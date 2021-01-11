Чтобы прожить на 10 лет дольше эти продукты нужно выбросить из холодильника

На дверце холодильника рекомендовано хранить открытые напитки, яйца, а также закуски, которые вскоре могут испортиться.

Правильное хранение позитивно скажется на здоровье

Названы продукты, которые надо убрать из холодильника, чтобы прожить на 10 лет дольше. Правильное хранение позитивно скажется на здоровье.

Какие продукты питания нельзя оставлять в холодильнике

Лекарственные препараты

При приеме лекарственных средств необходимо уделить внимание их хранению. Некоторые препараты нельзя оставлять в холодильнике, так как такие условия негативно скажутся на их эффективности.

Остатки недоеденной еды

Их можно оставлять в холодильнике только при условии того, что они будут накрыты крышками или обвернуты в пищевые пленки. Если недоеденная еда останется в открытом виде, то она рискует пропитаться неприятными запахами, которые вызовут развитие инфекции в организме человека.

Листовые овощи

В холодильник не стоит помещать капусту, брокколи, зелень, рукколу и т. д. Вкусовые свойства таких листовых овощей будут в разы хуже. Также со временем продукты начнут сами неприятно пахнуть. После покупки таких овощей необходимо сразу их употребить в пищу или оставить храниться в помещении при температуре от 0 до 4 градусов.

Некоторые фрукты и овощи

Все тропические фрукты (бананы, личи и другие), а также помидоры, огурцы и некоторые овощи не должны храниться в холодильнике. К таким продуктам также относятся яблоки, апельсины и т. д. Хранение фруктов позволено только в том случае, если они порезаны.

Мед

В холодильнике мед начинает густеть, поэтому рискует потерять все свои полезные свойства. Продукт можно спокойно хранить при комнатной температуре.

Сыпучие продукты

В холодильнике мука будет не только впитывать влагу, а также и запахи других продуктов. Остальные сыпучие продукты, такие как сухое молоко, отлично хранятся при комнатной температуре в темных местах.

Для каких продуктов предназначено каждое место в холодильнике

Дверца

Место с самой высокой температурой во всем холодильнике. На дверце рекомендовано хранить открытые напитки, яйца, а также закуски, которые вскоре могут испортиться.

Средняя зона

Верхняя полка: продукты, которые не требуют сильного охлаждения – йогурты, некоторые фрукты и овощи.

Средняя полка: продукты, нуждающиеся в более низкой температуре – остатки еды, полуфабрикаты.

Нижняя полка: продукты, которые требуют сильного охлаждения, но не замораживания.

Зона свежести: место для овощей, зелени, которая ежедневно используется при приготовлении.

Морозильная камера

Верхняя полка: продукты, которые необходимо заморозить в скором времени – только купленное мясо, замороженные полуфабрикаты.

Средняя полка: продукты, которые будут храниться какое-то время.

Нижняя полка: продукты, которые требуют длительного хранения. Главное, чтобы они были плотно запечатаны.

Источник: rsute.ru