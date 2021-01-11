Фото: Мусорная реформа в деле

Посмотрите, как завалило помойку у дома № 7 по ул. Ленина.

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Артем: Мусорная реформа в деле. Ул. Ленина, дом 7.

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