Фото:? Ну и где пешеходный переход?

Бердчанин прислал очень интересное фото.

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Павел: Ну и где пешеходный переход?

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