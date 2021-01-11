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Чтобы прожить на 10 лет дольше эти продукты нужно выбросить из холодильника

22:50 11.01.2021 Фото: pxhere.com
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На дверце холодильника рекомендовано хранить открытые напитки, яйца, а также закуски, которые вскоре могут испортиться.

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Правильное хранение позитивно скажется на здоровье

Названы продукты, которые надо убрать из холодильника, чтобы прожить на 10 лет дольше. Правильное хранение позитивно скажется на здоровье.

Какие продукты питания нельзя оставлять в холодильнике

Лекарственные препараты

При приеме лекарственных средств необходимо уделить внимание их хранению. Некоторые препараты нельзя оставлять в холодильнике, так как такие условия негативно скажутся на их эффективности.

Остатки недоеденной еды

Их можно оставлять в холодильнике только при условии того, что они будут накрыты крышками или обвернуты в пищевые пленки. Если недоеденная еда останется в открытом виде, то она рискует пропитаться неприятными запахами, которые вызовут развитие инфекции в организме человека.

Листовые овощи

В холодильник не стоит помещать капусту, брокколи, зелень, рукколу и т. д. Вкусовые свойства таких листовых овощей будут в разы хуже. Также со временем продукты начнут сами неприятно пахнуть. После покупки таких овощей необходимо сразу их употребить в пищу или оставить храниться в помещении при температуре от 0 до 4 градусов.

Некоторые фрукты и овощи

Все тропические фрукты (бананы, личи и другие), а также помидоры, огурцы и некоторые овощи не должны храниться в холодильнике. К таким продуктам также относятся яблоки, апельсины и т. д. Хранение фруктов позволено только в том случае, если они порезаны.

Мед

В холодильнике мед начинает густеть, поэтому рискует потерять все свои полезные свойства. Продукт можно спокойно хранить при комнатной температуре.

Сыпучие продукты

В холодильнике мука будет не только впитывать влагу, а также и запахи других продуктов. Остальные сыпучие продукты, такие как сухое молоко, отлично хранятся при комнатной температуре в темных местах.
Для каких продуктов предназначено каждое место в холодильнике

Дверца

Место с самой высокой температурой во всем холодильнике. На дверце рекомендовано хранить открытые напитки, яйца, а также закуски, которые вскоре могут испортиться.

Средняя зона

Верхняя полка: продукты, которые не требуют сильного охлаждения – йогурты, некоторые фрукты и овощи.

Средняя полка: продукты, нуждающиеся в более низкой температуре – остатки еды, полуфабрикаты.

Нижняя полка: продукты, которые требуют сильного охлаждения, но не замораживания.

Зона свежести: место для овощей, зелени, которая ежедневно используется при приготовлении.

Морозильная камера

Верхняя полка: продукты, которые необходимо заморозить в скором времени – только купленное мясо, замороженные полуфабрикаты.

Средняя полка: продукты, которые будут храниться какое-то время.

Нижняя полка: продукты, которые требуют длительного хранения. Главное, чтобы они были плотно запечатаны.

Источник: rsute.ru

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