Экзоты на дачах Сибири: какие овощи редко выращивают дачники, а зря

В мире выращивается около 600 видов овощей. Особенно богат ассортимент овощных культур в Японии и Китае, где культивируется до 200 видов.

паслен гибридный, который называют еще санберри, канадская голубика. Выведен в Америке, дает массу черных крупных ягод, которые используются для варенья. Выращивается и как комнатное растение

О пищевой ценности овощей говорить нет надобности - она прекрасно известно всем. Но, возможно, не все знают, что овощи имеют лечебно – профилактическое значение, что они предупреждают заболевания и лечат. Овощи являются важным источником усвояемых углеводов, минеральных элементов щелочного характера, вкусовых и ароматических веществ, а также витаминов, ферментов. Замечено, что долголетием отличатся те люди, в рационе которых овощи занимают важное место.

В мире выращивается около 600 видов овощей. Особенно богат ассортимент овощных культур в Японии и Китае, где культивируется до 200 видов. И чем шире круг потребляемых овощей, тем богаче набор необходимых для здоровья биологически активных соединений. Но, к сожалению, Россия значительно отстает по богатству ассортимента от других стран, особенно беден набор овощных культур в Сибири. Любители-овощеводы начинают проявлять интерес к малораспространенным и новым культурам, и в огородах и в садах появляются, в первую очередь, салатные и пряновкусовые, но пока расширение ассортимента идет медленно и робко, что в первую очередь объясняется недостаточной информированностью садоводов о них.

Я постараюсь рассказать о наиболее ценных новых овощных культурах, их пищевой ценности, лечебных свойствах, кулинарном использовании и технологии выращивания. Все эти пока мало распространенные культуры и сорта испытаны на участке и отлично показали себя в наших условиях.

Большую группу из них составляют салатные (зеленые) и пряно-вкусовые растения. Зеленые в основном используют в свежем виде, но многие из них пригодны для приготовления первых и вторых блюд. Для маринования и засолки. А сухая зелень - отличная приправа для любого блюда и засолки. Это мангольд (листовая свекла), шпинат, спаржа, спаржевый салат, «грюнколь» (листовая, курчавая капуста), салатная горчица, японская салатная репа (каабу, кокабу), сельдерей и многое другое.

Пряно-вкусовые и ароматические культуры используются как приправы, они повышают вкусовые свойства пищи, придают аромат, улучшают вкус даже самых обычных блюд. Они богаты эфирными маслами, обладают антисептическими и бактерицидными свойствами и незаменимы в домашнем консервировании. Не менее ценны эти культуры и как лекарственные растения, они обладают анестезированными противовоспалительными свойствами, регулируют пищеварение, улучшают аппетит, стимулируют работу желудка, способствуют выведению из организма шлаков и токсинов.

К сожалению, за исключением петрушки и укропа, культуры эти встречаются в садах и огородах довольно редко. А они заслуживают почетного места в каждом саду. Обогатить наш стол разнообразными пряными приправами можно за счет целого ряда пряно-вкусовых и ароматических растений, как однолетних, так и многолетних, которые не требуют особого ухода и вполне укладываются в наше короткое сибирское лето. Из многолетников особого внимания заслуживают любисток, мелисса лимонная, мята перечная, душица. Все они хорошо переносят наши зимы без дополнительного укрытия и отлично растут. Из пряных однолетних культур можно рекомендовать кресс-салат, фенхель, кориандр. Их можно выращивать посевом семян прямо в грунт.

Хорошо в наших сибирских условиях растут и некоторые луковичные растения, которые будут прекрасным дополнением к репчатому луку. Это лук-шалот многогнездовой, черемша, слизун, порей, многоярусный.

Из группы капустных у нас повсеместно культивируется капуста белокочанная и иногда цветная. Между тем в капустной группе немало видов, которые выделяются пищевыми достоинствами и могут с успехом у нас выращиваться. Это, прежде всего кольраби. Утолщенный стеблеплод напоминает по вкусу капустную кочерыжку и редис, но значительно вкуснее и нежнее, его употребляют в пищу в сыром виде, отваривают в соленой воде или тушат. Кольраби отличается скороспелостью и большим содержанием аскорбиновой кислоты. Для получения раннего урожая используют 35-40-дневную рассаду, которую выращивают в те же сроки что и раннюю капусту. Хороши краснокочанная, брюссельская, савойская капусты. Краснокочанная капуста хорошо хранится и вредителями и болезнями поражается меньше, чем белокочанная.

Беден в наших огородах и набор тыквенных культур, которые обладают высокой пищевой ценностью и лечебными свойствами и незаменимы в диетическом и детском питании. Блюда из них рекомендуются при сердечно-сосудистых заболеваниях, при болезнях печени и почек, повышают водный и солевой обмен нашего организма. Мировой сортимент тыквенных очень богат. Многие из этих культур хорошо растут и плодоносят в Сибири, в первую очередь это относится к «летним тыквам», очень скороспелым, которые дают ценную диетическую продукцию уже в июле, когда еще мало других овощей. В этой группе хорошо зарекомендовали себя кабачки, кута, цуккини, скэллопы, патиссоны.

Неплохо растут и такие осенне-зимние виды из группы твердокорых, как спагетти, эйкорны, баттернаты (разновидность тыквы мускатной), момордика (красный огурец). Момордика размножается клубнями, которые зимуют в почве, а весной прорастают. При полном созревании огурцы краснеют

Из экзотов хочу упомянуть паслен гибридный, который называют еще санберри, канадская голубика. Выведен в Америке, дает массу черных крупных ягод, которые используются для варенья. Выращивается и как комнатное растение.



Все эти новые культуры можно использовать в дополнение к традиционно культивируемым овощам в Сибири.