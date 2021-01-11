Дача 2021: чем полезны морковь, свёкла, капуста и чеснок

Начинающий садовод думает о том, сколько и как лучше посадить, а более опытный уже мечтает о новых сортах, о нетрадиционных сортах. Но хорошо ли мы знаем свои, такие, на первый взгляд, простые культуры, как морковь, свекла, капуста, лук, чеснок?

Растущий чеснок выделяет в воздухе фитонциды, создавая вокруг себя защитную стерильную зону, в которой не могут развиваться и гибнут возбудители многих болезней и вредителей

Начинающий садовод думает о том, сколько и как лучше посадить, а более опытный уже мечтает о новых сортах, о нетрадиционных сортах. Но хорошо ли мы знаем свои, такие, на первый взгляд, простые культуры, как морковь, свекла, капуста, лук, чеснок?

Вдохновенный певец вкусной и здоровой пищи гоголевский секретарь Н-ского мирового суда Жилин ставил превыше всех первых блюд «борщок из свеклы на хохлацкий манер». Он, Жилин, утверждал, что к упомянутому блюду «подаются сметана и свежая петрушка с укропцем». В словах этих чистая правда, ибо борщ без зелени подобен полотну мастера без последнего мазка.

Петрушка, как и укроп, не просто душиста, не только побуждает нас поскорее взяться за ложку, нет, она еще на редкость богата…Чем? Сахаром, витаминами, белками. По витамину С равных петрушке нет среди пряных. И с каротином все в порядке, и с витаминами группы В. А если взяться за минеральные вещества, там - полтаблицы Менделеева.



Чем петрушка особо привлекательна, так это своей неприхотливостью. Любитель хорошо поесть помещик Платонов (Н.В.Гоголь, «Мертвые души») говаривал так: «А в обкладку к осетру подпусти свеклу звездочкой, да там, знаешь, репушки да моркови, чтобы гарниру, гарниру всякого побольше, да бобков».

МОРКОВЬ

Вот о морковке и свекле, которая и для борщеца, и для осетра хороша, можно рассказать многое.

Морковь как культурное растение выращивают с древних времен. Она была известна древним грекам и римлянам. Среди овощных культур она занимает значительное место. Ее корнеплоды богаты углеводами, содержат легкоусвояемые минеральные соли, различные витамины. Морковь ценна своими высокими питательными, вкусовыми, диетическими и другими качествами, оказывает регулирующее действие на весь процесс обмена веществ. Благодаря высокому содержанию каротина, способствует хорошему росту детей. Кроме витаминов и углеводов, в моркови содержаться минеральные вещества, натрий, калий, железо, фосфор, йод. Причем у овощей соли щелочного характера, что необходимо для нейтрализации кислот в организме.

Наличие клетчатки делает морковь полезной для нормального функционирования пищеварительных органов, а также желез внутренней секреции.

Издавна в народной медицине морковью лечили обморожения, ожоги, гнойные раны и язвы. В настоящее время из семян моркови получают экстракт – даукарин. Он обладает спазмолитическим и сосудорасширяющим действием. В лечебной косметике давно пользуются морковными масками. Ну, а в кулинарии ей вообще нет замены.

Таким образом, морковь является весьма ценной культурой, особенно в наше время, когда заморские диковинки не всем по карману.

КАПУСТА

Про витамин «И» – известное средство против язвенной болезни - теперь, наверное, все наслышаны. Нашли его не где-нибудь, а в капустном соке. Пожалуй, только спаржа обгоняет капусту по содержанию этого витамина. И выяснилось, что действие витамина «И» гораздо разнообразнее, что он регулирует обмен веществ и помогает предотвратить атеросклероз. Ради одного этого стоит поесть капусты, даже когда не очень хочется.

Обнаружена в капусте тартроновая кислота, которая блокирует превращение углеводов в жир. Иными словами, если есть картошку с капустой, то шансы растолстеть заметно уменьшатся.

СВЕКЛА

В корнеплодах свеклы содержаться белки, жиры, клетчатка, сахар, органические кислоты, витамины С, В, В2, Р, РР, минеральные вещества. Красная свекла богата солями марганца. Свекла – прекрасное средство от цинги и авитаминозов. Она полезна при малокровии, для лечения которого в народе готовят смесь из равных количеств сока свеклы, моркови, редьки.

В свекле много магния, который участвует в кроветворении, в развитии зубов и костей. Свекла выводит из организма холестерин, предупреждает и лечит атеросклероз, улучшает работу кишечника, снижает кровяное давление. Она оказывает также мочегонное, противовоспалительное и обезболивающее действие.

ЧЕСНОК

Чеснок – одно из древнейших растений на нашей земле. Где и как он только не используется! А содержит он и сахар, и жиры, и витамины, 17 химических элементов. Железа в нем столько же, сколько в яблоках. Найдены и очень ценные для человека аминокислоты – лизин, тиамин. Острота вкуса, своеобразие запахов обусловлены присутствием сульфидов и эфирного масла. А сколько в чесноке фитонцидов, которые обеззараживают весь пищеварительный тракт!

Чеснок используют в свежем виде, при засолке овощей, в овощеконсервной и мясоперерабатывающей промышленности; как лекарственное растение применяют его и для борьбы с вредителями и болезнями. Растущий чеснок выделяет в воздухе фитонциды, создавая вокруг себя защитную стерильную зону, в которой не могут развиваться и гибнут возбудители многих болезней и вредителей.

Пожалуй, ни одно дикое и культурное растение не имеет такого широкого и разнообразного применения, как чеснок. А сколько интересного можно рассказать о лечебных свойствах других овощей! О многих из них сложены легенды, история многих уходит в далекие века. Они хранят множество тайн, неоткрытых лечебных свойств, познание которых украсит и облегчит наш быт, поможет в трудную минуту, исцелит от тяжелого недуга.