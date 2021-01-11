Овощной севооборот дает отличный урожай: опыт дачницы из Бердска

При выращивании лука нужно помнить правило: лук по луку не сажают в течение двух лет. Очень хорошо вместе растут лук и морковь. Я сею два рядка лука, два рядка моркови и т.д. При посадке важно учитывать фактор совместимости растений, некоторые культуры терпеть не могут друг друга.

При выращивании лука нужно помнить правило: лук по луку не сажают в течение двух лет

Хороший урожай без химикатов

Читательница Лилия Сажнова выращивает на своем участке отличные помидоры, картофель и другие культуры благодаря методу овощного севооборота.

Опыт работы в саду у меня достаточно большой. Стараюсь его восполнить, читая специальную литературу. Хочу поделиться опытом выращивания стабильно хороших урожаев экологически чистых овощей.

Как-то весной покупала я в магазине семена цветов-однолетников. Подошла бойкая такая бабуля и начала без запинки перечислять продавцу химические удобрения, нужные ей для выращивания овощных культур, перечислила почти все овощи. Я поинтересовалась: «Зачем же вы берете столько химии?» И услышала ответ: «Разве можно вырастить богатый урожай овощей с хорошим товарным видом без этих удобрений?» Милая бабуля одарила меня с ног до головы странным взглядом и гордо удалилась, держа в руках огромный пакет…

За многие годы работы в огороде я перепробовала многое: и химические удобрения, и различные подкормки, и сидераты сеяла. Кстати, последний способ очень хорош, но для моего возраста очень трудоемок. И наконец пришла к выводу, что надежная гарантия хороших урожаев – овощной севооборот. Другими словами, посадку овощей следует размещать с учетом «предшественников» и сочетаемости самих растений.

Наверно, многие знают, что после картофеля не следует сажать томаты. Дело в том, что все пасленовые культуры подвержены одинаковым болезням и в почве идет накопление вредных начал. В то же время благодаря севообороту можно наиболее оптимально использовать питательные вещества и влагу почвы: ведь корневая система растений залегает на различной глубине. К тому же существуют культуры (горох, фасоль, бобы), которые обогащают почву азотом. После них земля становится более плодородной.

Томаты можно выращивать после большинства овощных культур, кроме пасленовых. Очень хорошо растут они (из моего опыта) после белокочанной капусты. Одно условие – там, где росла капуста, необходимо убрать все до листочка с участка, ни в коем случае не оставлять капустные листья под перекопку.

А лучшие предшественники для белокочанной и цветной капусты - огурцы, ранний картофель, лук, горох, кабачки и томаты. А если вы посадите цветную капусту около крыжовника, получите отменный урожай головок с высоким товарным видом. Морковь хорошо сеять после раннего картофеля, огурцов, бобовых и томатов, столовую свеклу – после капусты, огурцов, бобовых.

При выращивании лука нужно помнить правило: лук по луку не сажают в течение двух лет. Очень хорошо вместе растут лук и морковь. Я сею два рядка лука, два рядка моркови и т.д. При посадке важно учитывать фактор совместимости растений, некоторые культуры терпеть не могут друг друга.

Существуют и другие факторы, учитывая которые можно получить хороший урожай. Это стрессовые ситуации у растений. Да, растения живые и также могут испытывать подобные состояния. Одно из сильных «потрясений» в их жизни - когда совершенно сухие семена кладут в стакан с водой, замачивая перед посевом. Многие зародыши гибнут от перехода от почти полной сухости до 100-процентной влажности. Поэтому, опираясь на свой многолетний опыт, сею семена на рассаду сухими во влажную почву, дружные всходы томатов при этом у меня появляются на 4-5-й день.

Второй важный этап в жизни растений – пикировка и пересадка. Иногда дачники жалуются, что рассада была хорошей, а урожай - неважный. А причина очевидна: многие овощеводы для выращивания рассады покупают в магазинах нейтральную или слабощелочную торфоперегнойную смесь. А затем пересаживают растения на дачный участок, где почва кислая, да еще под жаркое солнце. Как же растениям не заболеть?

Так что лучше готовить почву для рассады заранее – дерновую или с дачного участка, где не росли томаты, с различными добавками (песок, зола).

И третий фактор стресса – «хаотический» полив, который приводит к вершинной гнили плодов, их измельчению, растрескиванию. Главное правило – поливать высаженную рассаду надо отстоянной теплой водой. Это особенно касается таких овощей, как огурцы, баклажаны, перцы и томаты. К примеру, томаты с момента высадки рассады и до появления первого созревающего плода я поливаю таким образом, чтобы увлажнить почву на глубину 30 см. Как только плоды начинают зреть, полив прекращаю. Почву вокруг кустов рыхлю, кусты мульчирую, окучиваю (очень важный прием) и сбрызгиваю поверхность почвы. Все салатные сорта томатов, которые я выращиваю – «Розовый гигант», «Воловье сердце», «Микадо», «Бычье сердце» - радуют меня хорошим урожаем.

И еще один совет: придерживаться рекомендаций Лунного календаря, ведь права пословица: посеешь по Луне – соберешь вдвойне.