Фото: Мусорная реформа в деле

Посмотрите, как завалило помойку у дома № 7 по ул. Ленина.
В рубрику "Сообщи свои новости" написал Артем:
Мусорная реформа в деле. Ул. Ленина, дом 7.
От редакции
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