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Фото: Мусорная реформа в деле

08:45 11.01.2021
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Посмотрите, как завалило помойку у дома № 7 по ул. Ленина.

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Артем:

Мусорная реформа в деле. Ул. Ленина, дом 7.

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