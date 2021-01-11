Как подготовить к посеву семена редких растений?

Правильно подготовить семена редких растений к посеву очень важно, потому что иногда в руках оказывается всего пять-десять семечек, а так охота заполучить хотя бы один хороший росток.

При проведении механической скарификации семена трут о наждачную бумагу или осторожно надпиливают

Правильно подготовить семена редких растений к посеву очень важно, потому что иногда в руках оказывается всего пять-десять семечек, а так охота заполучить хотя бы один хороший росток.

Когда мы начинаем посев семян, перед нами встает сложная задача пробудить их к жизни. Чтобы добиться успеха в этом деле, нужно вникнуть в сложный процесс жизни растения, представить себе, в каких условиях оно лучше растет, в какое время сезона цветет. Семена одних растений, цветущих в начале сезона, созревают в середине лета, высыпаются и лежат под солнцем и дождями, а затем ждут весны под снегом. Другие растения, что отцвели летом, роняют свои семена осенью, перед холодами они набухают от сырости и так же падают под снег, дожидаясь весны. Иногда, если семена очень трудно всходят, приходится моделировать климат в домашних условиях.

Для того чтобы зародыш начал развиваться, нужно чтобы семя «проснулось». Для этого приходится применять разные способы. Первое, что нужно сделать, это обеспечить доступ влаги и воздуха к зародышу внутри семени. Главное препятствие к набуханию - оболочка. У одних семян она тонкая, легко лопается при намачивании в воде, например, у сортов многолистного люпина и широколистной чины. Воду нужно ежедневно менять. Чтобы не нарушить воздухообмен внутри семени, объем жидкости должен быть в три раза больше объема семян. Намачивание продолжают до появления пены, что свидетельствует о начале прорастания.

Для подготовки семян цветов можно применять еще один метод – барботирование: семена обрабатывают кислородом в барбораторе или при помощи аквариумного компрессора. Например, так поступают с семенами рябины, растениями из семейства зонтичных. Семена с более крепкой оболочкой при намачивании долго не набухают. В таких случаях для ускорения прорастания необходимо нарушить целостность оболочки. Этот процесс называется «скарификация», и его можно осуществить механическим или химическим путем.

При проведении механической скарификации семена трут о наждачную бумагу или осторожно надпиливают. Такой обработке можно подвергать семена, например, кизильника, боярышника, широколистного кермека, аконитов, левизии, мягкого аканта. Химическую скарификацию проводят лишь для семян с очень твердой оболочкой. Скарифицированные семена также намачивают перед посевом.

Эффективный способ, повышающий способность к набуханию твердых, давно хранящихся семян, - замачивание в горячей воде. Семена погружают в воду с температурой 80-85 градусов и оставляют до остывания (на 5 граммов семян берут 0,5 литра воды).

Часто этих мер оказывается недостаточно, если речь идет о семенах, находящихся в очень глубоком покое. Такие семена можно подвергнуть промораживанию или резкой смене температур, так называемой «раскачке». Оптимальные условия промораживания или прогревания для разных семян различны. Хороший эффект получается, если поместить пакетики с семенами на две-три недели в морозильную камеру или зарыть в снег в герметичном полиэтиленовом пакете. Затем нужно прогреть пакетики на крышке кастрюли с кипятком в течение одного-двух часов и вновь вернуть их в прежние холодные условия на две-три недели. Особенно нуждаются в «раскачке» культурные или гибридные дельфиниумы, аквилегии, желтая горечавка, примулы, рябчик. Лучше передержать семена в холоде, чем недодержать, потому что чем длиннее период холодной стратификации, тем шире допустимый диапазон положительных температур после его окончания. Заменить стратификацию в той или иной степени помогают специальные препараты-стимуляторы.

Степень влияния стимулятора на процесс расконсервации зависит от глубины покоя семени.

Обрабатывают стимуляторами только набухшие семена, количество раствора заданной концентрации должно строго соответствовать объему семян. Чтобы не допускать чрезмерного действия стимулятора на семена, объем раствора должен быть в три раза больше объема семян. Нужно контролировать и продолжительность этого процесса. Обычно время обработки колеблется от 3 до 24 часов.

Положительное влияние на всхожесть оказывает обработка набухших семян микроэлементами, соком алоэ, настоем золы. Кроме описанных способов у каждого садовода-любителя есть множество других, собственных методов, о которых можно рассказать на занятиях бердского клуба садоводов-любителей «Росток», в клубе часто устраиваются дискуссии по разным темам. На занятия приглашаются и начинающие садоводы, и опытные огородники. Ближайшее занятие членов «Ростка» состоится в воскресенье, 19 марта, в 10 часов в ДК «Родина», тема - «Косточковые культуры».