очень чутко на возмущения магнитного поля планеты реагируют животные, а также метеозависимые люди. Солнечный ветер, пытающийся сорвать земную оболочку, делает густой кровь, склеивая тромбоциты. У пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями это вызывает инфаркты и инсульты.

Столкновение магнитного поля Земли с потоками космического излучения организм метеозависимых людей воспринимает как стресс, угрозу жизни. Результат – спазмы сосудов, увеличение уровня гормонов, повышение давления и вязкости крови.

Неблагоприятные дни в январе

Первый месяц нового 2021 года побалует землян довольно спокойной геомагнитной обстановкой. Ожидаются электромагнитные колебания средней мощности в середине месяца, а также в конце января.

На Старый Новый год, 13 и 14 января ожидается незначительные магнитные возмущения, а на Крещение, 16, 17, 18, 19 и 20 января будет штормить посильнее. В конце месяца ученые также прогнозируют средние магнитные бури. Они выпадут на 27, 28, 29, 30 и 31 января.

Самый пик геомагнитных колебаний придётся на 18, 19, 29 и 30 января.

Все больше людей на планете испытывают негативное воздействие электромагнитных возмущений. Это говорит о том, что иммунитет и выносливость жителей Земли катастрофически падают. Во многом виной этому окружающая среда; малоподвижный образ жизни; болезни, ослабляющие иммунную систему.

Симптомы метеозависимости

Во время электромагнитных штормов сильно страдают: нервная, сердечно-сосудистая, эндокринная системы. Метеочувствительные люди способны чувствовать не только колебания магнитного поля планеты, но и сами вспышки на Солнце. Многие люди чувствуют в это время сильнейшие головные боли, тошноту, нехватку воздуха.

Сильные электромагнитные колебания способны ощущать и обычные люди. Чувствительность к этим явлениям может выражаться в:

тревожности;

головокружениях;

перепадах настроения;

головных болях;

сильной усталости;



болях в области сердца;потере аппетита;бессоннице;ломоте в суставах;сильном сердцебиении.

Специалисты рекомендуют регулярно изучать расписание магнитных бурь, стараясь скорректировать свои дела, согласно геомагнитным возмущениям. В опасные дни ученые советуют побольше отдыхать, снизить физическую активность, избегать стрессовых ситуаций, не принимать важных решений, питаться правильно и по расписанию.

Как снизить последствия магнитных бурь

В дни электромагнитных возмущений следует больше находиться на свежем воздухе, проветривать дом. Не следует пренебрегать утренней гимнастикой, дыхательными упражнениями, плаванием, ходьбой, занятиями йогой.

Вода поможет обрести душевное и физическое равновесие. Врачи советуют принимать в опасные дни почаще контрастный душ, ванны с ароматическими маслами.

Нельзя подвергать организм в дни электромагнитных колебаний водному голоданию. Чистой воды следует выпивать не менее полутора литров. Жидкость поможет снизить вязкость крови, будет способствовать метаболизму.

Очень важно в опасные дни соблюдать спокойствие и избегать стрессов. В этом поможет общение с друзьями, домашними животными, любимое хобби.

Успокоить раздражительность, головные боли и волнение помогут фиточаи с:

мелиссой;

пустырником;

мятой;

боярышником;



ромашкой;шалфеем.

Полезны настойки корня валерианы, пиона. Поддержать работу сердечной мышцы помогут продукты, в которых содержится много магния и калия:

бананы;

кунжут;

овсяная каша;

шпинат;

зелень;



инжир;фасоль;морская капуста;булгур.

Правильное питание означает отказ от полуфабрикатов, фастфуда, жирной и жареной пищи. В рацион следует включать больше овощей и фруктов.

Особенно эффективна для организма, иммунной и сердечно-сосудистой систем смесь из меда, грецких орехов, кураги, изюма и лимонного сока. Все ингредиенты следует измельчить на мясорубке. Смесь следует употреблять каждый день по столовой ложке.

Источник: rsute.ru